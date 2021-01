VW, Lancers wrestle at Ayersville Duals

Van Wert independent sports

DEFIANCE — Wrestlers from Van Wert and Lincolnview competed in the Ayersville Duals on Saturday. The hosts finished first among six teams, while Evergreen finished second. Van Wert was third, followed by Paulding, Lincolnview and Patrick Henry. Van Wert and Lincolnview results are listed below.

Van Wert

Van Wert 60 Paulding 18

Van Wert 53 Lincolnview 21

Van Wert 58 Patrick Henry 17

Evergreen 42 Van Wert 33

Ayersville 48 Van Wert 36

Individual records

106 – Kaedyn Swander4-1

113- Matthew Dunno 4-1

120- Ashton Baer 3-2

126- Keaton Sudduth 4-1

132- Joaquin Estrada 1-4

145- Jordan Rawlins 1-4

152- Fletcher Smith 2-3

160- Macein Bigham 3-0, Caleb Bledsoe 3-0

170- Morgein Bigham 4-1

182- Abram Collins 3-2

195 – Spencer Blue 2-1, Drew Deitemeyer 2-1

220- Turner Witten 3-2

285- Eli Kline – 4-1

Lincolnview

Evergreen 33 Lincolnview 24

Van Wert 53 Lincolnview 21

Lincolnview 36 Paulding 20

Ayersville 66 Lincolnview 0

Lincolnview 30 Patrick Henry 24

Individual records

120 – Joey Sawyer 3-2

132 – Tristan Taylor 1-4

138 – Dylan Hensley 1-3

145 – Jaden Hubble 2-3

152 – Asher Hubble 0-5

170 – Dylan Bowyer 3-2

195 – Tyler Ulery 3-2

220 – Braxton Coil 3-2

285 – Louis Ulery 2-1