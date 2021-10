Bollenbacher named Player of the Year

Van Wert independent sports

Lincolnview’s Kendall Bollenbacher was voted NWC Volleyball Player of the Year and Lancer head coach JaNahn Evans was named Coach of the Year in balloting done earlier this week.

First Team

Kendall Bollenbacher Lincolnview (Player of the Year) Sr.

Peyton Heitmeyer Leipsic Sr.

Kylie Stackhouse Bluffton Sr.

Laci McCoy Crestview Jr.

McKayla Blankemeyer Lincolnview Jr.

Soraya Jackson Allen East Soph.

Cali Gregory Crestview Soph.

Kasey Brough Leipsic Jr.

Second Team

McKalley Bermudez Columbus Grove Soph.

Myia Etzler Crestview Soph.

Breck Evans Lincolnview Jr.

Skyler Scoles Bluffton Sr.

Jocie Hermiller Leipsic Sr.

Serenity Siefer Leipsic Jr.

Hannah Williams Allen East Jr.

Isabelle Murray Spencerville Sr.

Honorable Mention

Gwen Teman Delphos Jefferson Jr.

Courtney Sumner Ada Jr.

Claire Hoback Spencerville Jr.

Josie McGue Delphos Jefferson Sr.

Kenzie Koontz Allen East Jr.

Sage Clement Columbus Grove Jr.

Carsyn Looser Lincolnview Jr.

Marisa Hermiller Leipsic Jr.

Ellie Kline Crestview Fr.

Elle Richardson Allen East Jr.

Shay Schroeder Columbus Grove Sr.