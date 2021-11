OHSAA releases state semifinal pairings

Van Wert independent sports

COLUMBUS — The Ohio High School Athletic Association has set state semifinal football pairings and if Van Wert defeats Port Clinton for the Division IV Region 14 championship, the Cougars will face the winner of Region 16, Clinton Massie or Cincinnati McNicholas.

Division I State Semifinals– both games Friday, Nov. 26

Region 3 vs. Region 1

Region 2 vs. Region 4

Region 1 – 1 Lakewood St. Edward (11-1) vs. 2 Medina (13-0)

Region 2 – 1 Marysville (12-0) vs. 2 Springfield (11-1)

Region 3 – 1 Upper Arlington (13-0) vs. 2 Pickerington Central

Region 4 – 1 Cincinnati Moeller (10-3) vs 3 Lakota West (11-1)

Division II State Semifinals – both games Friday, Nov. 26

If Avon wins regional final: Region 6 vs. Region 5; Region 8 vs. Region 7

If Toledo Central Catholic wins regional final: Region 5 vs. Region 7; Region 6 vs. Region 8

Region 5 – 3 Akron Hoban (9-3) vs. 5 Cuyahoga Falls Walsh Jesuit (11-2)

Region 6 – 2 Avon (11-2) vs. 4 Toledo Central Catholic (11-2)

Region 7 – 4 Massillon Washington (11-2) vs. 7 Uniontown Green (10-3)

Region 8 – 1 Piqua (12-0) vs. 7 Cincinnati Winton Woods (10-3)

Division III State Semifinals – both games Friday, Nov. 26

Region 9 vs. Region 10

Region 12 vs. Region 11

Region 9 – 1 Chardon (13-0) vs. 2 Dover (12-0)

Region 10 – 2 West Holmes (13-0) vs. 8 Parma Heights Holy Name (7-5)

Region 11 – 1 Granville (12-0) vs. 6 Mount Orab Western Brown (11-2)

Region 12 – 1 Hamilton Badin (12-0) vs. 3 Bellbrook (11-2)

Division IV State Semifinals – both games Friday, Nov. 26

If Van Wert wins regional final: Region 15 vs. Region 13; Region 16 vs. Region 14

If Port Clinton wins regional final: Region 13 vs. Region 14; Region 15 vs. Region 16

Region 13 – 1 Beloit West Branch (13-0) vs. 3 Youngstown Ursuline (9-3)

Region 14 – 4 Port Clinton (12-1) vs. 3 Van Wert (12-1)

Region 15 – 1 Carroll Bloom-Carroll (13-0) vs. 2 St. Clairsville (12-1)

Region 16 – 3 Cincinnati McNicholas (11-1) vs. 4 Clinton-Massie (11-1)

Division V State Semifinals – both games Saturday, Nov. 27

Region 18 vs. Region 17

Region 19 vs. Region 20

Region 17 – 1 Kirtland (12-0) vs. 2 Canfield South Range (13-0)

Region 18 – 2 Elyria Catholic (11-2) vs. 5 Ottawa-Glandorf (10-3)

Region 19 – 2 Harvest Prep (9-2) vs. 5 Wheelersburg (10-3)

Region 20 – 3 Camden Preble Shawnee (13-0) vs. 5 Versailles (12-1)

Division VI State Semifinals – both games Saturday, Nov. 27

If Fort Frye wins regional final: Region 21 vs. Region 23; Region 22 vs. Region 24

If West Jefferson wins regional final: Region 22 vs. Region 21; Region 24 vs. Region 23

Region 21 – 3 New Middletown Springfield (12-1) vs. 4 Mogadore (10-3)

Region 22 – 3 Carey (12-1) vs. 5 Liberty Center (11-2)

Region 23 – 1 Beverly Fort Frye (10-1) vs. 3 West Jefferson (12-1)

Region 24 – 2 Harrod Allen East (10-3) vs. 4 Coldwater (11-2)

Division VII State Semifinals – both games Saturday, Nov. 27

Region 27 vs. Region 25

Region 28 vs. Region 26

Region 25 – 3 Warren John F Kennedy (9-2) vs. 4 Dalton (11-2)

Region 26 – 1 Hopewell-Loudon (12-1) vs. 3 Lima Central Catholic (11-2)

Region 27 – 1 Newark Catholic (12-1) vs. 3 Shadyside (11-1)

Region 28 – 1 Maria Stein Marion Local (13-0) vs. 6 St. Henry (10-3)