Friday night hoops scoreboard 12/3

Here are scores of area boys basketball games played on Friday, December 3.

Defiance 60 Paulding 48

Delphos Jefferson 49 Fairview 40

Hicksville 46 Continental 28

Kalida 29 Delphos St. John’s 23

Leipsic 72 Hardin-Northern 59

Lima Sr. 63 Findlay 40

Miller City 62 Holgate 32

New Bremen 52 Celina 30

New Knoxville 52 Waynesfield-Goshen 41

Ottoville 51 Columbus Grove 42

Patrick Henry 43 Ayersville 42

Ridgemont 61 Fort Jennings 45

Shawnee 66 Crestview 58

Spencerville 52 Elida 41

St. Marys Memorial 56 St. Henry 22

Tinora 33 Delta 26

Van Wert 48 Parkway 43

Wapakoneta 47 Minster 24

Wayne Trace 64 Bryan 29