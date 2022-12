Wrestling: Bulldogs pin the Cougars

VW independent sports

Celina topped Van Wert 52-25 in a Western Buckeye League dual match on Thursday. It was the home opener for the Cougars. Results are listed below.

106 – Josiah King (CE) 11-2 major decision over Wesley Vaugh

113 – Matthew Dunno (VW) pinned Elon Montague (CE) 3:10

120 – Aaren King (CE) pinned Brendon Mendoza (VW) 3:27

126 – Renson Spear (VW) pinned Andrew Kovach (CE) 1:46

132 – Briggs Wallace VW) 13-5 major decision over Tony Chavez (CE)

138 – Zack King (CE) pinned Abram Collins (VW) :32

144 – Luke Maxwell (CE) pinned Brice Bigham (VW) :48

150 – Dennis Sudduth (VW) 9-4 decision over Zach Greber (CE)

157 – Carver Harris (CE) pinned James Smith (VW) 5:02

165 – Void

175 – Luke Lazarich (CE) pinned Morgein Bigham (VW) 2:25

190 – Tyler Carlin (CE) pinned Fletcher Smith (VW) 1:18

215 – Caleb Bledsoe (VW) pinned Rece Rutledge (CE) 2:34

285 – Name unknown (CE) pinned Breese Bollenbacher 2:37

The Cougars will compete at the Bill Urban Memorial Wrestling Invitational at Toledo St. John’s on Saturday.