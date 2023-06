2022-2023 OHSAA state champions

With the 2022-2023 high school sports season in the books, here is a list of state champions (team champions) from each of OHSAA’s sponsored sports.

Fall sports

Girls golf

Division I: Centerville

Division II: Gahanna Columbus Academy

Boys golf

Division I: Cleveland St. Ignatius

Division II: Kettering Archbishop Alter

Division III: Seven Hills

Girls cross country

Division I: Mason

Division II: Granville

Division III: Minster

Boys cross country

Division I: Mason

Division II: Marlington

Division III: Mt. Gilead

Field hockey

Thomas Worthington

Girls soccer

Division I: Cincinnati Seton

Division II: Copley

Division III: Cincinnati Country Day

Boys soccer

Division I: Cleveland St. Ignatius

Division II: Shawnee

Division III: Grandview Heights

Girls volleyball

Division I: Cincinnati St. Ursuline Academy

Division II: Chardon Notre Dame-Cathedral Latin

Division III: Mentor Lake Catholic

Division IV: New Bremen

Football

Division I: Lakewood St. Edward

Division II: Toledo Central Catholic

Division III: Canfield

Division IV: Glenville

Division V: Canfield South Range

Division VI: Marion Local

Division VII: New Bremen

Spirit

Division I: Springboro

Division II: Teays Valley

Division III: Marietta

Division IV: St. Clairsville

Division V: Tinora

Division VI/VII: Warren Kennedy

Winter sports

Girls swimming and diving

Division I: Dublin Jerome

Division II: Shaker Heights Hathaway Brown

Boys swimming and diving

Division I: Cincinnati St. Xavier

Division II: Hunting Valley University School

Girls bowling

Division I: Macedonia Nordonia

Division II: DeGraff Riverside

Boys bowling

Division I: Beavercreek

Division II: Conotton Valley

Ice hockey

Olentangy Liberty

Boys wrestling

Division I: Lakewood St. Edward

Division II: St. Paris Graham

Division III: Xenia Legacy Christian Academy

Girls wrestling

Harrison

Girls basketball

Division I: Cincinnati Princeton

Division II: Cincinnati Purcell-Marian

Division III: Columbus Africentric

Division IV: New Madison Tri-Village

Boys basketball

Division I: Akron Archbishop Hoban

Division II: Akron Butchel

Division III: Cleveland Heights Lutheran East

Division IV: Richmond Heights

Spring sports

Girls lacrosse

Division I: Upper Arlington

Division II: Columbus Bishop Watterson

Boys lacrosse

Division I: Dublin Jerome

Division II: Olmsted Falls

Girls track and field

Division I: Gahanna Lincoln

Division II: Peninsula Woodridge

Division III: Woodmore Elmore

Boys track and field

Division I: Toledo St. John’s

Division II: Glenville

Division III: Marion Local

Softball

Division I: Austintown Fitch

Division II: Tallmadge

Division III: Wheelersburg

Division IV: Strasburg-Franklin

Baseball

Division I: Cincinnati Moeller

Division II: Chagrin Falls Kenston

Division III: Apple Creek Waynedale

Division IV: Berlin-Hiland

Boys volleyball

Division I: Cincinnati Moeller

Division II: Akron St. Vincent St. Mary