Tuesday night hoops scoreboard

VW independent sports

Here are final scores of girls and boys varsity basketball games played on Tuesday, December 12.

Girls

Ayersville 55 Archbold 33

Fairview 62 Continental 16

Lincolnview 46 Elida 41

Mississinawa Valley 59 Coldwater 56

Ottawa-Glandorf 43 Liberty-Benton 37

Riverdale 60 Ada 45

Shawnee 50 New Knoxville 38

Spencerville 45 Van Wert 13

Tinora 48 Defiance 37

Boys

Antwerp 46 Ottoville 42

Pandora-Gilboa 45 Kalida 18

Toledo Whitmer 78 Lima Sr. 74 (OT)