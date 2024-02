Van Wert wrestlers top Shawnee 45-31

Submitted information

Van Wert improved to 5-2 in the Western Buckeye League with Thursday’s 45-31 home win over the Shawnee Indians. Individual results are as follows:

113 – Joaquin Estrada (VW) fall 1:27 over Jacob Glenn (S) 6-0 VW

120 – Matthew Dunno (VW) fall 2:32 over Kael Dodson (S) 12-0 VW

126 – Xavier Leal (VW) tech fall 17-2 over Donavyn Campbell (S) 17-0 VW

132 – Alejandro Reyes (S) fall 4:55 over Mikey Hoehn (VW) 17-6 VW

138 – Devon Burker (VW) fall 1:47 over Peter Dwyer (S) 23-6 VW

144 – Briggs Wallace (VW) major decision 15-4 over Cole Brickner (S) 27-6 VW

150 – Ryan Music (S) fall 5:02 over Abram Collins (VW) 27-12 VW

157 – Kayne Brown (S) major decision 9-1 over James Smith (VW) 27-16 VW

165 – Zachary Kreider (S) 9-5 decision over Maddox Workman (VW) 27-19 VW

175 – Drew Neidermire (S) fall 3:10 over Ben Verville (VW) 27-25 VW

190 – Preston Coppler (S) fall 1:48 over Gavin Zartman (VW) 31-27 Shaw

215 – Morgein Bigham (VW) fall 1:11 over Harrison Griffin (S) 33-31 VW

285 – Breese Bollenbacher (VW) fall 4:50 over Gabe Jamison (S) 39-31 VW

106 – Owen Bates (VW) forfeit 45-31 VW

The Cougars will return to action next Thursday at Kenton.