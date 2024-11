Football Friday Scoreboard: Week No. 11

VW independent sports

Here are final scores of area high school football playoff games played on Friday, November 1.

Division II Region 8

Vandalia-Butler 31 Lima Sr. 0

Division III Region 10

Defiance 38 Bowling Green 0

Division III Region 12

Cincinnati Archbishop McNicholas 35 Celina 3

St. Marys Memorial 28 Miami Trace 24

Wapakoneta 48 Franklin 7

Division IV Region 14

Ottawa-Glandorf 13 Galion 7

Shelby 49 Elida 21

Division V Region 20

Indian Lake 19 Versailles 7

Bath 51 Carlisle 22

Division VI Region 22

Bluffton 21 Paulding 6

Carey 21 Tinora 17

Huron 42Â Spencerville 7

Fairview 41 Woodmore 9

Division VI Region 24

Coldwater 58 Covington 0

Anna 61 Lima Perry 14

Division VII Region 26

Leipsic 30 Ada 22

Columbus Grove 42 North Baltimore 8

Mohawk 49 Edgerton 14

Lima Central Catholic 33 Pandora-Gilboa 28

Delphos St. John’s 28 Upper Scioto Valley 22

Division VII Region 28

Marion Local 68 Fort Recovery 0

Minster 75 Manchester 14

Fort Loramie 49 Ridgemont 22

St. Henry 13 New Bremen 10