VWHS Academic Award winners announced

Van Wert High School recently announced its Academic Award winners at a luncheon hosted by Central Insurance. Those honored include the following students:

2023–2024 Academic Award Recipients: Freshmen

Owen Bates, Sophia Berry, Cylee Boroff, Cohen Bragg, Valerie Byrum, Carley Chiles, Chandler Couch, Amaya Dowdy, Emory Ferckel, Jazzlyn Florence, Izabella Gonzalez, Lilian Greve, Kathryn Gross, Zeus Grunden, Caroline Haggerty, Michael Henninger, Gavin Hensley, Noah Hillery, Elizabeth Jones, Ella Kimmel, Leah Krites, Noah Krites, Natalie Kroeger, Charley Leaser, Lillian Mason, Aiden McClain, Brayden Miller, Andrea Owen, Quintin Parrish, Ashton Rager, Arkana Rodriguez, Jonas Rollins, Paxton Schlemmer, LilliAnne Schrader, Zachery Scott, Harrison Sloan, Sophie Smith, Quinn Spackey, Eliza Spath, Zachary Stoller, Madilynn Thompson, Mark Verville, Jude Vetter, Keaten Welch, and Elijah Wofford.

2023–2024 Academic Award Recipients: Sophomores

Kylee Ball, Tristan Blackmore, Jayci Blue, Karly Bohyer, Breese Bollenbacher, Jaida Clay, Mackenzie Couch, Finley Dickinson, Trevor Dotson, Trey Dotson, Kallee Dunn, Clayton Fast, Johan Gemmer, Trevor Halker, Brissia Ickes, Lila Jensen, Savannah Johns, Meah Johnson, Jaelynn Karcher, Brenna Kimmet, Catherine Kramer, Dante Lippi, Blade Lowe, Jackson Martinez, Felicia Martz, Maria Parrish, Madalynn Pontius, Natalie Rayman, Colton Richardson, Harper Roop, Alexis Ruposky, Sidney Ryan,, Chelsea Sanderson, Lindsey Say, Harmony Schuerman, Lilly Serna, Lottie Shartzer, Grace Spieles, Gavin Springer, Brock Stoller, Hannah Vetter, Addison Wallace, Briggs Wallace, Emma West, Isabella Wise, Carter Wright

2023–2024 Academic Award Recipients: Juniors

Alivia Bates, Clair Benner, Amanda Burenga, Meredith Crummey, Hayden Davis, Lillian Davis, Kendra Deehring, Alexa Deitemeyer, Ashlynn Delzeith, Noah Doctor, Alexandria Doner, Hayden Dowler, Evan Falk, Keaton Foster, Robert Gamble, Nathan Gearhart, Sophia Gearhart, Isabelle Gomez, Leia Hoersten, Samuel Houg, Aaliayha Jordan, Carlee Kroeger, Andrew Laudick, Meagan Mason, Brendon Mendoza, Zoey Miller, Jaymison Moynihan, Lilie Mull, Ethan Noble, Heet Patel, Austin Pierce, Breonna Pontius, Haylee Prine, Raelyn Profitt, Mia Rager, Aaron Reichert, Kristine Rison, Abigail Rollins, Owen Scott, Ava Sealscott, Noah Spath, Case Stegaman, Addison Sturwold, Carmella Tomasi, Olivia Vaas, Aubrey Wollet, Brooke Young, and Carolina Zappa.

2023–2024 Academic Award Recipients: Seniors

Caleb Bledsoe, Kelby Blythe, Jordanne Blythe, Zoe Coleman, Kelta Cowan, Aaron Dowdy, Sydney Dowler, Lyndsey Heath, Tiera Hobbs, Deborah Jones, Hope Keuneke, Jacob Kitson, Andrew Klewer, Johnathan Kramer, Reese Krugh, Cayden Laukhuf, Annika Maples, Gwyneth McComas, Ellie Mooney, Kaden Shaffer, Emma Spoor, Gage Stemen, Ashlyn Stoller, Devin Story, Dennis Sudduth, Olivia Treece, Sarah Verville, Addison Waltmire, Caleb Wise, and Kierden Yoh.