Sheets and Crummey named All-District

VW independent sports/submitted information

FINDLAY — Crestview’s Wren Sheets, Cam Elwer of Delphos St. John’s and Zach Crummey of Van Wert are among the local players named as All-Northwest District boys basketball players. The all-district teams were chosen by a panel of media members for the Ohio Prep Sports Media Association.

Sheets and Will Sensabaugh of Spencerville were named first team All-Northwest District in Division VI, while Elwer, a finalist for the Mr. Ohio Basketball award was named first team All-Northwest District and Player of the Year in Division VI. Crummey, a freshman, was named second team All-Northwest District in Division IV, and Owen Sensabaugh of Spencerville was named second team All-Northwest District in Division VI. Delphos Jefferson’s Karder Agner was named Division VII second team all-district.

DIVISION I

Wreen Sheets (33) was named first team All-Northwest District in Division VI. Bob Barnes photos

FIRST TEAM: Makhi Leach, Toledo Whitmer, 6-foot-3, senior, 22.1 points per game; Antione West, Toledo Whitmer, 6-3, sr., 18.3; Carter Young, Perrysburg, 6-2, sr., 14.7; Andre Young III, Toledo Whitmer, 6-3, jr., 15.1; Adam Gray, Perrysburg, 6-0, so., 12.0; Ben Pamer, Perrysburg, 5-10, so., 14.3.

PLAYER OF THE YEAR: Makhi Leach, Toledo Whitmer.

COACH OF THE YEAR: Dave Boyce, Perrysburg.

DIVISION II

FIRST TEAM: Shawn Foster, Lima Senior, 6-2, so., 17.9; Je’Kel Cotton, Lima Senior, 6-7, sr., 15.5; Race Kowalczyk, Toledo St. John’s; 6-6, jr., 17.4; J’siah Jefferson, Toledo Start, 6-0, sr., 16.2; Blake Robison, Whitehouse Anthony Wayne, 5-10, sr., 18.5.

PLAYER OF THE YEAR: Shawn Foster, Lima Senior.

COACH OF THE YEAR: Quincey Simpson, Lima Senior.

SECOND TEAM: Jayden Jones, Toledo St. John’s, 6-3, sr., 14.6; Willie Foster, Lima Senior, 6-2, jr., 13.8; Alan Horton, Toledo St. Francis, 6-9, jr., 11.2; Tyler Robinson, Sylvania Northview, 6-6, sr., 15.6; Cole Biedenharn, Whitehouse Anthony Wayne, 6-6, sr., 13.0.

THIRD TEAM: Raheem Brown, Toledo St. Francis, 5-10, sr., 13.3; J’kiah Jefferson, Toledo Start, 5-10, jr., 12.4; Jameson Heck, Toledo St. Francis, 5-10, sr., 11.5; Ethan James, Toledo St. John’s, 5-11, so., 9.3; Amari Addy, Lima Senior, 6-0, jr., 9.0.

HONORABLE MENTION: Nate Pope, Holland Springfield; Isaiah Wilson, Lima Senior; Gavin Kieffer, Sylvania Northview; Aiven Porter, Toledo Start; Zane Kudzia, Whitehouse Anthony Wayne.

DIVISION III

FIRST TEAM: Beckett Bertke, Lima Shawnee, 6-6, jr., 21.3; Isaiah Mack-Russell, Toledo Central Catholic, 6-5, so., 18.6; Jaron Witcher, Sylvania Southview, 6-5, jr., 13.5; Kyevi Roane, Mansfield Senior, 6-1, sr., 17.0; Jason Henlon, Sandusky, 6-0, sr., 17.2; Seven Allen, Lexington, 5-10, jr., 13.0.

PLAYER OF THE YEAR: Beckett Bertke, Lima Shawnee.

COACHES OF THE YEAR: Dennis Springs, Sylvania Southview; Scott Hamilton, Lexington.

SECOND TEAM: Trevick Bertke, Lima Shawnee, 6-7, so., 18.8; Zach Shawberry, Tiffin Columbian, 6-3, sr., 15.5; Kahlil Ligon, Defiance, 6-4, sr., 16.5; Joe Caudill, Lexington, 6-5, jr., 13.1; Manny Johnson, Toledo Central Catholic, 6-3, jr., 13.2; Kobe Brown, Sandusky, 6-5, sr., 13.4.

THIRD TEAM: Brandon Ingram, Sylvania Southview, 6-3, sr., 12.6; Makai Lee, Fremont Ross, 6-0, sr., 11.7; Ryan Richardson, Wapakoneta, 6-2, jr., 12.5; O.J. Waller, Toledo Rogers, 5-7, fr., 10.2.

HONORABLE MENTION: Jagger Hutchins, Lima Shawnee; Tate Bender, Lima Shawnee; Dom Pegish, Oregon Clay; Kaiden Werntz, Celina; Brayden Fogle, Lexington; Kaylen Brooks, Mansfield Senior; Gabe Baith, Ashland; Rashad Reed Jr., Mansfield Senior; Amir Aaron, Sandusky; Mason Gamble, Norwalk; Brock Kuhl, Norwalk; Josiah Schlatter, Defiance; Tomas Meek, Bowling Green; Jay Shannon, Bowling Green; Braylon Williams, Oregon Clay; Damien Clay, Sylvania Southview; Dre Wardrop, Toledo Central Catholic; Caydon Kynard, Toledo Central Catholic; Ki’Jyere McAlister, Toledo Rogers; Traden Booker, Toledo Rogers; Logan Gooding, Tiffin Columbian; Gavin Husty, Lexington; Jakob Legron, Lexington; Paxon Ediger, Ashland; Nathan Bernhard, Ashland; D’Vontae Johnson, Mansfield Senior; Andrew Brooks Jr., Mansfield Senior; Michael Stover, Fremont Ross.

DIVISION IV

Zach Crummey (23) was named second team All-Northwest District. Monica Campbell photo

FIRST TEAM: Brayden DeVito, Shelby, 5-11, jr, 18.9; Kaidyn Hutton, Tontogany Otsego, 6-4, sr., 22.8; Garett Hotz, Bellville Clear Fork, 6-4, sr., 18.1; Brayden Olson, Clyde, 5-11, sr., 17.7; Joey Diederich, Sandusky Perkins, 6-1, sr., 13.5; Nicholas Stinner, Wauseon, 6-5, sr., 16.5; Zori Island, Elida, 5-11, sr., 14.1.

PLAYERS OF THE YEAR: Brayden DeVito, Shelby; Kaidyn Hutton, Tontogany Otsego.

COACHES OF THE YEAR: Steve Carroll, Tontogany Otsego; Dre White, Lima Bath.

SECOND TEAM: Trey Rubinstein, Napoleon, 6-4, sr., 12.1; Joel Ray, Bellevue, 5-9, sr., 11.5; Zach Crummey, Van Wert, 6-6, fr., 12.9; Jaxon Foster, Lima Bath, 6-3, sr., 13.5; A’mari Wash, Elida, jr., 14.7; Cardae Brown, Ontario, 6-0, fr., 15.5; Brock Montgomery, Upper Sandusky, 6-1, sr., 12.4.

THIRD TEAM: Parker Woods, Napoleon, 6-3, sr., 11.0; Logan Markley, Lima Bath, jr., 16.9; Grady Toumazos, Ottawa-Glandorf, sr., 11.0; Trindon Flenoury, Ontario; 6-0, 15.6; Devin Silva, Tontogany Otsego, 6-3, jr., 16.6; Brennan Wilson, Clyde, 6-0, sr., 14.6.

HONORABLE MENTION: Ben Kubicz, Maumee; Brody Fortman, Ottawa-Glandorf; Justin Heilman, Upper Sandusky; Ike Brown, Bellevue; Jackson Drusback, Rossford; Aiden Finn, Port Clinton; Landon Foltz, Shelby; Karsen Homan, Shelby; Carter Coole, Bellville Clear Fork; Tim Boals, Sandusky Perkins; Sam Schweinfurth, Sandusky Perkins; Mason Cooper, Vermilion; Brock Meyers, Vermilion; Parker Crim, Elida.

DIVISION V

FIRST TEAM: Julian Washington, Castalia Margaretta, 6-5, jr., 21.6; Walter Plantz, Genoa, 6-8, jr., 16.2; Jake Gerken, Findlay Liberty-Benton, 6-7, sr., 22.4; Jackson McNulty, Huron, 6-5, sr., 14.0; Charlie Wood, Swanton, 6-9, sr., 20.0; Lincoln Holler, Findlay Liberty-Benton, 6-6, jr., 14.2; Tyson Bower, Delta, 6-1, so., 26.2.

PLAYERS OF THE YEAR: Julian Washington, Castalia Margaretta; Jake Gerken, Findlay Liberty-Benton.

COACHES OF THE YEAR: Steve Keller, Castalia Margaretta; Doug Whiteman, Findlay Liberty-Benton.

SECOND TEAM: Cole Leimeister, Milan Edison, 5-9, jr., 16.2; Tommie McDonald, Huron, 5-7, sr., 14.6; Anthony Armstrong, Fostoria, 6-0, jr., 13.6; Blake Rhonehouse, Paulding, 6-0, jr., 16.0; Connor Welling, Defiance Tinora, 6-0, sr., 10.8; Gavin Geahlen, Liberty Center, 6-5, sr., 11.0; Judah Keller, Castalia Margaretta, 6-0, jr., 10.6.

THIRD TEAM: Tyler Grose, Findlay Liberty-Benton, 6-8, sr., 11.3; Trenton Smith, Fostoria, 6-0, sr., 11.4; Jaxson Hall, Willard, 6-2, fr., 15.2; Dominic Capretta, Galion, 6-3, so., 10.4; Preston Snyder, Millbury Lake, 5-11, jr., 15.4; Drew Luidhardt, Pemberville Eastwood, 5-10, jr., 13.1; Sonny Phillips, Archbold, 5-11, sr., 8.1.

HONORABLE MENTION: Kellen Cooper, Willard; Coltyn Meagrow, Milan Edison; Adam Spychala, Defiance Tinora; Quinn Miller, Galion; Jameson Glew, Galion; Max Albert, Galion; Nolan Wiley, Castalia Margaretta; Ryan Routson, Genoa; Mike LaLonde, Oak Harbor; Travis Merrill, Millbury Lake.

DIVISION VI

FIRST TEAM: Wren Sheets, Convoy Crestview, 6-6, sr., 16.9; Justice Thompson, Ashland Crestview, 6-3, sr., 25.5; Jordan Priddy, Lima Central Catholic, 6-1, jr., 21.2; Davion Mack, Mansfield Christian, 6-3, so., 19.0; Will Sensabaugh, Spencerville, 5-11, so., 17.7; Brayden Holt, North Robinson Colonel Crawford, 6-0, jr., 18.0; Austin Niekamp, Maria Stein Marion Local, 6-8, sr., 18.4; Baylen Blockberger, Coldwater, 6-4, sr., 18.6; Lincoln Creager, Hamler Patrick Henry, 6-3, sr., 15.2; Karter Koester, Toledo Christian, 6-3, sr., 25.6; Boomer Cleveland, Sycamore Mohawk, 6-0, sr., 15.8; Mack Hieber, Hamler Patrick Henry, 6-6, jr., 17.8.

PLAYERS OF THE YEAR: Brayden Holt, North Robinson Colonel Crawford; Karter Koester, Toledo Christian; Justice Thompson, Ashland Crestview.

COACH OF THE YEAR: Bryan Hieber, Hamler Patrick Henry.

SECOND TEAM: Owen Sensabaugh, Spencerville, 5-11, jr., 17.3; Payne DeGray, North Robinson Colonel Crawford, 6-5, jr., 15.2; Grant Kremer, Maria Stein Marion Local, 5-11, sr., 12.0; William Ruetz, Metamora Evergreen, 5-9, jr., 16.0; Chase Miller, Toledo Ottawa Hills, 6-1, sr., 13.7; Kee’Ran Stokes, Toledo Maumee Valley Country Day, 5-9, so., 22.3; Jackson Snyder, Toledo Ottawa Hills, 6-3, sr., 16.6; Luke Mason, Attica Seneca East, 5-9, jr., 15.7; Avery Shilling, Kansas Lakota, 6-4, jr., 14.5; Zaine McMichael, Antwerp, 6-0, jr., 19.2; Reid Creager, Hamler Patrick Henry, 6-3, so., 16.6.

THIRD TEAM: Tyson Ringler, Ashland Crestview, 6-4, sr., 12.0; Zack Zimmerman, Ada, 6-2, jr., 14.2; Seth Gregory, Van Buren, 5-11, sr., 13.8; Trenton Barraza, Columbus Grove, 6-1, sr., 9.5; Marek Donaldson, Bluffton, 6-1, sr., 13.5; Weston Prenger, Bucyrus Wynford, 6-1, sr., 15.1; Mason Welsch, Coldwater, 6-3, sr., 10.8; Blake Ackerman, Monroeville, 6-0, jr., 12.3; Kahne Hayman, Sycamore Mohawk, 6-0, sr., 13.0; Lucas Bordner, Attica Seneca East, 6-1, sr., 15.5; Brady Thatcher, Elmore Woodmore, 6-1, sr., 18.6.

HONORABLE MENTION: Evan Reiter, Mt. Blanchard Riverdale; Kyler Boes, Carey; Owen Traxler, Bloomdale Elmwood; John DeGray, North Robinson Colonel Crawford; Georgie Floyd, Bucyrus; Trevor Stearns, Rockford Parkway; Gavin Quellhorst, New Bremen; Levi Panico, Sherwood Fairview; Hayden Keith, Collins Western Reserve; Connor Flood, Sycamore Mohawk; Braylon Martinez, Bascom Hopewell-Loudon; Carder Orr, Spencerville; Brady Basinger, Columbus Grove; Trevon Baxter, Columbus Grove; Blake Sommers, Bluffton; Logan Goddard, North Robinson Colonel Crawford; Parker Weithman, North Robinson Colonel Crawford; Drew Stanek, Bucyrus Wynford; Jaxon Vance, Bucyrus Wynford; Demaris Munn-Page, Bucyrus; Ethan Pond, Rockford Parkway; Jack Huelsman, St. Henry, Austin Zimmerman, St. Henry; Brayden Mescher, Maria Stein Marion Local, Gavin Dicke, New Bremen; Brandon Clair, Northwood; Brandon Didion, Northwood; Silas Mickel, Toledo Christian; Jeybrehm Price, Toledo Maumee Valley; Ty Lewis, Toledo Maumee Valley; Hunter Haynes, Sycamore Mohawk; Ashton Miller, Bascom Hopewell-Loudon; Blayse Beard, Kansas Lakota; Carson Conley, Ada; Lucas Harrington, Van Buren; Landry Seedorf, Bloomdale Elmwood; Evan Hager, Mansfield Christian; Taylor Hahn, Mansfield Christian; Karter Goon, Ashland Crestview; Carson Slates, Elmore Woodmore; Troy Manz, Metamora Evergreen; George Allendorf, Metamora Evergreen; Jaxson Schaffer, New London; Derek Ackerman, Monroeville; Link Schaffer-Paull, Monroeville.

DIVISION VII

FIRST TEAM: Cameron Elwer, Delphos St. John’s, 6-1, jr., 28.2; Jarron Swick, Fort Jennings, 6-2, sr., 17.6; Nolan McCall, Norwalk St. Paul, 6-7, sr., 12.5; Jarrett Burrer, Plymouth, 6-2, jr., 17.2; Jack Leppelmeier, Pettisville, 6-2, jr., 21.1; Jase Vermillion, Arlington, 6-1, sr., 15.2; Ryan Adelsperger, Old Fort, 6-4, sr., 20.2; Gavin Wagner, Tiffin Calvert, 6-5,sr., 19.5; Kole Richard, Minster, 6-0, sr., 15.5; Brendan Barlage, Miller City, 6-2, sr., 17.5.

PLAYER OF THE YEAR: Cameron Elwer, Delphos St. John’s.

COACHES OF THE YEAR: Jason Vermillion, Arlington; Heath Stechshulte, Fort Jennings; Eric Hoover, Old Fort.

SECOND TEAM: Erick Graham, Oregon Cardinal Stritch, 6-1, so., 22.6; Dmoni Lentes, Mansfield St. Peter’s, 6-3, sr., 14.3; Reece Walby, Gibsonburg, 5-10, so., 15.1; CJ Fidler, Montpelier, 6-0, fr., 20.0; Briggs Gallahue, Edon, 6-4, jr., 16.7; Jayce Brecht, Leipsic, 6-2, sr., 14.8; Cole Albers, Minster, 6-8, jr., 12.3; Cory Herman, Edgerton, 6-3, sr., 12.4; Andrew Elwer, Delphos St. John’s, 5-11, so., 14.1; Karder Agner, Delphos Jefferson, 6-4, sr., 19.1; Calvin Willow, Arlington, 6-10, jr., 11.1.

THIRD TEAM: Tyler Harris, Lakeside Danbury, 6-5, sr., 16.9; Daniel Donovan, Stryker, 6-6, sr., 16.6; Grant Kuhnle, Norwalk St. Paul, 6-4, so., 11.9; Isaac Gallagher Old Fort, 6-3, jr., 12.5; Carter Wolph, Tiffin Calvert, 6-3, sr.,12.3; Shane Jones, New Riegel, 5-10, sr., 13.9; Zander Wilson, Dola Hardin Northern, 6-1, sr., 14.9; Zach Winters, Lucas, 6-4, sr., 15.7; William Donovan, Stryker, 6-0, jr., 12.4; Lane Lee, Pandora-Gilboa, 5-10, sr., 13.5; Kody Lawhorn, Crestline, 5-7, so., 14.4.

HONORABLE MENTION: Scottie Krontz, Edgerton; Cayden Wikel, Sandusky St. Mary Central Catholic; Tripp Brubaker, Arcadia; Zander Ferdinandsen, North Baltimore; Owen Roszman, Vanlue; Carson Pahl, New Riegel; Ty Lammers, Leipsic; Jack Phillips, New Washington Buckeye Central; Brogan Stephey, Minster; Kenneth Smeltzer, Montpelier; Kyler Sapp, Edon; Mason Wyse, Pettisville; Aiden Morant, Gibsonburg; Antonio Lindsay, Mansfield St. Peter’s; Sidiki Sissoko, Mansfield St. Peter’s; Cainan Kilgore, Plymouth; Bobby Grover, Lucas; Xavier Blackman, Oregon Cardinal Stritch; King Wilson, Oregon Cardinal Stritch; Braylon “Bubba” Smith, Kalida; Landon Horstman, Ottoville; Ashton Miller, Ottoville; Maddox Underwood, Upper Scioto Valley; Calvin Menke, Fort Jennings; Jude Otto, Miller City; Colton Bailey, Mt. Victory Ridgemont; Xavier Stuck, Mt. Victory Ridgemont; Levi Glick, Waynesfield-Goshen; Derek Shultz, Lima Temple Christian; Korey Frazee, Norwalk St. Paul; Bryan Chaffee, Greenwich South Central; Brady Griggs, Arlington; Brock Miller, Old Fort; Grady Otterbacher, Tiffin Calvert; Logan Ritzler, Tiffin Calvert; Aiden Faeth, New Riegel; Kieran Barnett, Crestline; Brett Cheney, Crestline; Caydin Jarvis, New Washington Buckeye Central; Hunter Caudill, New Washington Buckeye Central.