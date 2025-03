Girls All-Ohio DI-III teams announced

Submitted information

COLUMBUS – The 2025 Divisions I, II and III girls basketball All-Ohio teams were announced Tuesday by the Ohio Prep Sports Media Association. The All-Ohio teams are based on nominations from the seven districts of the OPSMA, which vote on the all-district teams from regular-season accomplishments.

On Monday, the Divisions IV, V, VI and VII girls basketball All-Ohio teams were announced. The boys basketball All-Ohio teams will be announced on Wednesday and Thursday.

2025 Division I All-Ohio Girls Basketball Teams

Player of the Year: Bryn Martin, Springboro

Coach of the Year: Jeremey Finn, Kettering Fairmont

First Team: Kailee Bransford, Cincinnati Mount Notre Dame, 5-7, sr., 14.7 (points per game); Mari Gerton, Cincinnati Princeton, 5-8, sr., 17.1; Bryn Martin, Springboro, 6-1, sr., 23.0; Kennedi Neale, Strongsville, 5-9, sr., 22.2; Regan Braaten, Berea-Midpark, 5-6, so., 18.3; Whitney Stafford, Olentangy, 5-8, jr., 15.1; Elizabeth Hunt, Upper Arlington, 6-0, jr., 19.2; Olivia Klanac, Medina, 5-9, sr., 23.0.

Second Team: Katie Fox, West Chester Lakota West, 5-10, jr., 16.4; Layla Hale, Cincinnati West Clermont, 6-0, jr., 19.5; Janiyah Hargrave, Kettering Fairmont, 5-9, fr., 17.3; Madison Parrish, Mason, 6-0, sr., 17.0; Julia Hall, Rocky River Magnificat, 6-1, sr., 15.6; Sa’Mahn Johnson, Reynoldsburg, 5-6, sr., 21.0; Maddie Lepley, Massillon Jackson, 6-0, jr., 18.9; Mya Taylor, Canton McKinley, 5-7, jr., 21.2.

Third Team: Kaylah Thornton, Kettering Fairmont, 5-8, jr., 15.8; Sofia Wilson, Rocky River Magnificat, 5-7, sr., 12.1; Sidney Butera, Strongsville, 5-3, so., 14.9; Davinee Harris, Findlay, 5-7, fr., 17.1; Zoe Coleman, Pickerington Central, 5-11, so., 13.0; Angel Ezirim, Dublin Jerome, 6-0, sr., 13.8; Gianna Lane, Hilliard Darby, 5-7, sr., 18.5; Claire Mikola, Olentangy Liberty, 5-7, sr., 13.7.

Special Mention: Emma Christerson, Cincinnati Sycamore, 5-8, fr., 16.7; Anna Habra, Mason, 5-8, jr., 14.8; Jasia Ross, Cincinnati Walnut Hills, 16.5; Aniya Trent, Springboro, 6-2, sr., 10.1; Violet Shuluga, Milford, 5-10, sr., 15.5; Addy Byrne, Perrysburg, 5-4, jr., 10.7; Calli Geller, Newark, 5-10, so., 15.8; Addy Hansen, Grove City, 5-7, sr., 11.4; Mary Kidwell, New Albany, 5-9, jr., 18.5; London Johnson, Pickerington Central, 6-0, jr., 10.0; Kylie Mast, Dublin Coffman, 5-10, jr., 14.6; Allison Price, Marysville, 5-8, sr., 17.4.

Honorable Mention: Gabby Chadwell, Milford, 5-8, so., 13.0; Caroline McDowell, Centerville, 5-7, sr., 14.6; Milly Portis, Springfield, 5-9, jr., 13.6; Brooke Asher, Liberty Township Lakota East, 5-7, sr., 13.0; Day’Veona Boynton, Springfield, 5-11, jr., 13.0; Imani Frazier, Huber Heights Wayne, 5-11, sr., 10.7; McKenzie Jones, Springboro, 5-11, jr., 11.8; Bella Keeton, Centerville, 5-2, jr., 13.2; Braylyn Mattox, Lebanon, 5-8, sr., 13.1; Alana Miller, Cincinnati Colerain, 5-8, sr., 12.4; Erin Thomas, Cincinnati Princeton, 12.5; Nina Rodriguez, Mentor, 5-5, jr., 14.2; Jordyn Webb, Cleveland John Hay, 5-11, so., 13.7; Eszter Dioszegi, Strongsville, 6-3, sr., 7.9; Ziley Minich, Parma Normandy, 5-5, so., 15.3; Reese Roggenburk, Rocky River Magnificat, 6-2, sr., 11.4; Emma Arnold, Berea-Midpark, 5-7, so, 10.0; Maria Stack, Olentangy Liberty, 5-8, sr., 13.2; Nora Chesshir, Grove City, 5-6, sr., 10.7; Cami Elliott, Olentangy Berlin, 5-8, sr., 10.3; Hardyn Hull, Gahanna, 5-5, jr., 10.2; Kate Mosher, Olentangy, 5-9, sr., 7.5; Kylie Perone, Olentangy Orange, 6-2, so., 15.1; Emma Quackenbush, Newark, 5-11, so., 11.4; Blossom Wallace, Pickerington Central, 6-1, jr., 8.0; Ava Kouri, Massillon Jackson, 5-7, jr., 7.7; Nakahleigh Gadison, Canton GlenOak, 5-11, sr., 10.7; Adaya Collenette, Brunswick, 5-3, so., 15.0; Kennady Dodds, Stow-Munroe Falls, 5-11, jr., 8.5.

2025 Division II All-Ohio Girls Basketball Teams

Player of the Year: Elise Bender, Whitehouse Anthony Wayne

Coach of the Year: Stephanie Jones, Worthington Kilbourne

First Team: Alli Robertson, Harrison, 6-2, sr., 22.3 (points per game); Olivia Williams, Mayfield Village Mayfield, 5-7, sr., 18.6; Elise Bender, Whitehouse Anthony Wayne, 6-1, sr., 24.1; Javaya Harley, Northland, 5-3, jr., 25.0; Ella Martin, Westerville Central, 6-0, jr., 21.2; Sydney Mobley, Big Walnut, 6-3, so., 19.5; Jenna Slates, Uniontown Green, 5-11, sr., 20.3; Delaney Pierce, Massillon Washington, 5-7, fr.,19.1.

Second Team: Ariyana Cradle, Westerville South, 5-8, jr., 18.2; Daniah Trammell, Cincinnati Winton Woods, 6-0 sr., 14.8; Lizzy Favret, Shaker Heights, 6-3, sr., 15.2; Kaitlin Dobida, Eastlake North, 5-10, jr., 17.3; Brooke Bender, Whitehouse Anthony Wayne, 6-0, sr., 16.5; Jade Latson, Toledo Start, 5-10, jr., 14.8; Niah Smedley, Dublin Scioto, 6-0, sr., 17.1; Lila Kleve, Massillon Perry, 5-11, jr., 16.0.

Third Team: Jessie Zenir, Brecksville-Broadview Heights, 5-8, sr., 10.9; Savannah Hamilton, Central Crossing, 5-7, sr., 16.1; La Nia Moore, Massillon Washington, 5-8, sr.,15.5; Lauren Decker, Wadsworth, 5-9, jr., 15.0; Kymber Bell, Mount Vernon, 5-11, sr., 14.8; Jesse Simon, Olmsted Falls, 5-11, jr., 12.2; Robbie Caldwell, Cleveland Heights, 5-11, sr., 15.0; Aubrey Fritz, Riverside Stebbins, 5-6, jr., 14.7.

Special Mention: Callie Nichols, Cincinnati St. Ursula, 5-6, sr., 13.4; Maddie Cerovac, Olmsted Falls, 5-9, sr., 10.4; Lyndi Wolf, Fremont Ross, 6-2, sr., 11.4; Remy Largent, Sunbury Big Walnut, 5-9, so., 13.0; Erin McCormick, Hudson, 5-9, sr., 11.9; Taylor Dye, Twinsburg, 5-3, jr., 10.6.

Honorable Mention: Jenna Burke, Kings Mill Kings, 5-8, sr., 14.3; Whitley Davis, Cincinnati Winton Woods, 5-11, jr., 9.7; Ella Dreier, Cincinnati Anderson, 15.8; Bella Houillion, Morrow Little Miami, 5-8 sr., 12.9; Kaleigh Norman, Miamisburg, 5-9, sr., 10.0; Mackenzie Daubenmire, Logan, 6-0, sr., 13.0; Ashley Perdion, Brecksville-Broadview Heights, 5-8, so. 12.3; Emma Wilhelm, Painesville Riverside, 6-1, so., 10.1; Ariana Hueter, Lakewood, 6-1, fr., 11.7; Alaina Pagan, Avon, 5-5, so., 12.9; Emma Shaefer, Olmsted Falls, 6-0, so., 8.1; Marissa Blackford, Solon, 5-10, jr., 14.0; Grace Krahl, Sylvania Northview, 5-8, jr., 13.0; Priscilla Adjei, Westerville Central, 5-9, sr., 15.6; Audrey Bennett, Worthington Kilbourne, 5-8, fr., 9.0; Pierce Cephas, Canal Winchester, 5-7, sr., 16.0; Nyah Hubbard, Walnut Ridge, 5-8, sr., 18.4; CirRye White, Westerville South, 5-6, so., 11.0; Caniya Woods, Whetstone, 5-10, jr., 17.8; Denza Allen, Big Walnut, 6-1, sr., 11.3; Sydney Shocklee, Uniontown Green, 5-10, sr., 9.6; Zoe McCort, North Canton Hoover, 5-7, jr., 12.5; Hannah Nicola, Massillon Washington, 5-5, jr., 14.5; Rachel Spalding, Austintown Fitch, 5-6, sr., 13.0; Lori Huffman, Cuyahoga Falls, 6-1, sr., 13.6; Paige Sutton, Hudson, 6-2, sr., 9.5; Kayla Cellura, Twinsburg, 5-9, jr., 12.2.

2025 Division III All-Ohio Girls Basketball Teams

Player of the Year: Dee Alexander, Cincinnati Purcell Marian

Coach of the Year: Renee Holt, Ashland

First Team: Dee Alexander, Cincinnati Purcell Marian, 6-1 sr., 20.4 (points per game); Milee Smith, Chillicothe Unioto, 5-11, jr., 25.7; Tatiana Mason, Lyndhurst Brush, 5-10, so., 19.0; Zoey Deligianis, Madison, 5-6, sr., 25.2; Precious Williams, Cleveland John F. Kennedy, 5-8, sr., 21.9; Abby Koenig, Norwalk, 5-5, sr., 15.1; Lucy Porter, Maumee, 5-11, sr., 18.9; Kennedy Houston, Columbus Centennial, 5-8, so., 22.3; Caitlyn Holmes, Akron Ellet, 5-7, sr., 19.0; Joi Williams, Cuyahoga Valley Christian Academy, 5-3, sr., 22.0.

Second Team: Kiera Healy, Dayton Carroll, 5-11, jr., 15.8; Lanie Lipps, Hamilton Ross, 5-4, sr., 18.4; Sammy Russell, New Carlisle Tecumseh, 5-9, jr., 22.0; Mya Hamilton, Chillicothe Unioto, 5-8, sr., 19.1; Chaniyra McDowell-Isaacs, Lyndhurst Brush, 5-5, so., 15.7; Leah DiFranco, Grafton Midview, 5-7, jr., 17.8; Nina Sims, Toledo Notre Dame, 5-9, sr., 12.5; Kayla Houston, Columbus Centennial, 5-9, sr., 20.4; Whitney Passen, Bloom-Carroll, 5-7, jr., 15.0; Nylah McShan, Steubenville, 5-9, jr., 20.3; Melania Cornute, Akron St. Vincent-St. Mary, 5-8, so., 17.8.

Third Team: Braelyn Even, Hamilton Badin, 5-10, jr., 14.3; Ky’Aira Miller, Cincinnati Purcell Marian, 5-8, sr., 13.8; Leigha Lauer, Marietta, 5-9, sr., 16.9; Kennedy Lacey, Ashland, 5-7, so., 14.5; Elle Mortimer, Granville, 6-1, so., 11.3; Maddie Garber, Dresden Tri-Valley, 5-7, jr. 10.0; Evelyn McKnight, Copley, 5-9, jr., 15.4; Kennedy Morgan, Medina Highland, 5-8, sr., 13.9; Courtney Barwick, Louisville, 5-9, sr., 16.7; Alyssa Brown, Youngstown Chaney, 5-7, so., 20.5.

Special Mention: Gracie Cosgrove, Hamilton Badin, 5-9, sr., 17.5; Libby Bunsold, Bellbrook, 5-9, fr., 12.0; Samaya Wilkins, Cincinnati Purcell Marian, 6-3, so., 13.1; Janna Cary, Oxford Talawanda, 5-9, fr., 13.5; Arielle Gee, Cincinnati Woodward, 5-8, sr., 21.9; Brooke Haywood, Dayton Chaminade Julienne, 5-10, sr., 12.6; Lilly Sifrit, Elida, 5-10, so., 15.2; Ava Heller, Thornville Sheridan, 5-7, sr., 15.8; Asa Holcombe, Athens, 5-7, sr., 11.9; Abbi Mader, Tipp City Tippecanoe, 6-0, fr., 18.1; Jordan Scully, Sidney, 5-7, sr., 15.3; Olivia Miller, Avon Lake, 5-10, jr., 10.2; Elaina Kline-Ruminski, Gates Mills Gilmour Academy, 5-8, sr., 14.5; Emmie Leber, Norwalk, 5-11, so., 13.9; Naomie Burkett, Columbus Bishop Hartley, 5-7, fr., 18.0; Aniya Mitchell, Marion Harding, 5-3, sr., 15.0; Kyeona Myers, Whitehall-Yearling, 5-6, jr., 17.6; Ava Zobel, Dover, 5-7, sr. 8.4; Ellie Mason, New Philadelphia, 5-9, sr., 12.5; Mackenzie Harvey, Dresden Tri-Valley, 5-7, sr., 9.2; Phynyx Fleming, Steubenville, 5-11, fr., 8.9; Morgan Karam, Dover, 5-7, sr., 11.4; Aubrie Wells, New Philadelphia, 5-9, fr., 10.0; Audrey Parker, Copley, 6-1, jr., 12.5; Niera Stevens, Akron Hoban, 5-6, jr., 14.0.

Honorable Mention: Kelis McNeal, Sidney, 5-10, sr., 11.3; Maura Petrovic, Dayton Carroll, 5-9, jr., 10.0; Janiyah Allen, Cincinnati Aiken, 5-4, sr., 22.0; Carmen Bosse, Hamilton Ross, 6-0, jr., 13.8; Janae Cain, Dayton Chaminade Julienne, 5-6, jr., 11.4; Nalayna Cosby, Dayton Ponitz, 5-3, jr., 25.5; Emma Dady, Vandalia Butler, 5-10, so., 9.7; Lauren Fabrick, Bellbrook, 5-10, so., 16.0; Maria Garza, Cincinnati Ursuline, 5-9, so., 16.7; Jordan Frantz, Bellbrook, 5-9, sr., 6.1; Cy’Aira Miller, Cincinnati Purcell Marian, 5-6, sr., 6.3; Ashley Pate, Badin, Hamilton Badin, 5-8, sr., 7.9; Brooklyn Kimble, Fairborn, so., 13.1; Aubrey Huxel, Goshen, jr., 13.7; Jadelyn Jenike, Mount Orab Western Brown, 5-7, fr., 13.0; Madilyn Ruby, Mount Orab Western Brown, 5-11, so., 13.3; Alyssa Baker, Marietta, 5-7, sr., 13.5; Gracie Lovett, Washington Court House Miami Trace, 5-5, so., 10.2; Halle Warner, Thornville Sheridan, 5-10, sr., 11.4; Quinn Banks, Athens, 5-10, jr., 12.2; JaCaia Onunwor, Westlake, 5-6, sr., 10.3; Ella Henton, Westlake, sr., 12.6; Elizabeth Lang, Rocky River, 6-1, so., 11.2; Gianna LaMarco, Madison, 5-3, fr., 17.8; Izzy Lapp, Parma Padua Franciscan, 5-11, fr., 15.1; Morgan Cicek, Chagrin Falls Kenston, 5-6, jr., 14.1; Nyla Mason, Lyndhurst Brush, 5-8, fr., 10.0; Nora Bruder, Rocky River, 5-8, so., 13.4; Sophia Spade, Parma Padua Franciscan, 5-6, so., 14.1; Bre Jones, Avon Lake, 5-11, sr., 9.0; Cameron Gerlica, Chardon, 5-7, jr., 13.0; Emily Morgan, Shaker Heights Hathaway Brown, sr., 12.0; Kelaysia Harris, Toledo Bowsher, 5-10, sr., 12.1; Kortney Fullunkamp, Wapakoneta, 6-0, sr., 12.4; Mae Rameau, Sandusky, 5-3, sr., 16.9; Khaliah Luster, Lima Senior, 5-4, so., 11.8; Nina Stevens, Toledo Central Catholic, 5-5, jr., 11.3; Sakiya Turner, Toledo Bowsher, 5-11, sr., 13.1; Aliyah Osei, Toledo Bowsher, 5-11, jr., 12.0; Avalon Butler, Toledo Scott, 5-7, jr., 14.0; Rickayla Davis, Toledo Rogers, 5-10, so., 13.2; Abbie Felskie, Tiffin Columbian, 5-8, sr., 8.5; Madison Hoffman, Ashland, 5-8, jr., 9.7; Kallie Thames, Toledo Notre Dame, 5-7, so., 8.1; Bella Brader, Columbus DeSales, 5-7, sr., 11.1; Aza Corbett, Columbus Centennial, 6-0, sr., 14.8; Jayla Dukes, Whitehall-Yearling, 5-9, sr., 16.2; Emma Sorrell, Carroll Bloom-Carroll, 5-10, sr., 8.0; Christiana Towns, Columbus Linden, 5-8, so., 18.7; Ke’Sia Williams, Columbus South, 6-1, sr., 13.1; Alexis Wooten, Hamilton Township, 5-8, jr., 14.0; Ayawna Gladden, Zanesville, 5-7, so., 9.5; Emma Smith, Dresden Tri-Valley, 5-11, fr., 7.5; Camryn Albaugh, Dover, 5-5, sr., 6.5; Ansley Bollon, Dover, 5-8, jr., 9.2; Bailee Beall, Steubenville, 5-5, jr., 7.8; Ava Reisen, New Philadelphia, 5-11, sr., 10.0; Maya Kubancsek, Warren Howland, 6-0, so., 13.5; Aleena VanKirk, Medina Highland, 5-10, sr., 13.0; Hayden Croyle, Uniontown Lake, 5-6, jr., 15.8; Kendal Batchik, Akron St. Vincent-St. Mary, 5-5 sr., 15.2; Finley Kennedy, Akron Hoban, 5-9, sr., 10.0; Sydney Ferguson, Akron St. Vincent-St. Mary, 6-3, fr., 13.5; Rae Pooler, Tallmadge, 5-5, so., 13.9; Kara Esterak, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit, 5-7, so., 14.2.