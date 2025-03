Division I-III All-Ohio teams announced

COLUMBUS — The 2025 Divisions I, II and III boys basketball All-Ohio teams were announced Thursday by the Ohio Prep Sports Media Association. The All-Ohio teams are based on nominations from the seven districts of the OPSMA, which vote on the all-district teams from regular-season accomplishments.

The Divisions IV, V, VI and VII boys basketball All-Ohio teams were announced Wednesday. The girls basketball All-Ohio teams were announced on Monday and Tuesday.

2025 Division I All-Ohio Boys Basketball Teams

Player of the Year: Devin Brown, Olentangy Orange

Coach of the Year: Chris Maul, Hilliard Darby

First Team: Makhi Leach, Toledo Whitmer, 6-3, sr., 22.1; Alex Kazanecki, Cincinnati Moeller, 6-5, sr., 17.1; Devin Brown, Olentangy Orange, 6-6, sr., 13.8; Jordan Fisher, Reynoldsburg, 6-6, sr., 19.2; Arness Lawson, Pickerington North, 6-3, sr., 20.2; Landon Vanderwarker, Delaware Hayes, 6-7, sr., 19.1; Trey Drexler, Brunswick, jr., 6-0, 20.7: Damon Friery, Cleveland St. Ignatius, 6-10, sr., 20.2.

Second Team: Antione West, Toledo Whitmer, 6-3, sr., 18.3; Evan Gentile, Kettering Fairmont, 6-2, sr., 19.0; Trey Perry, Liberty Township Lakota East, 6-1, sr., 22.2; Josh Tyson, West Chester Lakota West, 6-3, so., 16.2; Tyler Kropp, Olentangy Liberty, 6-8, sr., 19.2; Colin McClure, Dublin Coffman, 6-0, sr., 22.0; Josh Byers, Strongsville, 6-3, sr., 26.2; Quinn Woidke, Cleveland St. Ignatius, 6-1, sr., 13.2.

Third Team: Ethan Greenberg, Centerville, 6-4, sr., 16.8; Nate Riep, Cincinnati Oak Hills, 6-6, sr., 15.1; CJ Collins, Marysville, 6-2, sr., 22.1; Alex Smith, Upper Arlington, 6-9, jr., 19.4; Kyle Monterrubio, Massillon Jackson, 6-3, sr., 14.8; Reed Sims jr., Canton McKinley, 6-5, sr., 14.0; Jayden Crutcher, Elyria, 6-5, sr., 20.9; Nick Reece, Berea-Midpark, 6-0, so., 23.3.

Special Mention: Kieran Granville-Britten, Cincinnati Princeton, 6-9 sr., 11.0; Jacob Wassler, Cincinnati St. Xavier, 6-10, sr., 12.0; Cam Williams, Cincinnati Elder, 6-2, sr., 14.6; Jay’Quan Stubbs, Cleveland Heights, 6-6, sr., 15.3; Julian Daniels, Lorain, 6-2, sr., 19.7; Sean Barnett, Brunswick, 6-4, jr., 17.7; Jorden Bowens, Reynoldsburg, 6-6, jr., 14.0; Levi Davis, Olentangy Orange, 6-0, jr., 12.9; Isaiah-Michael Williams, Beavercreek, 6-3, sr., 22.2.

Honorable Mention: Carter Young, Perrysburg, 6-2, sr., 14.7; Andre Young III, Toledo Whitmer, 6-3, jr., 15.1; Charles Cunningham, Springfield, 5-9, jr., 14.1; Bryce Curry, West Chester Lakota West, 6-4, so., 12.2; Carson Duke, Union Township West Clermont, 5-10, jr., 17.9; Eli Greenberg, Centerville, 6-4, sr., 14.6; Seydou Keita, Cincinnati Western Hills, 6-6, sr., 16.8; Michael Lewis, Fairfield, 6-0, sr., 15.0; Myles Perkins, Huber Heights Wayne, 6-0, sr., 14.1; Rognny Santiago-Lugo, Cincinnati Princeton, 6-2, jr., 12.2; Donovan Waleskowski, Cincinnati St. Xavier, 6-5, sr., 13.0; Daviawne Crim, Fairfield, 6-2, sr., 14.2; Samuel Iamde, Cincinnati Sycamore, 6-6, sr., 14.0; Nick Wogenstahl, Cincinnati Western Hills 17.4; Landon Evans, Pickerington Central, 6-4, so., 18.2; Ty Maul, Hilliard Darby, 6-3, sr., 15.0; Xavier McKinney, Reynoldsburg, 6-4, jr., 16.2; Braylon Morris, Newark, 6-1, sr., 16.6; JR Bates, Pickerington North, 5-11, jr. 12.5; Colton Bruny, Lancaster, 6-2, sr., 14.6; Nick Butterfield, Olentangy Liberty, 6-4, sr., 11.3; Keegan Knupp, Olentangy Orange, 6-4, sr., 11.2; Alex Perie, Hilliard Darby, 5-11, sr., 16.0; Jake Quackenbush, Newark, 6-4, jr., 13.0; Tyreke Ruffin, Groveport-Madison, 6-0, jr., 11.0; Aidan Shaker, Brunswick, 6-6, sr., 15.1; Jase Holland, Medina, 6-8, sr., 13.8; Cam Weekley, Massillon Jackson, 6-2, sr., 12.7; Mitch Finefrock, Massillon Jackson, 6-2, sr., 16.6; Anthony Chavers, Canton McKinley, 6-4, jr., 12.4; Reese Zerger, Canton GlenOak, 6-6, sr., 14.6; Kobe Frasure-Azzano, Mentor, 6-4, sr., 15.9; Bryan Vlosich, Lakewood St. Edward, 6-3, jr., 16.1; Kendyll Compton, Elyria, 6-5, jr., 16.9; Tyson Clay, Berea-Midpark, 5-8, so., 19.3; Brayden Wypasek, Strongsville, 5-10, sr., 16.4; Jack Kennedy, Mentor, 5-8, fr., 10.3; Kalli Johnson, Cleveland St. Ignatius, 6-2, sr., 10.8; Jaylen Jackson, Lorain, 6-1, so., 16.2.

2025 Division II All-Ohio Boys Basketball Teams

Player of the Year: Tai Perkins, Westerville North

Coach of the Year: Nick Lapsevich, North Royalton

First Team: Shawn Foster, Lima Senior, 6-2, so., 17.9; Andrew Hoerner, Miamisburg, 6-9, sr., 20.4; Tai Perkins, Westerville North, 6-1, sr., 14.9; Chris Knight, Massillon Washington, 6-2, sr., 22.1; Chaz Coleman, Warren Harding, 6-5, sr., 21.0: Thai Duncan, Euclid, 6-0, sr., 26.7; Dylan Lakatos, North Royalton, 6-0, sr., 17.5; Brady Ganley, Brecksville-Broadview Heights, 6-2, sr., 23.6.

Second Team: Je’Kel Cotton, Lima Senior, 6-7, sr., 15.5; Race Kowalczyk, Toledo St. John’s Jesuit, 6-6, jr., 17.4; Tommy Clark, Kings Mills Kings, 6-3, sr., 20.0; Christian Wilkins, Cincinnati Winton Woods, 6-4, sr., 15.0; Josh Henderson, Westerville Central, 6-5, sr., 19.1;

Miles Jackson, New Albany, 6-3, sr., 14.1; Micah Young, Westerville North, 6-3, sr., 14.7; Luke Wolf, Massillon Perry, 6-5, sr., 17.2; Cam Marconi, Stow-Munroe Falls, 6-0, sr., 17.5

Third Team: B.J. Hatcher, Clayton Northmont, 6-1, sr., 15.0; Chase Martin, Loveland, 6-0, jr., 17.4; A’Zon Steele, Sidney, 5-10, sr., 16 ppg, 3.8; Julian Johnson, Thomas Worthington, 5-11, sr., 21.9; Noah Knostman, Columbus Whetstone, 6-5, sr., 23.1; Lucas Seguine, Lakewood, 5-10, sr., 15.0; Jack Coleman, Amherst Steele, fr., 15.8; Nate Tadiello, Eastlake North, 6-5, sr., 18.1

Special Mention: J’siah Jefferson, Toledo Start, 6-0, sr., 16.2; Blake Robison, Whitehouse Anthony Wayne, 5-10, sr., 18.5; Brody Fields, Asheville Teays Valley, 6-3, jr., 19.6; Kaleb Russ, Pataskala Licking Heights, 6-0, sr., 14.0; Antonio Escano, North Royalton, 5-11, jr., 13.8; Joey Zielger, Avon, 6-3, so., 14.7; Crew Cain, North Canton Hoover, 6-2, sr., 14.8; Terrell McDowell, Boardman, 5-10, sr., 17.0.

Honorable Mention: Jayden Jones, Toledo St. John’s, 6-3, sr., 14.6; Willie Foster, Lima Senior, 6-2, jr., 13.8; Alan Horton, Toledo St. Francis, 6-9, jr., 11.2; Tyler Robinson, Sylvania Northview, 6-6, sr., 15.6; Cole Biedenharn, Whitehouse Anthony Wayne, 6-6, sr., 13.0; Isaac Burns, Troy, 6-7, sr., 12.0; Jayce Daniel, Sidney, 6-2, sr., 15.2; Nate Dawson, Cincinnati Winton Woods, 6-2, jr., 10.1; Nate Lyman, Kings Mills Kings, 6-3, sr., 13.9; Tucker Ward, Harrison, 6-0, jr., 16.0; Emontae Weah, Cincinnati Winton Woods, 6-7, sr., 12.0; Brody Hatfield, Sunbury Big Walnut, 5-10, jr., 12.5; Diante James, Columbus Northland, 5-10, jr., 14.5; Noah Kershaw, Franklin Heights, 6-6, sr., 18.2; Marco Mattucci, New Albany, 6-4, jr., 13.5; Jaden Shoultz, Columbus Northland, 6-3, jr., 16.2; Eli Stumpf, Sunbury Big Walnut, 6-4, so., 12.8; Isaiah Columber, Mount Vernon, 6-2, sr., 14.0; Aaron Foster, Dublin Scioto, 6-0, sr., 15.8; Myles Jarrett, Columbus Mifflin, 5-5, so., 14.5; Xavier Jones, Westerville South, 6-1, fr., 16.2; Nehemiah McMorris, Columbus Northland, 6-7, sr., 13.9; Tyson Perkins, Westerville North, 5-9, so., 7.5; Amare Spiva, Westerville Central, 6-1, sr., 12.7; Austin Wilhoit, Stow-Munroe Falls, 6-2, sr., 18.0; Antonio Martin, Uniontown Green, 6-0, sr., 11.8; Hunter Hershberger, North Canton Hoover, 6-0, so., 16.4; Marcel Finkley, Austintown Fitch, 6-2, sr., 18.0; Myles Miller, Warren Harding, 6-6, jr., 11.5; Luke Vannucci, Lakewood, 5-9, sr., 13.5; Colin Durkin, Painesville Riverside, 5-9, sr., 14.3; John Horn, Shaker Heights, 6-4, sr., 13.5; Kyle Miller, North Ridgeville, 6-3, sr., 15.5; Drew Brown, Painesville Riverside, 6-3, jr., 13.8; Jahavi Dye, Cleveland Rhodes, 6-0, jr., 13.7.

2025 Division III All-Ohio Boys Basketball Teams

Player of the Year: Marcus Johnson, Garfield Heights

Coach of the Year: Tom Siegfried, Louisville

First Team: Julian Stadelman, Vincent Warren, 6-0, sr., 20.8; Jason Henlon, Sandusky, 6-1, sr., 17.6; Kyevi Roane, Mansfield Senior, 6-1, sr., 17.0; Beckett Bertke, Lima Shawnee, 6-6, jr., 21.3; Jaiden Arnold, Cincinnati Aiken, 6-0, sr., 19.9; Kai Cook, Franklin, 6-0 sr., 24.1; PJ Noles, Columbus DeSales, 6-4, sr., 17.3; Brayden Gross, Louisville, 6-7, sr., 17.7; Aiden Davis, Steubenville, 5-11, sr. 17.6; Marcus Johnson, Garfield Heights, 6-2, jr., 29.7; Terrell Pollard, Bedford, 6-6, sr., 17.0.

Second Team: Adam Guthrie, Wash. C.H. Miami Trace, 6-7, jr., 18.5; Trevick Bertke, Lima Shawnee, 6-7, so., 18.8; Isaiah Mack Russell, Toledo Central Catholic, 6-5, so., 18.6; Jermiel Atkins, Trotwood-Madison, 6-8, sr., 16.0; Chase Stafford, New Carlisle Tecumseh, 5-8, jr., 23.3; Jaden Calloway, Columbus Bishop Hartley, 6-2, sr., 14.8; Beau Siegfried, Louisville, 6-0, sr., 13.7; Rayshawn Hamilton, Akron Garfield, 6-3, jr., 23.5; Matt Meyer, Rocky River Lutheran West, 6-7, sr., 16.5; Riley Cervenka, Parma Padua Franciscan, 6-1, sr., 21.6.

Third Team: Dasai Bronson, Cincinnati Northwest, 6-1, jr., 19.6; Reggie Bagley, Whitehall-Yearling, 6-5, sr., 23.0; Jakhi Calloway, Columbus Bishop Hartley, 6-1, sr., 13.4; Jovon McBride, Hamilton Township, 6-2, jr., 24.9; Boston Pearson, Marion Harding, 6-6, jr., 19.1; Dominic Theado, Columbus Bishop Watterson, 6-5, sr., 19.0; Kenny Scott, Akron Hoban, 5-11, sr., 13.0; DeCarlo Prince, Akron St. Vincent-St. Mary, 18.7; Kaden Davis, Tallmadge, 6-5, sr., 20.0; Damari Dammons, Lyndhurst Brush, 6-4, sr., 19.0.

Special Mention: Jaron Witcher, Sylvania Southview, 6-5, jr., 13.5; Junior Bass, Marietta, 6-3, sr., 12.5; Logan Russell, Sheridan, 6-2, so., 19.2; Zach Shawberry, Tiffin Columbian, 6-3, sr., 15.5; Seven Allen, Lexington, 5-10, jr., 13.0; Joe Caudill, Lexington, 6-5, jr., 13.1; Makai Lee, Fremont Ross, 6-0, sr., 11.7; C.J. Bailey, Tipp City Tippecanoe, 6-2, jr., 18.0; Cooper Ollis, Hamilton Badin, 6-2, sr., 14.6; Grant Waters, Cincinnati McNicholas, 6-2, so., 18.0; JR Jackson, Alliance, 6-0, jr., 19.9; Tristan Pennington, Canal Fulton Northwest, 6-2, jr., 18.5; Niles Nuru, Cuyahoga Falls CVCA, 6-1, sr., 15.6; Walker Kraus, Medina Highland, 6-4, sr., 14.9; Nohah Nichols, Dresden Tri-Valley, 6-3, sr., 13.2; Santino Haney, Steubenville, 5-11, so., 13.1; Max Lyall, Dresden Tri-Valley, 6-3, sr., 14.5; Robbie Copplel, Dover, 5-11, jr. 14.0; Keaton Hahn, Dresden Tri-Valley, 6-4, sr., 14.8; Will Taylor, Steubenville, 6-1, sr., 14.7; Carson Crandall, New Philadelphia, 6-0, sr., 12.3; Lucca Wood, Zanesville, 5-11, so. 15.0; Jacob Radcliffe, Rocky River, 6-2, jr., 19.0; Mason Cerovac, Olmsted Falls, 6-3, so., 18.1.

Honorable Mention: Chase Lupardus, Vincent Warren, 6-3, sr., 12.0; Caydon Cox, Chillicothe, 6-3, so., 13.0; Leo Martin, Athens, 5-7, sr., 10.5; Skye Salyers, Washington Court House Miami Trace, 6-4, sr., 11.0; ; Kahlil Ligon, Defiance, 6-4, sr., 16.5; Manny Johnson, Toledo Central Catholic, 6-3, jr., 13.2; Kobe Brown, Sandusky, 6-5, sr., 13.4; Brandon Ingram, Sylvania Southview, 6-3, sr., 12.6; Ryan Richardson, Wapakoneta, 6-2, jr., 12.5; O.J. Waller, Toledo Rogers, 5-7, fr., 10.2; James Burnett, Cincinnati Aiken, 5-10, sr., 18.0; Isaac Hooper, Cincinnati Turpin, 5-9, sr., 13.0; Joseph Ingram, West Carrollton, 6-7, jr., 16.4; Chylan Ingram, West Carrollton, 6-7, sr., 14.3; Cale Leitch, Oxford Talawanda, 6-3, sr. 14.2; MJ Mapp, Monroe, 6-5, sr., 15.2; Braylon Settelmayer, Goshen, 5-9, so., 13.2; Ben Voegele, Hamilton Ross, 6-2, sr., 15.5; Austin Webb, Bellbrook, 6-1, sr., 15.9; Drae Arnold, Cincinnati LaSalle, 6-1, sr., 11.7; Connor Gulley, Mt. Orab Western Brown, 6-1, jr., 17.2; Le’Shawn Hall, Cincinnati Hughes, 5-11, fr., 15.8; Isaiah Martin, Piqua, 6-6, sr., 10.4; Keegan Sullivan, Trenton Edgewood, 6-3, jr., 13.0; Zach Tipps, Dayton Carroll, 6-5, sr., 10.8; Colin Turner, Tipp City Tippecanoe, 6-2, jr., 7.8; Dayvion Porter, Dayton Belmont, 6-3, sr., 14.7; Eli Stroud, Hamilton Badin, 6-0, jr., 9.4; Keon Bonner, Columbus Centennial, 6-4, so., 19.5; John Glover IV, Columbus South, 5-10, sr., 14.8; Marquis Lucas, Columbus Walnut Ridge, 6-2, jr., 14.7; Frankie McCallister, Columbus DeSales, 6-5, jr., 8.6; Carson Murphy, Granville, 6-0, sr., 14.8; Logan Thrapp, Marion Harding, 5-10, sr., 13.4; Tre’Von Wiggins, Steubenville, 6-1, jr., 12.3; Mason Grewell, Dover, 6-2, sr., 12.0; Reid Wells, New Philadelphia, 5-8, jr., 9.0; Mikey Johnson, Zanesville, 6-0, sr., 10.5; Kelby Martin, Zanesville, 6-1, so., 8.0; Cole Bowers, Steubenville, 6-1, jr., 7.1; Brady Bowen, Wooster, 6-0, sr., 19.0; Allen Hill jr., Youngstown Chaney, 6-4, jr., 15.0; Zach Butcher, Medina Highland, 6-2, sr., 16.0; De’Arion Holley, Barberton, 6-5, sr. 19.0; Turner Dolata, Medina Buckeye, 6-5, jr., 18.0; Tate Aljancic, Louisville, 6-5, sr., 12.0; John Whorton, Akron St. Vincent-St. Mary, 6-10, sr., 16.0; Sam Greer, Akron Hoban, 6-7, jr., 12.4; Tony Collins, Cuyahoga Falls CVCA, 6-1, jr., 16.7; Trevor Turnbull, Macedonia Nordonia, 6-2, sr., 15.1; Luke Galfidi, Chardon, 6-1, so., 19.1; Ryan Calo, Rocky River Lutheran West, 6-5, sr., 15.5; Donovan Driscal, Cleveland Central Catholic, 5-11, so., 14.0; Devaughn Jackson, Garfield Heights, 6-1, sr., 14.2; Ryan Turk, Westlake, 6-2, jr., 15.5; Mac Steele, Madison, 5-10, sr., 18.9; Kevin Woodgett III, Bedford, 5-10, jr., 13.5; David Pfundstein, Gates Mills Gilmour Academy, 6-4, sr., 14.8; Josh Belcher, Hunting Valley University School, 6-0, sr., 13.0; Cameron Moore, Avon Lake, 6-4, sr., 13.2; Luke Barbo, Geneva, 6-1, sr., 15.8; Jakaris Shelton, Rocky River Lutheran West, 5-7, so., 12.2 Nick Iliano, Gates Mills Gilmour Academy, 6-2, sr., 11.6; Caden Proy, Geneva, 6-0, jr., 16.3.