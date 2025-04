Crestview HS 3rd nine weeks honor roll

Submitted information

Here is the list of Crestview High School honor roll students for the third nine weeks of the 2024-2025 school year.

High School Honor Roll 3.75 – 4.00

12th grade: Samuel Boroff, Javyn Craft, Michaela Debbe, Sydney Dowler, Adelyn Figley, Elliana Kline, Josie Kulwicki, Jacob Pawlick, Kane Roberts, Nevaeh Ross, Hannah Rupert, Wren Sheets, Kaylea Short, Saxton Short, and Derek Yinger. 11th grade: Quintin Adam, Emily Adams, Lillie Best, Jyrzee Craft, Mathew Dealey, Anna Gardner, Owen Heckler, Rachel Hedden, Kenzie Heffner, Jacob Heth, Peyton Hoffman, Emily Lichtle, Caroline Marks, Emma Marquardt, Hayden Perrott, Liam Putman, Rain Risley, Brentyn Rodriguez, Lulu Ross, Logan Schlemmer, Jacob Schumm, Breanna Shellabarger, Madilynn Springer, Dakota Thornell, and Lauren Tracey. 10th grade: Caia Cook, Sebastian Craig, Lainey Gardner, Kaden Gause, Lydia Grace, Cylee Grubb, Andrew Heth, Eleanor Lamb, Evelyn Lamb, Hailey Logan, Braelyn Marsee, Chloe Miller, Cole Miller, Ava Motycka, Alison Owens, Brooks Petrie, Tory Singer, Alli Thatcher, and Caleb Thomas. 9th grade: Delanie Balliet, Alecta Baxter, Lana Buckner, Kinley Crider, Graylie Grose, Taylor Kittle, Logan Matson, Jetta Merkle, Noah Mosier, Ian Owens, Lucas Sawmiller, Kara Sheaffer, Harold Smazenko, Adalyn Tobias, Austin Yinger, and Derek Young.

High School Merit Roll 3.25 – 3.74

12th grade: Aieden Adams, Natalie Burk, Hayden Buuck, Ryden Cereghin, Kennedy Crider, Anthony Heffner, Tyler Hoblet, Kaylee Mollenkopf, Marcel Romero, Elizabeth Rupert, Katherine Sawmiller, Ean Scarlett, Evan Spieth, Zaden Stemen, and Quinn Tomlinson. 11th grade: Camren Castle, Violet Dirr, Marissa Gros, Huxley Grose, Braxton Leeth, Haley McCoy, Leah Sowers, Ellieanah Ward, Makinzee Williamson, and Madison Wilson. 10th grade: Zaine Cereghin, Macie Dickman, Chloe Diller, Jailyn Flickinger, Kaci Gregory, Mackenzie Harting, Karley Hicks, Drayden Hoffman, Gwyneth Kahle, Kash Lichtensteiger, Denver McDougall, JJ McGarvey, Nathaniel Mitchener, Evan Myers, Karsyn Parrish, Hudson Perrott, Jaymie Quickstad, Kaydacen Rodriguez, William Rupert, Kenadi Short, Quentin Smart, Carl Speelman, Andrew Tracey, Robert Tyas, Kale Vining, Hayden Waltmire, Michael Whitson, Kylie Williams, and Gabriel Younker. 9th grade: Lucas Bigham, Lily Bok, Evin Brincefield, Alexis Couchot, Elijah Foudy, Joseph Gerardot, Grant Grubb, Owen Hicks, Carter Perkins, Beckam Putman, Raygan Rockwood, Lillian Stefanek, and Marlee Temple.

High School Commendable Roll 3.00 – 3.24

12th grade: Alexis Flagg, Rex Gerardot, Daevon Kline, Jackson Marks, Zaddick Sherburn, and Keenan Smith. 11th grade: John Forwerck and Brayden Huffine. 10th grade: Kaitlyn Antus, Cali Feasby, Kale Lichtensteiger, Nora Myers, Will Sheets, and Keilee West. 9th grade: Alina Adams, Ashley Burk, Conner Hammons, Jacelynn Korte, Alivia Renner, Carter Roberts, and Aadison Whetsel.