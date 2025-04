Crestview MS 3rd nine weeks honor roll

Submitted information

Here is the list of Crestview High School honor roll students for the third nine weeks of the 2024-2025 school year.

Middle School Honor Roll 3.75 – 4.00

8th grade: Emma Beougher, Lillian Crawford, Dylan Cress, Emily Foudy, Emily Frazier, Paylin Gray, Emily Heth, Lilyth Kahle, Violet Kahle, Ayla Kreischer, Kaylee Owens, Evelyn Petrie, Ariah Reichert, and Kenadie Schwartz. 7th grade: Cira Averesch, Calin Balliet, Devin Berridge, Griffin Clouse, Adalee Gardner, William Gerardot, Gage Grubb, Addie Guyton, Aaliyah Herring, Mackenzie Kreischer, Mikeal Linton, Makala Miller, Mara Myers, Kourtney Noggle, Grayson Overholt, Harper Perrott, Bobby Ray Rodriguez, Sophia Skelton, August Smith, Cainon Smith, Kinah Wallace, Dalton Woodruff, and Dylan Young. 6th grade: Emmalin Brincefield, Londyn Burley, Brynn Carr, Lucas Cress, Morgan Cress, Kherrington Fuller, Addison Germann, Truitt Grose, Mavis Hull, Josephine Kerns, Crew Kreischer, Mila Lichtensteiger, Isabel Merkle, Aubrey Osborn, Iva Owens, Mayla Owens, Stella Plumley, Kayden Pugh, Willow Sheets, Alexandria Short, Rawli Smith, Shooter Springer, Grayden Thornell, and Jackson Tracey.

Middle School Merit Roll 3.25 – 3.74

8th grade: Kane Crider, Isabella Delgado, Cole DeWert, Maverik Hammons, Ivy Harris, Jakoby Heck, Evan Heckler, Brayden Hedington, Memphis Huffine, Taylor Jewell, Tate Lichtensteiger, Addysun McDougall, Cody Mishey, Nora Perkins, Kailyn Robinson, Zoe Ross, Corbett Roth, Bladin Scott, Haylee Shellabarger, Emma Tobias, Peyton Wallace, Hunter Waltmire, Evangelene Williman, Raidyn Young, and Molly Younker. 7th grade: Eleanor Cologne, Jacqueline Dennie, Nickali Dorsett, Carter Dull, Elizabeth Eding, Maggie Gilkey, Payton Haley, Eliana Le, Emma Lirot, Aubree Mills, Reid Motycka, Remington Ortiz, Ella Ream, and Myles Williman. 6th grade: Dana Bok, Annistyn Bultemeier, Evelyn Dennie, Zander Dowler, Nash Feasel, Emma Gibson, Aurora Gilbert, Evan Kittle, Joel Lichtensteiger, Kenzie McClure, Emberlee Miller, Ryder Roehm, Brinley Roger, Colten Tice, Brody Williams, and Liam Worden.

Middle School Commendable Roll 3.00 – 3.24

8th grade: Chase Feasby, Lyza Sloan, Macy Wehner, and Rheis Young. 7th grade: Connor Baxter, Claire Coleman, Drew Finkhousen, Amelia Foreman, Colton Gibson, Ella Harris, Logan Hoblet, Beau Lichtensteiger, Ethan McOmber, Quinn Mosier, Ella Wade, and Natalee Woodard. 6th grade: Andrew Beougher, Finley Case, Braxton Lutz, Brennan McConahy, Logan Shaffer Smith, and Holden Waltmire.