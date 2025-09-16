VW independent volleyball, soccer recap

VW independent sports

Golf

St. Henry 188 Lincolnview 225

St. Henry enjoyed a 188-225 victory over Lincolnview at Mercer Elks Club on Tuesday. Eme Renner led the Lancers with a 53, followed by Avery Zielke (55), Lainey Spear (58) and Braylee Welker (59). St. Henry’s Ava Watercutter and Haley Lange tied for match medalist honors after each shot a 45.

Soccer

Spencerville 3 Crestview 1

In a NWC match played on Tuesday, Spencerville defeated visiting Crestview 3-1. Evie Williman scored Crestview’s lone goal. Dakota Thornell finished with 13 saves and the Knights received hard midfield play by Anderson Edwards. Crestview (3-5-1) will host Continental on Thursday.