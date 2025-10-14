300 game!
Derek Klausing joined the 300 Club by bowling a perfect game during Thursday Night League action at Olympic Lanes in Van Wert. Photo submitted
POSTED: 10/14/25 at 9:18 pm. FILED UNDER: Sports
