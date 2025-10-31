Football Friday Scoreboard Week No. 11
VW independent sports
Here are scores of area high school football playoff games played on Friday, October 31.
Division II Region 8
Lima Sr. 62 Cincinnati Aiken 20
Division III Region 10
Shawnee 19 Parma Heights Holy Name 10
St. Marys Memorial 36 Copley 34
Division VI Region 22
Fairview 42 Tinora 6
Western Reserve 36 Bluffton 31
Division VI Region 24
Anna 54 Cincinnati Deer Park 15
Coldwater 48 Covington 0
Division VII Region 26
Edon 28 Edgerton 21
Division VII Region 28
Fort Recovery 34 Cincinnati College Prep 8
Lehman Catholic 50 Minster 48
New Bremen 36 Ansonia 8
