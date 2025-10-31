The Van Wert County Courthouse

Saturday, Nov. 1, 2025

Football Friday Scoreboard Week No. 11

VW independent sports

Here are scores of area high school football playoff games played on Friday, October 31.

Division II Region 8

Lima Sr. 62 Cincinnati Aiken 20

Division III Region 10

Shawnee 19 Parma Heights Holy Name 10

St. Marys Memorial 36 Copley 34

Division VI Region 22

Fairview 42 Tinora 6

Western Reserve 36 Bluffton 31

Division VI Region 24

Anna 54 Cincinnati Deer Park 15

Coldwater 48 Covington 0

Division VII Region 26

Edon 28 Edgerton 21

Division VII Region 28

Fort Recovery 34 Cincinnati College Prep 8

Lehman Catholic 50 Minster 48

New Bremen 36 Ansonia 8

POSTED: 10/31/25 at 9:12 pm. FILED UNDER: Sports