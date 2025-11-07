The Van Wert County Courthouse

Saturday, Nov. 8, 2025

Football Friday Scoreboard Week No. 12

VW independent sports

Here are final scores of area regional quarterfinal playoff football games played on Friday, November 7.

Division II Region 8

Trotwood-Madison 55 Lima Sr. 12

Division III Region 10

Medina Buckeye 26 St. Marys Memorial 0

Wapakoneta 41 Shawnee 16

Division IV Region 14

Bath 21 Bellevue 0

Division VI Region 22

Paulding 14 Fairview 10

Division VI Region 24

Coldwater 38 St. Bernard Elmwood Place 0

Anna 46 Mechanicsburg 12

Division VII Region 26

Lima Centeral Catholic 49 Edon 7

Columbus Grove 28 Gibsonburg 8

Division VII Region 28

Marion Local 42 Lehman Catholic 12

Fort Recovery 38 Beaver Eastern 6 

St. Henry 14 New Bremen 7

