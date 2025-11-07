Football Friday Scoreboard Week No. 12
VW independent sports
Here are final scores of area regional quarterfinal playoff football games played on Friday, November 7.
Division II Region 8
Trotwood-Madison 55 Lima Sr. 12
Division III Region 10
Medina Buckeye 26 St. Marys Memorial 0
Wapakoneta 41 Shawnee 16
Division IV Region 14
Bath 21 Bellevue 0
Division VI Region 22
Paulding 14 Fairview 10
Division VI Region 24
Coldwater 38 St. Bernard Elmwood Place 0
Anna 46 Mechanicsburg 12
Division VII Region 26
Lima Centeral Catholic 49 Edon 7
Columbus Grove 28 Gibsonburg 8
Division VII Region 28
Marion Local 42 Lehman Catholic 12
Fort Recovery 38 Beaver Eastern 6
St. Henry 14 New Bremen 7
