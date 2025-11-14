Football Friday Scoreboard Week No. 13
VW independent sports
Here are final scores of area regional semifinal football games played on Friday, November 14.
Division III Region 10
Toledo Central Catholic 41 Wapakoneta 7
Division IV Region 14
Shelby 49 Bath 7
Division VI Region 22
Carey 41 Paulding 6
Division VI Region 24
Coldwater 48 Tri-Village 29
Anna 28 Northeastern 8
Division VI Region 26
Columbus Grove 28 Lima Central Catholic 6
Division VII Region 28
Marion Local 35 Fort Recovery 0
St. Henry 49 Cedarville 12
