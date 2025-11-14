The Van Wert County Courthouse

Friday, Nov. 14, 2025

Football Friday Scoreboard Week No. 13

VW independent sports

Here are final scores of area regional semifinal football games played on Friday, November 14.

Division III Region 10

Toledo Central Catholic 41 Wapakoneta 7

Division IV Region 14

Shelby 49 Bath 7

Division VI Region 22

Carey 41 Paulding 6

Division VI Region 24

Coldwater 48 Tri-Village 29

Anna 28 Northeastern 8

Division VI Region 26

Columbus Grove 28 Lima Central Catholic 6

Division VII Region 28

Marion Local 35 Fort Recovery 0

St. Henry 49 Cedarville 12

POSTED: 11/14/25 at 10:05 pm. FILED UNDER: Sports