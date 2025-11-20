Bracket pairings set for state semifinals
Submitted information
COLUMBUS — The Ohio High School Athletic Association has announced the bracket pairings for next week’s football state semifinals. The geography of the schools involved in each region is the primary factor in determining how the regional champions will be paired in the state semifinals. A team’s regional seed, state rank and won-lost record do not factor into the state semifinal bracket pairings.
The state championship games will be hosted at Tom Benson Hall of Fame Stadium in Canton December 4-6.
OHSAA Football State Semifinal Bracket Pairings
All games on Friday, November 28, at 7 p.m.
Home team listed first.
Division I State Semifinals – November 28
- Region 2 vs. Region 4 at TBA
- Region 1 vs. Region 3 at TBA
State Championship: Friday, December 5, 7:30 p.m. (winner of Region 2 vs. Region 4 will be home team)
Division I Regional Finals – Friday, November 21
Region 1 – No. 1 Lakewood St. Edward (10-2) vs. No. 2 Mentor (12-0) at Parma Byers Field at Robert Boulton Stadium
Region 2 – No. 1 Middletown (10-2) vs. No. 6 Huber Heights Wayne (9-4) at Trotwood-Madison High School Attorney Michael L. Wright SportsPlex
Region 3 – No. 1 Lewis Center Olentangy Orange (12-0) vs. No. 2 Pickerington Central (11-1) at Columbus Historic Crew Stadium
Region 4 – No. 1 Cincinnati Elder (12-0) vs. No. 3 Cincinnati St. Xavier (9-2) at Paycor Stadium, Cincinnati
Division II State Semifinals – November 28
- Region 6 vs. Region 5 at TBA
- Region 8 vs. Region 7 at TBA
State Championship: Thursday, December 4, 7 p.m. (winner of Region 6 vs. Region 5 will be home team)
Division II Regional Finals – Friday, November 21
Region 5 – No. 1 Akron Archbishop Hoban (10-1) vs. No. 2 Cuyahoga Falls Walsh Jesuit (10-1) at Bedford High School Bearcat Stadium
Region 6 – No. 1 Medina Highland (12-0) vs. No. 3 Avon (11-1) at Brunswick High School Brunswick Auto Mart Stadium
Region 7 – No. 1 Sunbury Big Walnut (11-1) vs. No. 3 Massillon Washington (9-3) at Zanesville High School Sulsberger Stadium
Region 8 – No. 1 Cincinnati Anderson (12-0) vs. No. 3 Trotwood-Madison (8-3) at West Chester Lakota West High School Firebird Stadium
Division III State Semifinals – November 28
- Region 10 vs. Region 9 at TBA
- Region 12 vs. Region 11 at TBA
State Championship: Friday, December 5, 3 p.m. (winner of Region 10 vs. Region 9 will be home team)
Division III Regional Finals – Friday, November 21
Region 9 – No. 2 Cuyahoga Falls CVCA (11-0) vs. No. 4 Cleveland Villa Angela-St. Joseph (10-1) at Twinsburg High School Tiger Stadium
Region 10 – No. 5 Rocky River (11-2) vs. No. 6 Toledo Central Catholic (9-4) at Clyde High School Robert J. Bishop Jr. Stadium
Region 11 – No. 1 Columbus Bishop Watterson (11-0) vs. No. 3 Steubenville (9-2) at Newark High School White Field
Region 12 – No. 1 London (12-0) vs. No. 2 Tipp City Tippecanoe (12-0) at Fairborn High School Skyhawk Stadium
Division IV State Semifinals – November 28
- Region 15 vs. Region 13 at TBA
- Region 14 vs. Region 16 at TBA
State Championship: Friday, December 5, 10:30 a.m. (winner of Region 15 vs. Region 13 will be home team)
Division IV Regional Finals – Friday, November 21
Region 13 – No. 1 Perry (10-2) vs. No. 2 Cleveland Glenville (9-3) at Ravenna High School Portage Community Bank Stadium/Harry Gilchrist Field
Region 14 – No. 1 Shelby (12-0) vs. No. 2 Galion (11-1) at Mansfield Arlin Field
Region 15 – No. 1 New Lexington (11-1) vs. No. 2 Gnadenhutten Indian Valley (11-0) at Coshocton High School Stewart Field
Region 16 – No. 1 Cincinnati Indian Hill (12-0) vs. No. 2 Germantown Valley View (11-1) at Fairfield High School Alumni Stadium
Division V State Semifinals – November 28
- Region 19 vs. Region 17 at TBA
- Region 18 vs. Region 20 at TBA
State Championship: Saturday, December 6, 7:30 p.m. (winner of Region 19 vs. Region 17 will be home team)
Division V Regional Finals – Friday, November 21
Region 17 – No. 1 Youngstown Cardinal Mooney (9-2) vs. No. 2 Girard (12-0) at Canfield South Range High School Rominger Athletic Complex
Region 18 – No. 1 Liberty Center (12-0) vs. No. 3 Genoa Area (11-1) at Fostoria High School Memorial Stadium
Region 19 – No. 1 Wheelersburg (12-0) vs. No. 3 Nelsonville-York (12-0) at Hamilton Township High School Alumni Stadium
Region 20 – No. 2 Lewistown Indian Lake (10-2) vs. No. 8 Richwood North Union (9-4) at Marysville High School IMPACT Stadium
Division VI State Semifinals – November 28
- Region 23 vs. Region 21 at TBA
- Region 22 vs. Region 24 at TBA
State Championship: Saturday, December 6, 3 p.m. (winner of Region 23 vs. Region 21 will be home team)
Division VI Regional Finals – Friday, November 21
Region 21 – No. 1 Kirtland (12-0) vs. No. 7 Sugarcreek Garaway (10-2) at Louisville High School Leopard Stadium
Region 22 – No. 2 Bascom Hopewell-Loudon (11-1) vs. No. 9 Carey (9-4) at Findlay Donnell Stadium
Region 23 – No. 3 West Jefferson (11-1) vs. No. 5 North Robinson Colonel Crawford (12-1) at Marengo Highland High School Covrett Stadium Fishburn Family Field
Region 24 – No. 5 Coldwater (9-4) vs. No. 6 Anna (10-3) at Piqua High School Alexander Stadium
Division VII State Semifinals – November 28
- Region 26 vs. Region 28 at TBA
- Region 25 vs. Region 27 at TBA
State Championship: Saturday, December 6, 10:30 a.m. (winner of Region 26 vs. Region 28 will be home team)
Division VII Regional Finals – Friday, November 21
Region 25 – No. 1 McDonald (12-0) vs. No. 3 Mogadore (11-1) at Macedonia Nordonia High School Boliantz Stadium
Region 26 – No. 3 Leipsic (11-1) vs. No. 4 Columbus Grove (9-3) at Lima Shawnee High School Shawnee Stadium
Region 27 – No. 1 Jeromesville Hillsdale (11-1) vs. No. 11 Danville (8-5) at West Lafayette Ridgewood High School Generals Stadium
Region 28 – No. 1 Maria Stein Marion Local (12-0) vs. No. 2 St. Henry (11-1) at Wapakoneta High School Mercy Health VFW Post 8445 Field
POSTED: 11/20/25 at 9:17 pm. FILED UNDER: Sports