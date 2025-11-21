The Van Wert County Courthouse

Friday, Nov. 21, 2025

Football Friday Scoreboard Week No. 14

VW independent sports

Here are final scores of area regional championship games played on Friday, November 21. A very notable result was in Division VII, Region 28, where St. Henry upset Marion Local, ending the Flyers’ state record 76-game winning streak.

Division VI

Region 24

Coldwater 14 Anna 12

Division VII

Region 26

Columbus Grove 31 Leipsic 6

Region 28

St. Henry 24 Marion Local 7

Coldwater will face Hopewell-Loudon in the Division VI state semifinals, while Columbus Grove and St. Henry will meet in the Division VII state semifinals.

