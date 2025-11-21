Football Friday Scoreboard Week No. 14
VW independent sports
Here are final scores of area regional championship games played on Friday, November 21. A very notable result was in Division VII, Region 28, where St. Henry upset Marion Local, ending the Flyers’ state record 76-game winning streak.
Division VI
Region 24
Coldwater 14 Anna 12
Division VII
Region 26
Columbus Grove 31 Leipsic 6
Region 28
St. Henry 24 Marion Local 7
Coldwater will face Hopewell-Loudon in the Division VI state semifinals, while Columbus Grove and St. Henry will meet in the Division VII state semifinals.
