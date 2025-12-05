Friday night basketball scoreboard
VW independent sports
Here are scores of area boys high school basketball games played on Friday, December 5.
Allen East 51 Temple Christian 47
Defiance 59 Paulding 51
Fort Jennings 52 Antwerp 47
Hicksville 70 Continental 48
Lima Central Catholic 70 New Knoxville 43
Lima Sr. 90 Start 51
Lincolnview 63 Upper Scioto Valley 36
Miller City 68 Holgate 42
Minster 64 Jackson Center 47
New Bremen 46 Celina 38
Ottawa-Glandorf 40 Bluffton 30
Patrick Henry 66 Ayersville 44
Shawnee 72 Crestview 46
Spencerville 55 Elida 36
St. Marys Memorial 49 Perry 43
Tinora 44 Delta 26
Wayne Trace 48 Bryan 35
