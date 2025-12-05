Friday night basketball scoreboard

The Van Wert County Courthouse

Saturday, Dec. 6, 2025

Here are scores of area boys high school basketball games played on Friday, December 5.

Allen East 51 Temple Christian 47

Defiance 59 Paulding 51

Fort Jennings 52 Antwerp 47

Hicksville 70 Continental 48

Lima Central Catholic 70 New Knoxville 43

Lima Sr. 90 Start 51

Lincolnview 63 Upper Scioto Valley 36

Miller City 68 Holgate 42

Minster 64 Jackson Center 47

New Bremen 46 Celina 38

Ottawa-Glandorf 40 Bluffton 30

Patrick Henry 66 Ayersville 44

Shawnee 72 Crestview 46

Spencerville 55 Elida 36

St. Marys Memorial 49 Perry 43

Tinora 44 Delta 26

Wayne Trace 48 Bryan 35

POSTED: 12/05/25 at 11:00 pm.