Leeth earns top OPSMA honor

COLUMBUS — Crestview’s Braxton Leeth has been named one of four Ohio Prep Sports Media Association Division VI Offensive Players of the Year.

In 10 games, Leeth, a 6-0, 185 pound senior running back, shattered school records this past season with 252 carries for 2,274 yards and 31 touchdowns. He set single game records for rushing yards (419) and touchdowns (7) and he was named the Northwest Conference Player of the Year, along with northwest district co-player of the year. At the state level, he shares the Offensive Player of the Year honor with state champion quarterback Jake LaVerde of Kirtland, quarterback Austin Buescher of West Jefferson, and quarterback William Zeedyk of Fairview. All four were named first team Division VI All-Ohio players.

The Division VI and VII football All-Ohio teams were announced Monday by the Ohio Prep Sports Media Association. Information used for the All-Ohio teams comes from the regular-season accomplishments and does not include playoff games. The seven districts of the OPSMA determine the all-district teams and nominate their best for the All-Ohio teams.

2025 Division VI All-Ohio Football Teams

OPSMA Division VI Ohio Offensive Players of the Year: Jake LaVerde, Kirtland; Austin Buescher, West Jefferson; William Zeedyk, Sherwood Fairview; Braxton Leeth, Convoy Crestview.

OPSMA Division VI Ohio Defensive Player of the Year: Payne DeGray, North Robinson Colonel Crawford.

OPSMA Division VI Ohio Coach of the Year: Gary Quisno, Castalia Margaretta.

First Team Offense

QB: Jake LaVerde, Kirtland, 6-2, 210, sr.; Austin Buescher, West Jefferson, 6-4, 175, sr.; Blaine Ball, Centerburg, 5-9, 160, sr.; Jake Noling, Columbiana Crestview, 6-2, 185, sr.; Trey Sagester, New Madison Tri-Village, 6-3, 170, sr.; William Zeedyk, Sherwood Fairview, 5-10, 160, sr.

RB: John Silvestro, Kirtland, 5-11, 190, sr.; Miles Marshall, Centerburg, 6-2, 170, jr.; Mason Haines, Smithville, 5-8, 195, sr.; Gavin Leake, Caldwell, 5-10, 175, sr.; Braxton Leeth, Convoy Crestview, 6-0, 185, sr.; Connor McMichael, North Robinson Colonel Crawford, 6-0, 210, sr.; Landon Rich, Elmore Woodmore, 6-0, 196, sr.

WR/TE: Griff Richards, New Madison Tri-Village, 6-0, 175, jr.;Zebadiah Pleiman, Anna, 5-10, 160, sr.; Logan Olinger, Sherwood Fairview, 6-0, 170, jr.; Karter Goon, Ashland Crestview, 6-3, 200, sr.; Parker Weithman, North Robinson Colonel Crawford, 5-11, 165, jr.; Jordan Manz, Paulding, 6-2, 168, jr.

OL: Lucci Cantini, Kirtland, 5-11, 225, jr.; Luke Walters, West Jefferson, 6-3, 240, so.; Daniel Medinger, Ironton Rock Hill, 6-5, 298, sr.; Dom Black, New Madison Tri-Village, 6-4, 280, jr.; Mason Shank, Bluffton, 6-2, 241, jr.; Miguel Martinez, Paulding, 5-9, 193, sr.; Will Taylor, Collins Western Reserve, 6-2, 215, sr.; Mason Holmer, Attica Seneca East, 6-6, 255, sr.; Joe Ewald, Bascom Hopewell-Loudon, 6-3, 220, jr.

K: Marco Valentic, Kirtland, 5-10, 150, so.

First Team Defense

DL: Chase Gron, Kirtland, 5-10, 190, sr.; Ty Bledsoe, Kirtland, 5-11, 190, sr.; Cody Meimer, Mount Gilead, 6-3, 280, sr.; Cooper Bauer, Grandview Heights, 6-2, 225, sr.; Mason Shepherd, Meigs Eastern, 6-4, 230, sr; Colson Keller, Sugarcreek Garaway, 6-3, 250, sr.; Nolan Wilt, Anna, 6-1, 230, sr.; James Hall, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-4, 200, sr.; Grant Smith, Hamler Patrick Henry, 6-2, 200, sr.; Payne DeGray, North Robinson Colonel Crawford, 6-5, 255, sr.

LB: Zander Perko, Kirtland, 5-10, 185, jr.; Zane Bungard, Sullivan Black River, 6-3, 190, sr.; Conner Mori, Dalton, 5-10, 205, sr.; Noah Finkbine, New Madison Tri-Village, 6-1, 190, sr.; Landon Hewitt, Anna, 6-0, 180, sr.; Derek Dues, Coldwater, 5-9, 180, jr.; Mason Reinhart, Bascom Hopewell-Loudon, 5-10, 175, sr.; Jackson Gayheart, Attica Seneca East, 5-11, 215, jr.

DB: JayAnthony Williams, Orwell Grand Valley, 5-10, 170, sr.; Mario Ionno, Grandview Heights, 5-10, 170, sr.; Tyce Beardsley, Beverly Fort Frye, 6-2, 200, sr.; Judah Keller, Castalia Margaretta, 6-0, 185, sr.; Brody Brickman, Bascom Hopewell-Loudon, 5-11, 165, jr.; Nolan Mescher, Coldwater, 5-6, 135, sr.

P: Dom Bell, Sullivan Black River, 5-11, 170, fr.

Second Team Offense

QB: Zach Shafer, Cuyahoga Heights, 6-3, 224, jr.; Conley Bogard, Mechanicsburg, 6-2, 215, sr.; Frankie Hirsch, Chillicothe Huntington, 6-1, 165, jr.; Lucas Cannady, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-1, 210, jr.; Tayte Giesige, Bluffton, 6-2, 183, jr.; Colt Hunt, Paulding, 6-1, 182, sr.

RB: Wyatt Denney, Cardington-Lincoln, 5-10, 200, sr.; Carson Barnum, Mount Gilead, 6-1, 215, sr.; Damien Reuting, Rootstown, 5-10, 175, sr.; Anthony Bishop, Portsmouth West, 5-8, 196, jr.; Dom Singer, Newcomerstown, 5-6, 155, sr.; Landyn Wiegel, Collins Western Reserve, 5-9, 195, jr.

WR/TE: Khyell Moreland, Richmond Heights, 5-10, 170, sr.; Ryan Caimi, Kirtland, 5-10, 165, sr.; Austin Haynes, Mechanicsburg, 5-11, 145, sr.; Jackson Beatty, West Jefferson, 6-1, 185, sr.; Isaiah Lee, Smithville, 5-11, 165, so.; Jack Colatruglio, Bascom Hopewell-Loudon, 6-1, 175, sr.

OL: A.J. Lamb, Columbia Station Columbia, 6-2, 295, jr.; Jack Turk, Kirtland, 6-2, 300, jr.; Aiden Flynn, Cuyahoga Heights, 6-0, 275, sr.; Zach Freeburg, Kirtland, 6-3, 230, sr.; Garrett Lowry, Marion Elgin, 6-2, 220, sr.; Christopher Kinsey, Cardington-Lincoln, 6-0, 195, sr.; Braden Wright, Rootstown, 6-4, 285, sr.; Matt Marcum, Meigs Eastern, 6-3, 307, sr.; Montgomery Cline, Ashland Crestview, 6-0, 240, jr.

K: Blake Mullaly, Rootstown, 6-2, 180, jr.

Second Team Defense

DL: Cole Schuckert, Cuyahoga Heights, 6-2, 243, so.; Davion Martin, Wickliffe, 5-11, 210, jr.; Drew Brown, Marion Elgin, 6-1, 230, jr.; Heath Thomas, Toronto, 6-4, 270, sr.; Sefa Sackey, Cincinnati Deer Park, 6-7, 200, sr.; Carter Bame, Carey, 5-10, 200, sr.; Aiden Ewald, Bascom Hopewell-Loudon, 6-1, 255, sr.; Hunter Rathburn, Attica Seneca East, 6-2, 205, sr.

LB: Cameron Treadwell, Kirtland, 6-0, 215, sr.; M’Kyan Haynes, Hanoverton United, 5-9, 215, jr.; Mikey Proctor, Columbiana Crestview, 5-9, 179, sr.; Bryce Tolliver, West Lafayette Ridgewood, 6-1, 190, jr.; Hans Erickson, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-10, 178, jr.; Dash Puckett, Carey, 6-0, 220, sr.; Jalen Manz, Paulding, 6-3, 185, jr.

DB: Sebastian Becker, Kirtland, 5-8, 165, jr.; Jeremiah DesJardins, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-9, 155, jr.; Reid Creager, Hamler Patrick Henry, 6-3, 185, jr.; Max Durbin, Ashland Crestview, 6-2, 185, sr.; Tripp Phoenix, Carey, 5-11, 160, so.

P: Keith Abshire, Ashland Crestview, 6-0, 180, sr.

Third Team Offense

QB: Jaxon Lester, Howard East Knox, 6-2, 190, sr.; Carter Hignight, Dalton, 6-2, 170, jr.; Deion Miller, Youngstown Valley Christian, 6-3, 175, sr.; Cooper Howell, Monroe Central, 6-1, 185, jr.; Logan Ziegenbusch, Anna, 5-11, 160, so.; Nicholas Parks, Attica Seneca East, 5-10, 160, sr.; Jacoby Ellis, Bascom Hopewell-Loudon, 6-2, 185, jr.

RB: Xavier Hendon, Columbia Station Columbia, 5-10, 175, so.; Elijah Fitch, Wickliffe, 5-8, 170, fr.; Gavin Chamberlin, Cuyahoga Heights, 5-9, 156, sr.; Walkquem Cox, Martins Ferry, 5-11, 205, so.; Ayden Basham, Blanchester, 5-10, 190, sr.

WR/TE: Andy Ridgeway, Kirtland, 6-1, 190, sr.; Josiah Harmeyer, Grove City Christian, 6-1, 170, sr.; Connor Stockdale, Galion Northmor, 5-10, 155, sr.; Jackson Ballinger, Centerburg, 6-5, 230, jr.; Brady Fair, Toronto, 5-8, 155, sr.; Cadin Obringer, Coldwater, 6-2, 185, sr.; Caleb Schroer, Coldwater, 6-1, 280, sr.

OL: Gauge Shipman, Mount Gilead, 6-0, 240, sr.; Michael Hatfield, Grove City Christian, 6-4, 250, sr.; Danny Main, Grandview Heights, 5-8, 195, sr.; Chase Moore, Mineral Ridge, 6-4, 280, sr.; Gage Hasler, Leavittsburg LaBrae, 5-11, 270, sr.; Chase Tomassetti, Smithville, 5-11, 185, sr.; Blake Wheeler, Beverly Fort Frye, 5-9, 185, sr.; Isaiah Stallworth, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-11, 350, sr.; Dom Dean, North Robinson Colonel Crawford, 6-2, 220, sr.

K: Jake Bouy, Castalia Margaretta, 6-0, 170, sr.

Third Team Defense

DL: Evan Mercile, New Middletown Springfield, 5-6, 177, sr.; Jackson Oswald, Dalton, 6-0, 190, jr.; Julian Stearns, Anna, 6-6, 190, jr.; Blake Welch, Collins Western Reserve, 6-0, 205, sr.; Wyatt Cline, Archbold, 6-5, 240, so.; Scott Turco, Bascom Hopewell-Loudon, 5-10, 240, sr.

LB: Ambrose Beach, Columbia Station Columbia, 6-0, 170, jr.; Jose Rivera, Columbia Station Columbia, 5-9, 170, sr.; Denver Caudill, Mechanicsburg, 6-2, 180, sr.; Cooper Meacham, Baltimore Liberty Union, 6-0, 190, sr.; Henry Ohlinger, Grandview Heights, 6-1, 215, sr.; Zach Lanneaux, Smithville, 6-0, 175, soph.; Owen Hunt, Caldwell, 5-10, 175, sr.

DB: Nathan Tommer, Cuyahoga Heights, 5-11, 155 so.; Frankie Bucar, Wickliffe, 5-10, 160, sr.; Aiden Pelfrey, Dalton, 5-10, sr.; Korde Williams, Cincinnati Summit Country Day, 5-11, 155, fr.; Blake Rhonehouse, Paulding, 6-2, 168, sr.; Wesley Kayser, Elmore Woodmore, 6-2, 190, sr.

P: Jett Kaiser, Woodsfield Monroe Central, 5-9, 190, fr.

Honorable Mention

QB: Brody Hall, Portsmouth West, 6-1, 193, sr.; Michael Henry, Toronto, 6-1, 205, sr.; Jace McQueen, West Lafayette Ridgewood, 5-11, 170, sr.; Grady Miller, Sugarcreek Garaway, 5-11, 175, so.; Brody Schmidt, Dayton Christian, 5-10, 165, jr.; Diezel Taylor, South Vienna Northeastern, 6-2, 201, sr.; Liam Kuhn, Ashland Crestview, 6-5, 185, sr.; Landon Hohler, Huron, 6-1, 185, sr.

RB: Max Harris, Baltimore Liberty Union, 5-9, 180, sr.; Carson Shope, Milford Center Fairbanks, 5-8, 155, jr.; Rico Smith, Brookfield, 5-7, 180, jr.; Easton Armstrong, Leavittsburg LaBrae, 6-0, 185, sr.; Ethan Edwards, Meigs Eastern, 5-9, 175, sr.; Isaac Taylor, Chillicothe Huntington, 6-0, 235, sr.; Brady Murrell, Ironton Rock Hill, 6-0, 185, sr.; Matthew Frey, Sugarcreek Garaway, 5-10, 200, jr.; Gavin Rauch, Beverly Fort Frye, 5-7, 140, jr.; Dameko Taylor, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-11, 175, jr.; Staley Colston, New Madison Tri-Village, 5-10, 175, so.; Ryder Ryan, Archbold, 5-11, 175, jr.; Roen Thew, North Robinson Colonel Crawford, 6-1, 175, jr.

WR/TE: Kutis Van Divner, Cuyahoga Heights, 6-0, 171, jr.; Connor Eyink, Mechanicsburg, 6-0, 175, sr.; Braden Adkins, Portsmouth West, 5-7, 160, jr.; Malakai Ensor, Belpre, 6-3, 205, jr.; Max Demchak, Monroe Central, 5-7, 135, jr.; Micah Yoder, Sugarcreek Garaway, 5-11, 165, sr.; Talon Carns, West Lafayette Ridgewood, 5-8, 165, sr.; Brody Chandler, Caldwell, 5-9, 170, sr.; Morgan Brown, Cincinnati Deer Park, 5-7, 165, so.; Jacoby Newman, South Vienna Northeastern, 6-1,181, sr.; Caden Shepherd, Miamisburg Dayton Christian, 6-3, 185, sr.; Cooper Reynolds, Blanchester, 6-0, 140, jr.; Caleb Stanley, Huron, 6-0, 180, sr.; Brexton Fraelich, Collins Western Reserve, 6-1, 170, sr.; Morgan Harris, Archbold, 6-3, 170, jr.; John DeGray, North Robinson Colonel Crawford, 6-3, 185, jr.

OL: Blake Taylor, Orwell Grand Valley, 6-0, 240, sr.; Tyler Wood, Hanoverton United, 6-0, 240, sr.; Brayden Clancy, Columbiana, 5-11, 226, sr.; Shane Bacon, Columbiana Crestview, 6-1, 266, jr.; Brady Miller, Sugarcreek Garaway, 6-3, 255, sr.; Malachi Giles, Martins Ferry, 6-2, 285, jr.; Chase Heckathorn, Toronto, 6-2, 190, sr.; Charles Gessel, Caldwell, 6-0, 235, jr.; Dayne Miller, Beverly Fort Frye, 6-0, 185, sr.; Kaleb Nettles, West Lafayette Ridgewood, 5-9, 200 sr.; Lucas Lester, Covington, 5-10, 190, jr.; Blake Longstreth, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-1, 246, jr.; Luke Vernon, New Paris National Trail, 6-2, 190, sr.; Corey Waters, Cincinnati Deer Park, 6-1, 260, sr.; Garrett Boes, Carey, 6-0, 265, sr.; Anthony Renollet, Sherwood Fairview, 6-0, 220, sr.; Adrian Delgado, Hamler Patrick Henry, 6-1, 285, sr.

K: Hadyn Slomovitz, Grove City Christian, 5-9, 155, jr.; Hayden Wilcoxen, Meigs Eastern, 5-10, 158, sr.; Jadon Smoulder, West Lafayette Ridgewood, 6-0, 135, jr.; Brody Cottrell, Crooksville, 5-10, 190, so.; Joseph Zizzo, North Robinson Colonel Crawford, 5-9, 150, sr.; Landric Vandermade, Sherwood Fairview, 6-5, 225, sr.; Bryce Couchot, Coldwater, 6-0, 155, sr.

DL: Jeremiah Corll, Orwell Grand Valley, 5-10, 205, so.; Levi Lucas, Hanoverton United, 6-4, 240, jr.; Eric Reibold, Leavittsburg LaBrae, 6-1, 215, sr.; Carson McNeal, Chillicothe Huntington, 6-3, 215, jr.; Philip Thacker, Chesapeake, 6-4, 200, sr.; Jace Thompson, Crooksville, 6-4, 260, sr.; Ashton Lumbatis, Woodsfield Monroe Central, 6-3, 280, jr.; Guiler Preston, Caldwell, 6-2, 220, sr.; Travis French, Collins Western Reserve, 6-0, 255, sr.; Dillon King, Sugarcreek Garaway, 6-2, 215, sr.; Deshawn Hicks, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-4, 255, sr.; Trenton Havenar, Covington, 6-0, 225, jr.; Hunter Johnsman, New Madison Tri-Village, 6-3, 210 sr.; Gavin Meade, Sherwood Fairview, 6-1, 175, jr.; Adam Fizer, Toledo Ottawa Hills, 6-1, 220, jr.

LB: Nick Oboczky, Wickliffe, 5-11, 205, jr.; Garrett Deisch, Galion Northmor, 5-11, 195, sr.; Dylan Finefrock, Sugar Grove Berne Union, 5-9, 180, sr.; Danny Mangiarelli, Columbiana, 5-10, 187, jr.; Dom Jones, New Middletown Springfield, 6-0, 218, jr.; Aaron Workman, Ironton Rock Hill, 6-1, 205, jr.; Yaden Bailey, Ironton Rock Hill, 6-0, 225, jr.; Tilton Rapp, Portsmouth West, 5-10, 192, jr.; Josh Harvey, Newcomerstown, 5-7, 195, sr.; Tytan Waller, Beverly Fort Frye, 6-2, 195, jr.; Jett Kaiser, Woodsfield Monroe Central, 5-9, 190, fr.; RJ Welshans, Martins Ferry, 5-10, 175, jr.; Thomas Grimm, Sugarcreek Garaway, 5-11, 200, sr.; Jonah Moracco, Caldwell, 5-9, 175, sr.; Cole VanFossen, Sarahsville Shenandoah, 5-7, 138, sr.; Cody Houseman, South Vienna Northeastern, 6-0, 184, sr.; Jackson Jones, South Vienna Northeastern, 5-10, 166, sr.; Cory Kidd, Blanchester, 5-10, 205, so.; Landen Moore, New Madison Tri-Village, 6-2, 210, sr.; Sam Reder, Cincinnati Summit Country Day, 6-0, 215, sr.; Akevian Kryder, Hamler Patrick Henry, 5-9, 190, sr.; Brett Miller, Castalia Margaretta, 6-0, 196, sr.; Jackson Bowlus, Bluffton, 5-11, 181, sr.; Josh Lieb, Defiance Tinora, 6-2, 200, jr.

DB: TJ Britton, Marion Elgin, 5-9, 180, jr.; Ashton O’Rourke, Sugar Grove Berne Union, 5-10, 150, sr.; Caidyn McElhaney, Columbiana Crestview, 6-0, 171, sr.; Elijah Roby, Martins Ferry, 6-2, 170, so; Wyatt Reifenschneider, Sugarcreek Garaway, 5-11, 170, jr.; Grady Hesson, Beverly Fort Frye, 5-10, 160, jr.; Colt Joynson, Toronto, 6-1, 155, jr.; Filip McMaken, Covington, 5-10, 155, jr., Colt Camacho, New Madison Tri-Village, 6-1, 180, so.; Aranjer Krieger, Archbold, 5-11, 170, jr.

2025 Division VII All-Ohio Football Teams

OPSMA Division VII Ohio Offensive Players of the Year: Turner Lachey, Sidney Lehman Catholic; Charlie Werling, St. Henry

OPSMA Division VII Ohio Defensive Player of the Year: Brayden Mescher, Maria Stein Marion Local

OPSMA Division VII Ohio Coach of the Year: John Nagle, Fairport Harbor Fairport Harding

First Team Offense

QB: Kyle Puckett, McDonald, 6-1, 180, sr.; Kael Lewis, Jeromesville Hillsdale, 6-2, 185, jr.; Eric Manley Jr., Pike Eastern, 6-6, 230, sr.; Turner Lachey, Sidney Lehman Catholic, 5-10, 170, sr.; Charlie Werling, St. Henry, 6-2, 210, sr.; Marc Kirkendall, Leipsic, 5-11, 172, so.; Andon Clouse, Sycamore Mohawk, 6-1, 295, jr.

RB: Cyren Wallace, Danville, 5-7, 150, so.; Ezekiel Bowie, Columbus Crusaders, 5-8, 180, sr.; Conner Lehner, Mogadore, 5-10, 205, sr.; Owen Sloan, Jeromesville Hillsdale, 5-10, 195, sr.; Ashton Hinchliffe, Lisbon David Anderson, 6-1, 205, sr.; Drew Zajack, McDonald, 6-3, 230, sr.; Kaden Bish, Sycamore Mohawk, 5-11, 195, jr.

WR/TE: Yomar Castellano, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-7, 165, jr.; TJ Blair, Lancaster Fairfield Christian Academy, 5-9, 175, sr.; Boston Webb, Pike Eastern, 6-2, 165, jr.; Evan O’Leary, Sidney Lehman Catholic, 5-10, 185, sr.; Cale Nagel, Maria Stein Marion Local, 5-7, 150, sr.; Cooper Clark, North Baltimore, 6-0, 180, sr.; Avery Paris, Leipsic, 5-10, 161, jr.; Landon Fries, Norwalk St. Paul, 5-11, 170, sr.

OL: Caden Delabar, Lancaster Fisher Catholic, 6-1, 216, sr.; Carter DeJulia, Warren John F. Kennedy, 6-4, 275, jr.; Brewer Tomlison, Pike Eastern, 6-2, 295, sr.; Lucas Donahue, Cincinnati Country Day, 6-2, 280, sr.; Derek Grieshop, Maria Stein Marion Local, 6-4, 255, sr.; Brycen Dunlap, Monroeville, 6-2, 275, sr.; Jake Schweiterman, St. Henry, 6-2, 230, sr.; Eli Chevalier, Sycamore Mohawk, 6-5, 275, sr.

K: AJ Brown, Jeromesville Hillsdale, 5-10, 140, sr.

First Team Defense

DL: Evan Ricketts, Morral Ridgedale, 6-4, 205, sr.; Sir Michael Miller, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-3, 225, jr.; Keegan Gray-Wyckoff, Antwerp, 6-6, 268, jr.; Gavin Baxter, Columbus Grove, 6-4, 190, so.; Jacob Muhlenkamp, Maria Stein Marion Local, 6-2, 190, jr.; Owen Zimmerman, St. Henry, 6-4, 220, sr.

LB: Dillon Anderson, East Canton, 5-9, 170, sr.; Brady Heller, Jeromesville Hillsdale, 5-10, 200, sr.; Gage Moore, Strasburg-Franklin, 6-2, 205, sr.; Isaiah Christian, Cedarville, 5-9, 175, sr.; Brady Basinger, Columbus Grove, 6-2, 210, jr.; Caden Falke, Lima Central Catholic, 6-0, 205, sr.; Anderson Kramer, St. Henry, 6-2, 215, sr.; Rafael Gross, Norwalk St. Paul, 6-0, 180, jr.

DB: Jan Castellano, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-6, 155, sr.; Matthew Sprochi, Steubenville Catholic Central, 5-9, 145, sr.; Brandon Proffit, Cincinnati Country Day, 5-8, 175, sr.; Brayden Mescher, Maria Stein Marion Local, 6-2, 195, sr.; Jack Huelsman, St. Henry, 6-2, 190, sr.; Gavin Barraza, Columbus Grove, 5-10, 165, sr.

P: Nolan Ridgway, Danville, 5-11, 205, jr.

Second Team Offense

QB: Owen McCroskey, East Canton, 5-11, 146, sr.; Bronx Carpenter, Symmes Valley, 6-1, 160, so.; Kaden Leggett, Bowerston Conotton Valley, 6-0, 160, jr.; Hayden Perdue, Zanesville Bishop Rosecrans, 6-3, 190, sr.; Jaki Threet, Bridgeport, 6-0, 185, sr.; Will Mossing, Cedarville, 6-1, 160, sr.; Luke Long, North Baltimore, 6-0, 200, jr.

RB: Jaxon Holman, Newark Catholic, 6-1, 175, jr.; Landen Heffner, Salineville Southern, 5-9, 165, sr.; Hayden Jones, Waterford, 5-8, 175, jr.; Asher Maynard, Symmes Valley, 6-2, 215, so.; Gavin Haney, Bowerston Conotton Valley, 5-10, 185, sr.; Grant Smith, Gibsonburg, 5-10, 180, Jr.; Marquis Williams, Leipsic, 6-2, 162, jr.

WR/TE: Thomas Huckleby, Cincinnati Country Day, 5-7, 175, so.; Brayden Heath, St. Henry, 6-1, 195, sr.; Trevon Baxter, Columbus Grove, 6-0, 190, sr.; Chase Meyer, Pandora-Gilboa, 5-8, 155, sr.; Levi Tiell, Sycamore Mohawk, 6-1, 175, so.; Hayden McFadden, Jeromesville Hillsdale, 6-1, 175, sr.

OL: Milo Twining, Ashtabula St. John, 6-0, 301, sr.; Nick Harris, Lancaster Fisher Catholic, 6-4, 301, jr.; Amari Carayol, McDonald, 6-2, 325, jr.; Johnny Kostecki, Steubenville Catholic Central, 5-8, 250, jr.; Hayden Stephens, Hamilton New Miami, 6-2, 255, sr.; Hunter Wasserman, Gibsonburg, 6-2, 250, jr.; Joey Culler, Lucas, 6-4, 244, jr.; Jakob Leininger, Columbus Grove, 6-1, 230, sr.

K: Nate Griffin, Norwalk St. Paul, 6-2, 130, jr.

Second Team Defense

DL: Britton Pottkotter, Morral Ridgedale, 5-10, 240, so.; Dylan Benedum, Mogadore, 6-4, 215, sr.; Cade Leist, Pike Eastern, 5-11, 255, jr.; Dylan McCutcheon, Waterford, 5-10, 265, jr; Grant David, Leipsic, 6-3, 206, sr.; Beau Sanders, Upper Scioto Valley, 6-2, 205, jr.; Alec Schafer, Monroeville, 6-1, 225, jr.

LB: D.J. Dambolena, Fairport Harbor Fairport Harding, 6-1, 218, sr.; Sam Tencza, Lancaster Fisher Catholic, 6-1, 192, jr.; Jonathan Wolfe, Columbus Crusaders, 6-4, 180, jr.; Blaise Davison, Crown City South Gallia, 6-0, 225, sr; Owen Patrizi, Sycamore Mohawk, 5-5, 150, sr.; Luke Foster, Gibsonburg, 6-2, 220, sr.; Aiden Hoffman, Jeromesville Hillsdale, 5-11, 190, sr.

DB: Braden Miller, Columbus Crusaders, 6-1, 175, sr.; Jason Wells, Millersport, 6-0, 160, sr.; Maddox Smith, Mogadore, 6-1, 190, jr.; Ramik Bell, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-2, 190, jr.; Logan DeMoss, Tiffin Calvert, 6-1, 160, sr.; Reece Walby, Gibsonburg, 5-10, 170, jr.

P: Thomas Winner, Maria Stein Marion Local, 6-0, 190, sr.

Third Team Offense

QB: Brayden Stem, Lancaster Fairfield Christian Academy, 5-10, 185, sr.; Brady Lawson, Fairport Harbor Fairport Harding, 6-0, 175, sr.; Malone Hutchison, Newark Catholic, 6-0, 175, jr.; Luke Cassidy, Portsmouth Notre Dame, 6-0, 180, sr.; Levi Guttman, Cincinnati Country Day, 6-2, 205, jr.; Colt Clark, Monroeville, 5-11, 178, jr.

RB: Michael Deas, Morral Ridgedale, 6-0, 200, sr.; Luke Orsborne, Glouster Trimble, 5-11, 175, sr.; Brody Walter, North Baltimore, 5-1, 170, sr.; Mason Howard, Mt. Victory Ridgemont, 5-9, 196, sr.; Wyatt Taviano, Lima Perry, 5-11, 185, jr.; Kamden Eifert, Maria Stein Marion Local, 5-10, 190, sr.; Reece Wendel, Fort Recovery, 5-11, 180, sr.; Brady Guegold, Lucas, 6-0, 190, jr.

WR/TE: Carmello Williams, Oberlin, 6-3, 183, sr.; Aydan Stephens, East Canton, 5-10, 148, jr.; Jackson Fields, Symmes Valley, 5-10, 155, so.; Coen Grandstaff, Zanesville Bishop Rosecrans, 5-11, 175, sr.; C.J. Olding, Sidney Lehman Catholic, 6-0, 175, sr.; Berkeley Little, Springfield Catholic Central, 5-10, 155, sr.

OL: Alex Wasaki, Independence, 6-1, 205, sr.; Tyler McCloud, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-11, 205, jr.; Owen Gronberg, Danville, 6-0, 220, jr.; Caden Dugan, Strasburg-Franklin, 5-7, 205, sr.; Eli Mockensturm, North Baltimore, 5-11, 245, jr.; Dom McKee, Lima Central Catholic, 6-6, 290, jr.; Colin Foreman, Leipsic, 6-0, 259, sr.; Griffin Amador, McComb, 6-1, 240, sr.

K: Evan Verhoff, Columbus Grove, 5-7, 130, sr.; Aidan Eastham, New Bremen, 6-0, 160, sr.

Third Team Defense

DL: Levi Sears, Independence, 6-1, 195, so.; Carlo Fasano, Ashtabula St. John, 6-1, 210, so.; Cale Milliman, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-8, 155, so.; Lucas Brinley, Lancaster Fairfield Christian Academy, 6-3, 210, so.; Isaiah Johnson, Hamilton New Miami, 6-1, 235, jr.; Caleb Robinette, McComb, 6-0, 180, sr.; Oliver Huelsman, Maria Stein Marion Local, 6-3, 205, sr.

LB: Drew Walter, Oberlin, 6-2, 198, sr.; Maverick Durden, Independence, 5-7, 165, jr.; Breaker Jutte, Fort Recovery, 6-4, 210, jr.; Will Robinson, Cincinnati Country Day, 6-1, 200, sr.; Korbin Olds, Edon, 5-6, 135, So.; Gracin Romero, McComb, 5-9, 165, sr.; Emmitt Heldberg, North Baltimore, 5-7, 160, jr.; Evan Ryan, Toledo Christian, 6-0, 205, sr.

DB: Wesley Payne, Danville, 6-0, 165, sr.; Trevin Zimmer, Waterford, 5-7, 180; sr.; Brode Brown, Bridgeport, 6-0, 170, jr.; Bryant Richardson, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-11, 170, sr.; Levi Rospert, Norwalk St. Paul, 5-10, 145, jr.; Brant Kirian, Sycamore Mohawk, 5-9, 165, sr.; Michael Quatman, Lima Central Catholic, 5-9, 140, sr.

P: Andrew Allen, Ada, 5-8, 150, jr.

Honorable Mention

QB: LaMarcus Provitt, Warren John F. Kennedy, 6-0, 180, sr.; Hunter Wright, Crown Cty South Gallia, 6-0, 165, sr.; Paul Sharp, Glouster Trimble, 5-9, 160, sr.; Hayden Sharps, Montpellier, 6-2, 180, sr.; Brady Parker, Lima Central Catholic, 6-3, 185, jr.; Cory Gerten, Pandora-Gilboa, 6-0, 180, sr.; Brennen Hess, Maria Stein Marion Local, 6-5, 190, so.; Landon Best, Columbus Grove, 6-0, 165, sr.; Jack Phillips, New Washington Buckeye Central, 6-0, 187, sr.

RB: Chase Newsome, Ashtabula St. John, 5-9, 165, jr.; Abraham Castellano, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-8, 170, so.; Timmy Serensky, Berlin Center Western Reserve, 5-7, 160, so.; Casey Miller, McDonald, 5-8, 170, sr.; Jake Wickline, Racine Southern, 5-10, 185, sr.; Layne Wright, Crown City South Gallia, 6-1, 185, sr.; Zander Bice, Corning Miller, 5-8, 190, sr.; Braylon Rickett, Manchester, 6-0, 175, sr.; Bryce McGraw, Portsmouth Notre Dame, 5-10, 205, sr.; Jack Montgomery, Pike Eastern, 6-1, 180, so.; Joel Blythe, Manchester, 5-9, 160, sr.; Julius Gore, Malvern, 6-2, 205, sr.; Caleb Kirkpatrick, New Matamoras Frontier, 5-10, 180, sr.; Micah McVey, Strasburg-Franklin, 5-6, 175, jr.; Ray Hoying, Fort Loramie, 6-4, 225, sr.; Jacob Schmitmeyer, Ansonia, 5-10, 175. jr.; Marlan Robertson, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-9, 165, jr.; Connor Bores, Monroeville, 5-10, 155, sr.; Jacob Kelly, New Bremen, 5-10, 168, jr.; Ayden Cavinee, Arlington, 6-1, 200, sr.; Griffin Cooley, Montpelier, 6-2, 185, sr.

WR/TE: Ayden Salyer, Morral Ridgedale, 6-1, 160, sr.; Josh Krumpak, McDonald, 5-11, 150, so.; Nate Alexander, Berlin Center Western Reserve, 5-9, 165, sr.; Kade Thomas, Mogadore, 5-11, 160, jr.; Nick Thompson, Corning Miller, 5-9, 170, sr; Weston Fairchild, Waterford, 6-2, 195, sr.; Kamden Wright, Bowerston Conotton Valley, 5-8, 150, sr.; Roy Simmons, Malvern, 5-7, 160, sr.; Austyn Kephart, New Matamoras Frontier, 6-1, 150, jr.; Brayden Heath, St. Henry, 6-1, 195, sr.; Gavin Quellhorst, New Bremen, 6-0, 171, sr.; Trenton Faraglia, Waynesfield-Goshen, 6-4, 170, so.; Kieran Barnett, Crestline, 6-2, 190, sr.; Kellen Sanchez, Edgerton, 6-0, 165, jr.; Kendol Brigle, Edon, 6-3, 170, sr.; Wesley Hartsock, Montpelier, 6-3, 205, jr.; Keygan Morse, Waynesfield-Goshen, 5-9, 145, sr.; Weston Clark, Crestline, 5-11, 155, jr.

OL: Mason Rosenthal, Oberlin, 5-10, 230, sr.; Ayvre Klingensmith, East Palestine, 6-1, 220, sr.; James Pollock, Mogadore, 6-0, 190, sr.; Jake Haven, Jeromesville Hillsdale, 6-0, 230, sr.; Colby Roberts, Waterford, 6-1, 220, sr; Mason Waterhouse, Crown City South Gallia, 5-11, 260, so.; Marcus Cable, Glouster Trimble, 6-4, 250, sr.; Bennie Warren, Glouster Trimble, 5-11, 230, sr.; Tucker Ross, Symmes Valley, 6-0, 270, sr.; Matthew Hiles, Portsmouth Notre Dame, 5-9, 190, sr.; Robert Levengood, Bowerston Conotton Valley, 5-10, 190, jr.; Hayden Omen, Zanesville Bishop Rosecrans, 5-10, 200, sr.; Oden Hoening, Ansonia, 5-11, 200, jr.; Jace Olding, Sidney Lehman Catholic, 6-2, 240, sr.; Drew Wilson, De Graff Riverside, 6-0, 230, jr.; Ramad Jacobs, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-1, 250, jr.; Bryton McNamee, Hamilton New Miami, 5-11, 235, jr.; Lucas Barlow, West Alexandria Twin Valley South, 6-4, 190, jr.; Luke Wright, Lewisburg Tri-County North, 6-0, 180, jr.; Matt Nye, Springfield Catholic Central, 6-0, 185, sr.; Nick Lefeld, St. Henry, 6-3, 240, jr.; Lucas Warmbrod, Columbus Grove, 6-1, 200, jr.; Landon Seifker, Pandora-Gilboa, 6-1, 245, sr.; Brett Cheney, Crestline, 6-6, 340, sr.; Drew Meggitt, North Balitmore, 6-1, 200, sr.; Alex Hamons, Greenwich South Central, 5-9, 220, sr.; Jaiden Luster, Lima Perry, 5-10, 260, so.; Logan Pontius, Montpelier, 6-0, 265, sr.; Jackson Flower, Edgerton, 6-0, 200, sr.

K: Derrick Mahaffey, Morral Ridgedale, 5-5, 103, sr.; Ryker Hutchins, Waterford, 5-9, 260, sr.; Coleman Shaffer, Portsmouth Notre Dame, 5-11, 200, sr; Grant Havens, Pike Eastern, 5-8, 145, so.; Augusto Bettini, Bridgeport, 6-2, 180, sr.; Carson Jones, Hannibal River, 5-9, 150, jr.; Nate Van Loo, Cedarville, 6-1, 170, sr.

DL: Trey Vaughn, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-9, 160, sr.; Justin Phillips, Millersport, 5-11, 230, sr.; FrankGallagher, East Canton, 6-0, 250, sr.; Marcus Miller, Lisbon David Anderson, 6-1, 285, sr.; Landen Tych, Lowellville, 6-0, 220, sr.; Dylan Krut, Berlin Center Western Reserve, 5-9, 250, sr.; Caleb Mount, Symmes Valley, 6-0, 195, jr.; Darnell Jackson, Malvern, 5-9, 225, sr.; Alex Federoff, Steubenville Cath. Cent., 6-4, 255, sr.; Hunter Strawn, River, 5-11, 160, sr.; Stephen Harmon, Malvern, 6-0, 185, jr.; Noah Kinnard, Lucas, 6-0, 215, sr.; Noah Weaver, Edgerton, 6-1, 215, sr.; Danny Avila-Garcia, Edon, 6-0, 200, sr.; Ethan Baugher, Tiffin Calvert, 6-4, 210, so.; Brody Roberts, Waynesfield-Goshen, 5-8, 260, sr.; Colten Scott, Lima Perry, 6-3, 180, so.

LB: Chris Mosher, Danville, 5-9, 165, sr.; Nicholas Yingling, Millersport, 6-0, 160, sr.; Cole Dotson, Berlin Center Western Reserve, 5-10, 165, so.; DJ Osborne, North Jackson Jackson-Milton, 6-0, 185, jr.; Josiah Hershberger, Loudonville, 5-8, 157, sr.; Trey Kelly, Pike Eastern, 5-10, 190, so.; Isaac Smith, Bowerston Conotton Valley, 5-8, 150, so.; Keizer Thomas, Strasburg-Franklin, 5-9, 160, jr.; Owen Ball, Malvern, 6-3, 185, sr.; Brody Adams, Springfield Catholic Central, 6-4, 240, sr.; Frank Filbrun, Lewisburg Tri-County North, 5-7, 175, sr.; Noah Henry, Hamilton New Miami, 5-7, 160, jr.; Grady Jenkins, De Graff Riverside, 5-10, 170, sr.; Dason Weihrauch, Arlington, 5-10, 180, so.; Cooper Day, Lucas, 5-11, 180, jr.; Cooper Cleary, Monroeville, 6-1, 195, jr.; Bradey Miller, Waynesfield-Goshen, 5-10, 165, sr.; Wyatt Taviano, Lima Perry, 5-11, 185, jr.; Drew Langenkamp, St. Henry, 6-2, 190, jr.; Seth Heitkamp, Maria Stein Marion Local, 6-0, 180, jr.; Nolan Eckstein, Maria Stein Marion Local, 5-11, 165, sr.; Hayden Butcher, Bucyrus, 6-1, 245, jr.; Quentin Kapp, Crestline, 6-1, 200, jr.

DB: Sam Bernhardt, Independence, 5-11, 175, sr.; Isaac Lust, Morral Ridgedale, 5-10, 160, sr.; Ethan Mathia, Leetonia, 5-10, 180, sr.; Drew Spagnoletta, Vienna Center Mathews, 5-9, 195, jr.; Jordan Perry, McDonald, 6-3, 190, sr.; Jack McDevitt, North Jackson Jackson-Milton, 6-1, 180, sr.; Brock Bower, Jeromesville Hillsdale, 6-0, 170, sr.; Amillion Brown, Manchester, 5-7, 150, jr.; Carson Peters, Pike Eastern, 6-4, 185, jr.; Titan Grandstaff, Zanesville Rosecrans, 5-10, 155 so.; Aiden Sprague, Malvern, 5-8, 160, sr.; Leon Hall, Cincinnati Country Day, 6-0, 180, jr.; Mario Meatchem, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-11, 170, jr.; Dazon Pitts, Lima Perry, 5-6, 120, so.; Tommy McNaughton, New Bremen, 6-1, 163, jr.; Briggs Gallehue, Edon, 6-4, 220, sr.; Tim Daley, Lucas, 6-2, 180, sr.; Kayleb Hickman, Ada, 5-11, 145, sr.; Aaron Hazelton, Leipsic, 5-10, 170, so.; Jhett Siebeneck, Waynesfield-Goshen, 5-9, 140, jr.; Tyler Bergman, Minster, 5-7, 165, jr.; Noah Schwieterman, Minster, 6-4, 200, sr.

P: Carson Krieg, South Charleston Southeastern Local, 6-6, 190, sr.; Kordaie Robinson, Crestline, 6-5, 155, Jr.; Carter Frater, McComb, 6-2, 170, jr.