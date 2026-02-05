Cougar wrestlers conquer the Titans
VW independent sports/submitted information
OTTAWA — Van Wert was able to get back in the win column on Thursday with a 60-17 dual meet defeat of Ottawa-Glandorf. The Cougars were led by senior Breese Bollenbacher, who came back from an injury to pin his opponent in 4;54. Nine of Van Wert’s wins came via forfeits.
106 – Landon Baumgartner (OG) fall :34 over Alianna Estrada (VW)
113 – Owen Bates (VW) forfeit
120 – Heath Calvelage (VW) forfeit
126 – Ryan Wallace (VW) forfeit
132 – Roman Martin (VW) forfeit
138 – Mikey Hoehn (VW) forfeit
144 – Gavin Gonzalez (VW) forfeit
150 – Devon Burker (V) forfeit
157 – Briggs Wallace (V) forfeit
165 – Nate Hill (VW) forfeit
175 – Calvin Badder (OG) fall 1:42 over Carter Heath (VW)
190 – Evan Rosengarten (OG) tech fall 16-1 over Auston Welker (VW)
215 – Double void
285 – Breese Bollenbacher (VW) fall 4:54 over Caleb Pulfer (OG)
The Cougars (7-6, 4-4 WBL) are back in action on Tuesday in the WBL finale when they host the Shawnee Indians.
POSTED: 02/05/26 at 10:34 pm. FILED UNDER: Sports