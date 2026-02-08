Lincolnview second quarter honor roll
Submitted information
Lincolnview Junior/Senior High School has released the list of students that achieved honor roll status during the second quarter. To qualify for honor roll, students must have a grade point average of 3.5 or higher.
7th grade: Aliyah Adkins, Lucas Allison, Hannah Archinal, Paige Baer, Beckam Bailey, Zoey Bashara, Adelyn Bittner, Aiden Bockrath, Kya Brooks, Adelynn Dennis, Owen Ebel, Landyn Emmons, Bristol Evans, Tess Evans, Kasen Farris, Jaelen Galloway, Hayden Garay, Lauren Geier, Mackena Germann, Nathanael Gill, Addalyn Gunter, Emerson Hoaglin, Mylan Hammons, Reid Kill, Mack Linton, Finnegan Longstreth, Nora Longstreth, Kenzie Mount, Blake Morris, Landon Osborn, Nicholas Post, Lucas Poling, Evelyn Polley, Harper Pohlman, Dylan Rank, Darren Redmon, Emmitt Schabbing, Andrew Sellers, Vayda Stegaman, Jack Tucker, Odin Von Stetina, Makenna Wood.
8th grade: Theodore Anderson, Eben Berryman, Addison Breese, Elisha Buehrer, Brandon Burk, Scarlett Clementz, Brody Collins, Alyvia Davis, Elexander Dunn, Joshua Dunno, Henry Espinoza, Jenna Evans, Olivia Ford, Sophia Ford, Jacob Garay, Cora Geiger, Jaxson Galloway, Parker Goins, Jaxton Hammons, Aiden Henderson, Kendall Hesseling, Rhett Huffman, Ryder Ingledue, Rilynn Jackson-Caffee, Daphne Johnson, Emily Jones, Jaycee Kill, Carson Lape, Grady Longstreth, Brinley Mihm, Colton Moody, Leo Mueller, Josilyn Neiberg, Zachary Norton, Pippa Pohlman, George Powell, Braylyn Profit, Hanley Reindel, Jenna Ricker, Andrie Schaadt, Colby Sellers, Wyatt Slusher, Hazel Smith, Nichole Smith, Sylvia Watkins, Eliza Welker, Joseph Zura.
9th grade: Emma Archinal, Adam Baer, Kyleigh Cummings, Deanna Dearing, Carter Dunlap, Jacob Geier, Jace Haynie, Isabella Hire, Avery Hoaglin, Kathryn Kundert, Marcus Kerns, Brenna Keysor, Nora Linton, Oliver Longstreth, MaKayla Marsee, Adam Miller, Bellamy Miller, Dylan Mosier, Elijah Owens, Brayden Post, Janelle Priest, Ansley Schwab, Aiden Smith, Emersyn Stevens, Alex Vasquez, Zaden Slusher.
10th grade: Amidy Akom, Lincoln Anderson, Colson Army, Emmett Behrens, Izzabella Bowers, Kayden Carroll, Josephine Carey, Roary Collins, Owen Dannenfelser, Wyatt Davis, MaKynlee Dickinson, Pacey Early, Jacob Gerdeman, Chase Germann, Gwenyth Goins, Jadyn Hammons, Ainsley Hoffman, Kendall Hoghe, Finley Howard, Ila Hughes, Oslo Ingledue, Zavier Kemler, Graham Kill, Aiden Muter, Caydan Murphy, Connor Norton, Hunter Osborne, Samantha Polley, Evan Rahrig, Ethan Renner, Avery Zielke.
11th grade: Bosten Bailey, Destiny Breese, Riley Brown, Grace Custer, Claire Geier, Kassidy Hammons, Maxwell Hammons, Gracen Hubble, Korbyn Huse, Zae Dee Lippi, Addyson Long, Aubrey Miller, Josie Miller, Katelyn Mount, Lillian Mosier, Elizabeth Mueller, Zachary Newell, Zoey Osborne, Cassidy Rank, Aubrey Ricker, Kara Suever, Lydia Trammell, Quinlyn Walker, Ryanne Wermer, Joselyn Zuidema.
12th grade: Keira Breese, Kendall Cummings, Abigail Dannenfelser, Hadley Goins, Cyrai Hammons, Lilly Holdgreve, Alexis Hoaglin, Kendall Hoffman, Abigail Jones, Amelia Longstreth, Claire Miller, Brynleigh Moody, Garret Mosier, Chayse Overholt, Noah Peters, Abigail Price, Holden Price, Delana Rank, Harper Reindel, Elyssa Renner, Lainey Spear, Carter Stevens, Braylee Welker, Grant Zielke.
