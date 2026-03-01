On the Air: radio stations WKSD/WERT

The Van Wert County Courthouse

Monday, Mar. 2, 2026

Here are this week’s boys district basketball broadcast schedules for 99.7FM WKSD and WERT 1220AM/104.3FM. All games will air live. The schedule is subject to change.

WKSD

Tuesday, March 3

Division V district semifinals at Napoleon: Paulding vs. Liberty Center, 5:40 p.m. pregame, 6 p.m. tipoff.

Wednesday, March 4

Division VI district semifinals at Defiance: Crestview vs. Ayersville, 5:40 p.m. pregame, 6 p.m. tipoff

Division VI district semifinals at Defiance: Lincolnview vs. Tinora, 7:30 p.m.

Friday, March 6

TBA

Saturday, March 7

TBA

WERT

Tuesday, March 3

Division IV district semifinals at Paulding: Van Wert vs. Wauseon, 5:40 p.m. pregame, 6 p.m. tipoff

Friday, March 6

TBA

Saturday, March 7

TBA

