On the Air: radio stations WKSD/WERT
VW independent sports
Here are this week’s boys district basketball broadcast schedules for 99.7FM WKSD and WERT 1220AM/104.3FM. All games will air live. The schedule is subject to change.
WKSD
Tuesday, March 3
Division V district semifinals at Napoleon: Paulding vs. Liberty Center, 5:40 p.m. pregame, 6 p.m. tipoff.
Wednesday, March 4
Division VI district semifinals at Defiance: Crestview vs. Ayersville, 5:40 p.m. pregame, 6 p.m. tipoff
Division VI district semifinals at Defiance: Lincolnview vs. Tinora, 7:30 p.m.
Friday, March 6
TBA
Saturday, March 7
TBA
WERT
Tuesday, March 3
Division IV district semifinals at Paulding: Van Wert vs. Wauseon, 5:40 p.m. pregame, 6 p.m. tipoff
Friday, March 6
TBA
Saturday, March 7
TBA
