All NW District girls hoops teams named
VW independent sports/submitted information
FINDLAY — Members of the Ohio Prep Sportswriters Media Association have made their selections for Northwest District girls basketball teams. Players from the Green Meadows Conference, Midwest Athletic Conference, Northwest Conference, Putnam County League and Western Buckeye League are listed in bold.
Division I
First team: Davinee Harris, Findlay, 5-7, so., 20.2; Madison Finch, Toledo Whitmer, 5-6, sr., 13.2; Olivia Welch, Toledo Whitmer, 5-8, jr., 10.0; Addy Byrne, Perrysburg, 5-4, sr., 8.8.
Second team: Maggie Crates, Findlay, 5-4, fr., 7.8; Lauren McConnachie, Perrysburg, 5-7, jr., 7.8; Adalyn Johnson, Toledo Whitmer, 5-9, jr., 8.6.
Player of the Year: Davinee Harris, Findlay.
Division II
First team: Leah Pike, Whitehouse Anthony Wayne, 6-foot, sr., 20.0; Brynn Ward, Fremont Ross, 6-0, fr., 15.4; Grace Krahl, Sylvania Northview, 5-7, sr., 18.0; Jade Latson, Toledo Start, 5-9, sr., 12.5; Corrin Voltz, Whitehouse Anthony Wayne, 5-8, jr., 16.2.
Player of the Year: Leah Pike, Whitehouse Anthony Wayne.
Coaches of the Year: Dane Franklin, Toledo Start; Chandler Adams, Whitehouse Anthony Wayne.
Second team: Sarai Oman, Fremont Ross, fr., 10.9; Jenna Clausius, Sylvania Northview, 5-8, sr., 7.9; Honey Harper, Toledo Start, 5-4, so., 10.0; Mikayla Dorn, Sylvania Southview, 6-0, jr., 10.5; Callie Cox, Sylvania Northview, 5-9, fr., 13.1.
Honorable mention: Ava Pietras, Toledo Start; Mallory Pike, Anthony Wayne; Carlie McGilvray, Oregon Clay; Tori Cousino, Oregon Clay.
Division III
First team: Kennedy Lacey, Ashland, 5-8, jr., 22.7; Trinity Lazzara, Norwalk, 5-7, sr., 12.5; Kallie Thames, Toledo Notre Dame, 5-7, sr., 13.4; Serenity Bolden, Toledo Central Catholic, 5-8, sr., 11.3; Lilly Sifrit, Elida, 5-10, jr., 17.4; Aliyah Osei, Toledo Bowsher, 5-11, sr., 12.4; Khaliah Luster, Lima Senior, 5-2, sr., 23.1.
Players of the Year: Kennedy Lacey, Ashland; Trinity Lazzara, Norwalk; Kallie Thames, Toledo Notre Dame.
Coaches of the Year: Bret Baucher, Celina; Doug Rickert, Mansfield Madison.
Second team: Brooklyn Armstead, Toledo Notre Dame, 5-6, jr., 9.8; Emmie Leber, Norwalk, 6-0, jr., 12.3; Nina Stevens, Toledo Central Catholic, 5-5, sr., 10.8; Rachel Rammel, Celina, 5-8, sr., 8.0; Camryn Cox, Ashland, 5-8, sr., 9.5; Rylee Milner, Ontario, 5-11, jr., 16.9; Rickayla Davis, Toledo Rogers, 5-10, jr., 16.9.
Third team: Reign Hurt, Maumee, 5-6, jr., 12.2; Maekhiya Rameau, Sandusky, 5-7, sr., 14.9; Mia Zeis, Tiffin Columbian, 5-9, sr., 10.4; Allie Williams, Toledo St. Ursula, 5-11, fr., 14.2; Ava Gadson, Lima Shawnee, 5-5, so. ,12.1; Madison Hoffman, Ashland, 5-8, sr., 14.1; Maddie Berry, Mansfield Madison, 5-8, sr., 12.0; Lexi Beaston, Tiffin Columbian, 5-7, jr., 10.7.
Honorable mention: Avalon Butler, Toledo Scott; Taryn Pyle, Maumee; Morgan Cook, Mansfield Madison; Cienna Stuery, Ashland; Jazlyn Huntley, Toledo St. Ursula; Emma Mitchell, Elida; Cadence Wilson, Lima Shawnee; Marissa Justen, Toledo Central Catholic; Brenna Korte, Celina; Maddie Gillispie, Bowling Green; Nye’Asha Buffaloe, Toledo Rogers; Myaat Woodley, Toledo Rogers; Jo Jackson, Norwalk.
Division IV
First team: Kaitlyn Turinksy, Bellevue, 6-3, sr., 12.9; Josey Arnold, Bryan, 5-8, sr., 12.0; Ava Jakubcin-Theis, Bellevue, 5-7, fr., 12.8; Taitum Jeffrey, Clyde, 5-8, jr., 17.3; Makenna Moritz, Genoa Area, 5-11, jr., 16.7; Corra Dehart, Findlay Liberty-Benton, 6-3, jr., 10.9; Chloe Mahek, Shelby, 5-8, jr., 15.2; Brooke Wiley, Millbury Lake, 5-10, jr., 17.6.
Second team: Addisyn Moritz, Genoa Area, 5-11, sr., 11.8; Hannah Miller, Napoleon, 5-11, jr., 9.9; Averyann Fisher, Bryan, 5-7, so., 14.3; Megan Gerken, Findlay Liberty-Benton, 5-11, jr., 12.1; Sophia Menker, St. Marys Memorial, 5-8, sr., 10.8; Ava Good, Napoleon, 5-11, sr., 10.5; Sophia Rupp, Wauseon, 6-0, sr., 10.3; Ellie Freitag, Bellevue, 5-3, jr., 7.8.
Player of the Year: Kaitlyn Turinsky, Bellevue.
Coach of the Year: Glenn Black, Genoa Area.
Honorable mention: Carrington Savage, Bellevue; Mazie Gracemyer, Bellevue; Morgan Frenk, Vermilion; Aizlynn Coronado, Wauseon; Marin Leatherman, Wauseon; Lucy Schlageter, Genoa Area; Keira Combs, Genoa Area; Braylee Sturts, Shelby; Tatum Stover, Lexington; Natalie Kennard, Shelby; Morgan Johnson, Toledo Woodward; Izzy McDermott, Bath; Sidney Payne, Kenton; Alana Zibert, Port Clinton; Alexandria Swartz, Rossford; Emelia Kin, Findlay Liberty-Benton; Lily Walton, Upper Sandusky; Audrey Reineke, St. Marys Memorial.
Division V
First team: Karsyn Erford, Ottawa-Glandorf, sr., 19.5; Ava Boccio, Bellville Clear Fork, 5-8, jr., 17.1; Charlee Forward, Archbold, 5-9, sr., 15.5; Madison McKee, Ottawa-Glandorf, 6-2, jr., 12.6; Tori Schlatter, Paulding, 5-5, jr., 10.5; Brookelynn Tabbert, Oak Harbor, 5-5, jr., 11.3; Corrin Gettys, Willard, 5-9, sr., 12.1; Anna Lohman, Delta, 6-0, so., 15.0.
Players of the Year: Karsyn Erford, Ottawa-Glandorf; Ava Boccio; Bellville Clear Fork.
Coaches of the Year: Matt Arellano, Paulding; Troy Yant, Ottawa-Glandorf.
Second team: Camryn Wiers, Willard, 5-10, sr., 9.0; Brinley Barnett, Bellville Clear Fork, 5-7, sr., 9.5; Ella Booth, Milan Edison, 5-9, sr., 11.1; Miley Gericke, Archbold, 5-10, sr., 12.0; Reghan Markley, Oak Harbor, 5-6, sr., 11.3; Karder Haas, Oak Harbor, 5-5, sr., 12.7; Alivia Grothause, Ottawa-Glandorf, 5-7, sr., 7.1; Salina Deal, Bloomdale Elmwood, 5-8, sr., 15.7.
Third team: Eliana Pelkey, Bellville Clear Fork, 5-8, sr., 9.0; Kayleigh Dunham, Paulding, 6-0, jr., 8.1; Keagyn Gillen, Delta, 5-9, sr., 8.9; Reese Bedingfield, Willard, 5-11, sr., 8.9; Ava Kachmarik, Pemberville Eastwood, 5-7, jr., 12.6.
Honorable mention: Stella Brown, Milan Edison; Addie Lacivita, Huron; Ashtyn Wine, Bellville Clear Fork; Millie Chamberlain, Bellville Clear Fork; Molly Harris, Archbold; Abbey Todd, Delta; Addison Pease, Paulding; Karissa Nelson, Eastwood; Kenna Nelson, Eastwood; Maelee Miller, Bluffton; Molly Barringer, Bloomdale Elmwood; Allison Kuhlman, Ottawa-Glandorf; Makayla Halbisen, Galion; Makenzie Halbisen, Galion; Claire Tackett, Galion.
Division VI
First team: Cassidy Lane, Castalia Margaretta, 6-0, sr., 14.3; Elly Evarts, Gibsonburg, 5-8, jr., 20.0; Carys Crossland, Hamler Patrick Henry, 5-10, sr., 16.9; Robin Ehmann, North Robinson Colonel Crawford, 5-10, jr., 12.3; Caroline Sheldon, Bucyrus Wynford, 5-6, jr., 13.9; Kendell Skiver, Toledo Ottawa Hills, 5-11, so., 26.8; Marissa Bonham, Mt. Blanchard Riverdale, 5-10, jr., 16.5; Nicole Nesby, Columbus Grove, 6-0, sr., 14.1; Valery Henry, New London, 5-10, sr., 11.9; Morgan Baumer, St. Henry, 5-7, sr., 15.0; Lexi Moore, Haviland Wayne Trace, 6-1, sr., 15.0.
Players of the Year: Cassidy Lane, Margaretta; Elly Evarts, Gibsonburg; Carys Crossland, Patrick Henry; Kendell Skiver, Toledo Ottawa Hills; Nicole Nesby, Columbus Grove.
Coaches of the Year: Nate Uhlenhake, St. Henry; Brian Schroeder, Columbus Grove.
Second team: Megan Hughes, Rockford Parkway, 6-0, jr., 13.2; Ada Christman, Hamler Patrick Henry, 6-2, sr., 11.5; Emmi Powers, North Robinson Colonel Crawford, 5-9, jr., 13.7; Emily Brodman, Carey, 5-9, sr., 8.9; Ellyse Schäefer, Castalia Margaretta, 5-7, sr., 10.9; Rylee Markel, Kansas Lakota, 5-8, sr., 16.7; Evelyn Lehman, Harrod Allen East, 5-4, jr., 17.3; Lanae Manz, Metamora Evergreen, 5-9, jr., 13.4; Tori Kidney, Ashland Crestview, 5-5, sr., 12.3; Sophie VanSlooten, Toledo Ottawa Hills, 5-10, sr., 12.2; Kelsey Kaylor, Elmore Woodmore, 5-6, sr., 12.0; Aubrey Hammer, Sherwood Fairview, 5-6, sr., 13.0.
Third team: Gracie Thomas, New London, 5-11, sr., 9.7; Brittyn Bruns, Rockford Parkway, 5-5, sr., 9.0; Kaci Gregory, Convoy Crestview, 5-5, jr., 12.6; Devony Mull, Hicksville, 5-10, so., 13.3; Jenna Reed, Toledo Christian, 5-9, sr., 19.6; Reece Albers, Minster, 5-8, sr., 11.4; Karlee Buschur, St. Henry, 5-11, sr., 9.1; Kate Ashman, Maria Stein Marion Local, 5-10, jr., 10.5; Kendal Palte, Columbus Grove, 5-10, sr., 11.2; Zy’Eir Davis, Mansfield Christian, 5-6, sr., 13.4; McKinnley Kessler, Carey, 5-8, so., 9.2.
Honorable mention: Raeann Mitchell, New London; Sophia Stieber, Monroeville; Emily Lamoreaux, Greenwich South Central; Layken Barnhart, Collins Western Reserve; Aletha Fausnight, Liberty Center; Caroline Winans, Haviland Wayne Trace; Careen Winans, Haviland Wayne Trace; Kenadie Saylor, Castalia Margaretta; Brooklyn Rider, Mansfield Christian; Shelby Bays, Ashland Crestview; Kailey Koester, Toledo Christian; Anna Masell, Toledo Christian; Claire Brinkman, Delphos Jefferson; Keira Breese, Van Wert Lincolnview; Clara Goecke, Spencerville; Briley Cook, Spencerville; Tatum Schwartz, Spencerville; Brooklyn Crumrine, Harrod Allen East; Halle Kuenning, New Bremen; Jenna Belcher, Minster; Harlow Heyne, Coldwater; Madelyn Stover, Rockford Parkway; Maria Kramer, New Bremen; Mya Eckstein, Maria Stein Marion Local; Lexi Dure, North Robinson Colonel Crawford; Saylor Holt; North Robinson Colonel Crawford; Jenna Cianflone, New Washington Buckeye Central; Megan Siefert, New Washington Buckeye Central; Ni’Cia Floyd, Bucyrus; Jenna Filliater, Bucyrus Wynford; Maggie Ridge, Bucyrus Wynford; Camille Strong, Elmore Woodmore; Leah Hall, Gibsonburg; Kennedy Adams, Hicksville; Molly Wendel; St. Henry; Mia Knapke, Coldwater; Aleyse Siefert, New Washington Buckeye Central; Maradath Engler, Bucyrus Wynford; Brooklyn Wilkin, Van Buren; Anna Conley, Ada; Allison Thompson, Columbus Grove; Bella Phoenix, Carey; Brynn Calvelage, Columbus Grove; Claire Inbody, Mt. Blanchard Riverdale; Tea Griffith, Ada; Bayah Harsanje, Carey.
Division VII
First team: Lacie Allison, North Baltimore, 5-7, so., 34.2; Addison Schang, Gorham Fayette, 5-6, sr., 15.7; Alivia Farnham, Edgerton, 6-0, sr., 18.3; Morgan Kern, McComb, 5-11, jr., 17.4; Kya Brandt, Leipsic, 5-10, fr., 22.0; Izzy Stockmaster, Attica Seneca East, 5-6, sr., 13.4; Ava Huffman, Pandora-Gilboa, 5-5, sr., 15.4; Brooklyn Koester, Ottoville, 5-6, jr., 19.4; Liberty Voges, Arcadia, 5-9, jr., 15.0; Addilyn Huber, Kalida, 5-9, jr., 18.7.
Player of the Year: Lacie Allison, North Baltimore.
Coaches of the Year: Conner Ruffer, Stryker; Clinton Ebright, North Baltimore.
Second team: Savannah Knueven, Pandora-Gilboa, 5-10, sr., 15.8; Megan Rombach, Tiffin Calvert, 5-8, jr., 9.6; Reid Didion, Sandusky St. Mary Central Catholic, 5-7, fr., 14.1; Jada Smith, Arlington, 5-7, sr., 14.1; Adison Briner, Edon, 5-10, sr., 13.9; Addy Coleman, Arcadia, 5-5, sr., 10.0; Addison Albers, New Knoxville, 5-11, sr., 13.8; Riley Trumpower, Lucas, 5-8, so., 11.9; Alexa Snay, Attica Seneca East, 5-10, sr., 13.1; Sophia Ruck, Miller City, 5-4, fr., 11.6; Lauren Bergman, Lakeside Danbury, 5-5, jr., 14.0.
Third team: Amaya Hill, Oregon Cardinal Stritch, 5-9, jr., 14.6; I’Yonna Sawyer, Maumee Valley Country Day, 5-5, fr., 24.1; Grace Froelich, Stryker, 5-8, sr., 8.6; Becca Strauss, Pettisville, 5-4, sr., 11.8; Kendra Waldron, Defiance Ayersville, 5-6, sr., 14.0; Nevaeh Smith, Edon, 5-9, jr., 9.9; Katie Woodland, Sycamore Mohawk, 5-9, jr., 11.2; Adelyn Dick, Old Fort, 5-9, so., 12.1; Kennedy Kunkle, Gorham Fayette, 5-10, so., 12.6; Karsyn Snyder, Bascom Hopewell-Loudon, 5-8, jr., 9.9; Jocelyn Noblit, Crestline, 5-3, jr., 14.0.
Honorable mention: Kendyll Tolbert, Plymouth; Katie Griffey, Lucas; Ella Kalizwewski, Norwalk St. Paul; Raeleigh Friend, Norwalk St. Paul; Cailyn Meyers, Pioneer North Central; Kelsie Storrs, Fayette; Sophia Crossgrove, West Unity Hilltop; Abby Oberlin, Stryker; Allie Ruffer, Stryker; Morgan Kennedy, Oregon Cardinal Stritch; Kate Coleman, Tiffin Calvert; Carleigh Meier, Tiffin Calvert; Kaleigh Concepcion, Tiffin Calvert; Mara Haynes, Sycamore Mohawk; Lucy King, Old Fort; Lexi Lafontaine, New Riegel; Peyton Wildhart, Bascom Hopewell-Loudon; Madison Holcomb, Bascom Hopewell-Loudon; Kayla Hessick, Fremont St. Joseph Central Catholic; Kendall Schnipke, Ottoville; Anna Lammers, Miller City; Addy Bacon, Dola Hardin Northern; Dola Baylie Bacon, Dola Hardin Northern; Layla Hunsicker, McGuffey Upper Scioto Valley; Megan Kerner, Delphos St. John’s; Kori Nechovski, Crestline; Kaylee Allison, North Baltimore; Katelyn Duffman, Rawson Cory-Rawson; Lainey Thomas, Dola Hardin Northern; Addyson Duffman, Rawson Cory-Rawson; Kelsie Carlton, Pandora-Gilboa; Ryleigh Bostic, Arcadia; Mea Alexander, Arlington; Libby Erford, Miller City.
