Hammons first team All-NW district

VW independent sports/submitted information

FINDLAY — Lincolnview guard Max Hammons has been named first team All-Northwest District in Division VI by a panel of media members for the Ohio Prep Sportswriters Media Association. Delphos St. John’s guard Cameron Elwer, a finalist for Ohio Mr. Basketball, was named first team All-Northwest District and Player of the Year in Division VII. Younger brother Andrew Elwer was also named first team All-Northwest District and their father, Aaron Elwer, was named Division VII Coach of the Year.

In Division IV, Van Wert guard Xavier Kelly has been named second team All-Northwest District, while teammates Cohen Bragg and Zach Crummey were named honorable mention All-Northwest District.

Crestview guard Hayden Perrott was named third team All-Northwest District in Division VI and Will Sheets received honorable mention accolades. In addition to Hammons, Lincolnview teammate Gavin Evans was named honorable mention All-Northwest District.

DIVISION I

FIRST TEAM: Ben Pamer, Perrysburg, 5-11, jr., 15.0; Marcus Bishop, Findlay, 6-1, fr., 11.0; Braylon Foster, Perrysburg, 6-4, jr., 10.5; Andre Young III, Toledo Whitmer, 6-3, sr., 14.5.

PLAYER OF THE YEAR: Ben Pamer, Perrysburg.

COACHES OF THE YEAR: Chris Stein, Perrysburg; Ryan Grose, Findlay.

SECOND TEAM: Adam Gray, Perrysburg, 6-0, jr., 8.0; Jack Rhoades, Findlay, 6-5, sr., 9.8; Tyson Bower, Perrysburg, 6-0, jr., 12.1.

DIVISION II

FIRST TEAM: Willie Foster, Lima Senior, 6-2, sr., 15.5; Race Kowalczyk, Toledo St. John’s 6-6, sr., 19.3; Paxon Ediger, Ashland, 6-0, sr., 23.6; Alan Horton, Toledo St. Francis de Sales, 6-9, sr., 14.7; Shawn Foster, Lima Senior, 6-2, jr., 21.1; Ethan James, Toledo St. John’s, 6-1, jr., 13.1.

PLAYERS OF THE YEAR: Willie Foster, Lima Senior; Race Kowalczyk, Toledo St. John’s.

COACH OF THE YEAR: Mike Schoen, Toledo St. John’s.

SECOND TEAM: Gabe Baith, Ashland, 5-8, sr., 15.8; Noah Simpson, Lima Senior, 6-2, jr., 13.3; Amari Addy, Lima Senior, 6-0, sr., 10.5; Chris Poellnitz III, Toledo St. Francis de Sales, 6-3, so., 15.5; Jacob Rowland, Sylvania Northview, 6-2, so., 12.9; Cole Gast, Whitehouse Anthony Wayne, 6-5, jr., 14.0; J’Khai Jefferson, Toledo Start, 6-0, sr., 16.9.

HONORABLE MENTION: Reed Emmons, Ashland; Carson Holmes, Sylvania Northview; Coy Hamic, Toledo St. John’s; Parker Theobalds, Toledo St. John’s; Cedric Hester, Toledo St. Francis; TreSean Chenault, Toledo St. Francis; Anthony Trombley, Whitehouse Anthony Wayne; Cailan Hornbeak, Toledo Start.

DIVISION III

FIRST TEAM: Kaylen Brooks, Mansfield Senior, 6-0, so., 22.3; Beckett Bertke, Lima Shawnee, 6-6, sr., 20.7; Manny Johnson, Toledo Central Catholic, 6-3, sr., 13.9; Trevick Bertke, Lima Shawnee, 6-7, jr., 18.8; Logan Gooding, Tiffin Columbian, 6-1, jr., 22.0; Jaron Witcher, Sylvania Southview, 6-5, sr., 18.0; Grant Oberdick, Oregon Clay, 6-3, sr., 12.7.

PLAYERS OF THE YEAR: Manny Johnson, Toledo Central Catholic; Beckett Bertke, Lima Shawnee.

COACHES OF THE YEAR: Mike Floyd, Toledo Central Catholic; Mark Triplett, Lima Shawnee.

SECOND TEAM: Josiah Schlatter, Defiance, 5-11, jr., 17.8; Dale Johnson, Sandusky, 6-6, sr., 15.5; Damien Clay, Sylvania Southview, 6-2, sr., 15.0; Justin McCraney, Mansfield Madison, 6-3, sr., 15.2; Dantrell Hughes, Lexington, 6-2, sr., 14.6; Cayden Kynard, Toledo Central Catholic, 6-0, jr. 16.3; O.J. Waller, Toledo Rogers, 5-8, so., 15.6.

THIRD TEAM: Kaeden Carruthers, Toledo Central Catholic, 6-7, sr., 9.0; Kiptyn Shank, Bowling Green, 6-4, so., 15.5; Gavin Wicker, Celina, 6-1, jr., 17.2; Rashad Reed Jr., Mansfield Senior, 6-0, sr., 11.5; Tray Booker, Toledo Rogers, 6-1, sr., 16.9; Cam Jackson, Holland Springfield, 5-9, jr., 15.3.

HONORABLE MENTION: Antwoine Mister, Oregon Clay; Jake Cahill, Fremont Ross; Kymirr Hunter, Sandusky; Cameron Jones, Sandusky; DJ Corbin, Mansfield Senior; Jayden Perkins, Lexington; Kaleb Gordon, Mansfield Madison, Ryan Richardson (Wapakoneta); DaShawn Russell, Tiffin Columbian; Jordan Langford, Toledo Central Catholic; Dre Wardrop, Toledo Central Catholic; Ben Kubicz, Maumee.

DIVISION IV

FIRST TEAM: Brayden DeVito, Shelby, 5-11, sr., 24.1; Kellen Glass, Sandusky Perkins, 6-6, sr., 13.6; Cardae Brown, Ontario, 6-3, so., 21.5; Devin Silva, Tontogany Otsego, 6-3, sr., 21.0; Brody Fortman, Ottawa-Glandorf, 6-4, sr., 16.1; Logan Markley, Lima Bath, 6-4, sr., 17.8; Preston Snyder, Millbury Lake, 5-10, sr., 15.5.

PLAYER OF THE YEAR: Brayden DeVito, Shelby.

COACH OF THE YEAR: Andy Hoying, Sandusky Perkins.

SECOND TEAM: Sam Bollinger, Bellevue, 5-10, jr., 12.6; Trindon Flenoury, Ontario, 6-1, so., 18.0; Landon Foltz, Shelby, 6-1, sr., 11.3; Grayson Jones, Port Clinton, 5-8, so., 12.6; Xavier Kelly, Van Wert, 6-0, so., 11.5; Carter Behlmer, Millbury Lake, 5-11, sr., 14.7; Riley Riegsecker, Wauseon, 6-3, jr., 17.2.

THIRD TEAM: Jayceon Tucker, Fostoria, 6-6, sr., 21.1; Ike Brown, Bellevue, 6-0, jr., 12.8; Jordan Schumaker, Ottawa-Glandorf, 6-0, so., 11.1; Oscar Webb, Clyde, 6-1, sr., 13.6; JJ Greer, Rossford, 6-7, so., 15.3; Josh Heilman, Upper Sandusky, 6-2, sr., 12.8; Parker Tinch, Galion, 5-11, jr., 11.7; Sam Schweinfurth, Sandusky Perkins, 6-3, sr., 10.7.

HONORABLE MENTION: Levi Groot, Sandusky Perkins; Brock Meyers, Vermilion; Carter Coole, Bellville Clear Fork; Michael Shepherd, Shelby; Trey Sellers, Bellville Clear Fork; Dagan Hawkins, Lima Bath; Cohen Bragg, Van Wert; Zach Crummey, Van Wert; Jackson Drusback, Rossford; Tucker Watson, Bryan; Dominic Capretta, Galion; Kelby Parsons, Napoleon.

DIVISION V

FIRST TEAM: Julian Washington, Castalia Margaretta, 6-4, sr., 24.4; Walter Plantz, Genoa Area, 6-8, sr., 22.4; Jaxson Hall, Willard, 6-3, so., 21.5; Lincoln Holler, Findlay Liberty-Benton, 6-6, sr., 18.7; Blake Rhonehouse, Paulding, 6-1, sr., 15.3; Judah Keller, Castalia Margaretta, 6-0, sr., 13.2; Ryan Routson, Genoa Area, 5-7, sr., 13.4.

PLAYERS OF THE YEAR: Julian Washington, Castalia Margaretta; Walter Plantz, Genoa Area.

COACHES OF THE YEAR: Jon Sandwisch, Genoa Area; Greg Badenhop, Liberty Center.

SECOND TEAM: Jack Badenhop, Liberty Center, 6-4, fr., 14.4; Reid Irwin, Findlay Liberty-Benton, 6-1, sr., 8.7; Cole Leimeister, Milan Edison, 5-10, sr., 20.5; Quentin Conway, Huron, 6-1, sr., 15.9; Brayden Luidhardt, Pemberville Eastwood, 6-2, so., 17.6; Zach Hallett, Oak Harbor, 6-1, jr., 15.0; Tyson Manz, Paulding, 6-6, so., 15.1; Landon Knapke, Coldwater, 6-1, sr., 12.9.

THIRD TEAM: Coltyn Meagrow, Milan Edison, 6-4, sr., 18.1; Alex York, Delta, 6-1, sr., 15.2; Wyatt Gericke, Archbold, 6-3, so., 12.6; Xander Kuckuck, Paulding, 6-3, sr., 13.0; Morgan Harris, Archbold, 6-4, jr., 11.6; Drew Luidhardt, Pemberville Eastwood, 5-11, sr., 11.7; Avi Hanusz, Toledo Ottawa Hills, 6-1, sr., 11.7.

HONORABLE MENTION: Kale Bailey, Castalia Margaretta; Parker Schafer, Huron; Chase Hipp, Collins Western Reserve; Mason Dawson, Willard; Ethan Gray, Liberty Center; Evan Reinhard, Swanton; Isaiah Badenhop, Liberty Center; Brady Haselman, Swanton; Cam Schumaker, Pemberville Eastwood.

DIVISION VI

FIRST TEAM: Jordan Priddy, Lima Central Catholic, 6-2, sr., 27.1; Mack Hieber, Hamler Patrick Henry, 6-6, sr., 22.2; Brayden Holt, North Robinson Colonel Crawford, 6-1, sr., 19.7; Brayden Mescher, Maria Stein Marion Local, 6-2, sr., 13.1; Reid Creager, Hamler Patrick Henry, 6-3, jr., 18.6; Payne DeGray, North Robinson Colonel Crawford, 6-5, sr., 15.5; Will Sensabaugh, Spencerville, 5-11, jr., 19.9; Max Hammons, Van Wert Lincolnview, 5-9, jr., 17.8; Reece Walby, Gibsonburg, 5-11, jr., 18.2; Kee’Ran Stokes, Maumee Valley Country Day, 5-10, jr., 21.2; Karter Goon, Ashland Crestview, 6-2, sr., 18.0; Quinten Eisel, Metamora Evergreen, 6-3, sr., 15.5.

PLAYERS OF THE YEAR: Brayden Holt, North Robinson Colonel Crawford; Jordan Priddy, Lima Central Catholic; Mack Hieber, Hamler Patrick Henry.

COACHES OF THE YEAR: Mark Bunn, Van Buren; Kurt Goettmoeller, Maria Stein Marion Local; Tony Egbert, Gibsonburg.

SECOND TEAM: Austin Zimmerman, St. Henry, so., 10.6; Trevon Baxter, Columbus Grove, 6-1, sr. 13.8; Kale Ahrens, Maria Stein Marion Local, 6-3, jr., 12.5; Dane Ewers, Defiance Ayersville, 6-4, so., 20.4; Jeybrehm Price, Maumee Valley Country Day, 6-5, jr., 15.2; Luke Mason, Attica Seneca East, 5-9, sr., 17.0; Drew Stanek, Bucyrus Wynford, 6-3, so., 19.2; Ashton Miller, Bascom Hopewell-Loudon, 6-3, jr., 16.4; Zack Zimmerman, Ada, 6-3, sr., 15.4; Cole Bishop, Van Buren, 5-10, sr., 8.8; Carson Slates, Elmore Woodmore, 5-9, sr., 18.2; Jeremiah Peake, Defiance Ayersville, 6-2, jr., 16.2.

THIRD TEAM: Owen Traxler, Bloomdale Elmwood, 5-11, jr., 14.5; Owen Sensabaugh, Spencerville, 5-11, sr., 12.0; Aiden Morant, Gibsonburg, 6-2, sr., 14.5; Jack Huelsman, St. Henry, 6-0, sr., 10.1; Henry Thomas, New London, 5-10, fr., 15.1; Chase Stone, Carey, 6-5, sr., 11.5; Levi Panico, Sherwood Fairview, 6-4, sr., 11.0; Will Rampe, Van Buren, 6-3, sr., 9.7; King Beard, Kansas Lakota, 6-6, sr., 14.0; Lance Maenle, Haviland Wayne Trace, 6-2, sr., 13.1; John DeGray, North Robinson Colonel Crawford, 6-3, jr., 8.4; Hayden Perrott, Convoy Crestview, 6-0, sr., 15.9.

HONORABLE MENTION: Daniel Wells, Ashland Crestview; Josiah Schleusener, Mansfield Christian; Jaxson Schaffer, New London; Hunter Wasserman, Gibsonburg; Drew Spoerr, Ashland Crestview; Will Ruetz, Metamora Evergreen; Josh Lieb, Defiance Tinora; George Allendorf, Metamora Evergreen; Troy Manz, Metamora Evergreen; Kellen Frankart, Bascom Hopewell-Loudon; Avery Shilling, Kansas Lakota; Will Sheets, Convoy Crestview; Keagan Jones, Harrod Allen East; Landon Best, Columbus Grove; Brady Basinger, Columbus Grove; Brady Parker, Lima Central Catholic; Gavin Evans, Van Wert Lincolnview; Amir Warner, Lima Perry; Sae Robinson, Maumee Valley Country Day; Grant Kremer, Maria Stein Marion Local; Dylan Coppler, Bucyrus; Charlie Randall, Bucyrus; Parker Weithman, North Robinson Colonel Crawford; Peyton Baker, North Robinson Colonel Crawford; Reed Johnson, Bucyrus Wynford; Ethan Pond, Rockford Parkway; Gavin Quellhorst, New Bremen; Gavin Dicke, New Bremen; Josiah Michalski, Toledo Christian; Nasir Wilson, Maumee Valley Country Day; Nick Elchert, Kansas Lakota; Levi Tiell, Sycamore Mohawk; Collin Smith, Bascom Hopewell-Loudon; Jaron Depinet, Attica Seneca East; Carter Clemens, Haviland Wayne Trace; Tanner Laukhuf, Haviland Wayne Trace; Finn Martin, Van Buren; Carson Conley, Ada; Kayleb Hickman, Ada; Brayden Kitzler, Carey; Kyler Boes, Carey; Grant Inbody, Mount Blanchard Riverdale; Alex Homan, Van Buren.

DIVISION VII

FIRST TEAM: Cameron Elwer, Delphos St. John’s, 6-2, sr., 29.4; Calvin Willow, Arlington, 6-10, sr., 18.8; Jarrett Burrer, Plymouth, 6-4, sr., 19.0; Isaac Stoner, Arcadia, 6-0, sr., 19.5; Logan Ritzler, Tiffin Calvert, 5-11, sr., 19.1; Jack Leppelmeier, Pettisville, 6-2, sr., 22.9; CJ Fidler, Montpelier, 6-2, so., 22.4; Briggs Gallehue, Edon, 6-4, sr., 20.4; Will Donovan, Stryker, 6-1, sr., 22.4; Cole Alberts, Minster, 6-8, sr., 15.7; Zaine McMichael, Antwerp, 6-1, sr., 22.3; Cole Perry, Monroeville, 6-6, sr., 12.8; Andrew Elwer, Delphos St. John’s, 6-2, jr., 15.6.

PLAYER OF THE YEAR: Cameron Elwer, Delphos St. John’s.

COACHES OF THE YEAR: Bob Fries, Monroeville; Aaron Elwer, Delphos St. John’s; Nick Ramos, Montpelier.

SECOND TEAM: Landon Fries, Norwalk St. Paul, 5-11, sr., 17.6; Ashton Miller, Ottoville, 6-2, sr., 18.0; Ayden Cavinee, Arlington, 6-1, sr., 14.0; Isaac Gallagher, Old Fort, 6-3, sr., 16.1; Luke Kern, McComb, 6-1, so., 17.0; Bryan Chaffee, Greenwich South Central, 6-1, sr., 18.0; Cayden Wikel, Sandusky St. Mary Central Catholic, 5-8, jr., 13.6; Kody Lawhorn, Crestline, 5-7, jr., 16.1; Beau Sanders, McGuffey Upper Scioto Valley, 6-2, jr., 16.5; Erick Graham, Oregon Cardinal Stritch, 6-1, jr., 14.4; Zach Whitley, Pioneer North Central, 5-10, jr., 15.8; Corbin Chrisman, Edon, 5-11, jr., 14.7; Kenneth Smeltzer, Montpelier, 6-2, sr., 10.7.

THIRD TEAM: Calvin Menke, Fort Jennings, 5-10, sr., 14.5; Owen Grime, Kalida, 6-0, so., 10.5; Cole McClurg, Minster, 6-1, sr., 11.4; Bradley Williams, Stryker, 5-10, sr., 14.3; Maverick Myers, Monroeville, 6-2, sr., 14.3; Hunter Caudill, New Washington Buckeye Central, 5-10, sr., 17.1; Kieran Barnett, Crestline, 6-2, sr., 10.8; Izaya Reynolds, Plymouth, 6-5, so., 14.0; Xavier Blackman, Oregon Cardinal Stritch, 6-1, sr., 11.9; Henry Beisner, Old Fort, 6-7, sr., 9.8; Grady Otterbacher, Tiffin Calvert, 6-4, jr., 8.4; Camden Verhoff, Pandora-Gilboa, 6-0, sr., 13.1; Owen Roszman, Vanlue, 6-0, sr., 16.3.

HONORABLE MENTION: Wesley Roberts, Mansfield St. Peter’s; Markeis Johnson, Mansfield St. Peter’s; Cooper Day, Lucas; Nate Griffin, Norwalk St. Paul; Derek Ackerman, Monroeville; Wes June, Greenwich South Central; Leo Will, Sandusky St. Mary Central Catholic; Hayden Sharps, Montpelier; Wesley Hartsock, Montpelier; Brady Everetts, Edgerton; Frankie Kovach, Lakeside Danbury; Alec Hohman, New Riegel; Vincenzo Lyons, Tiffin Calvert; Grant Havens, Old Fort, Dimitri Carter, Old Fort; Henry Rump, Miller City; Grady Troyer, Miller City; Monty Rayle, Continental; Harrison Reppart, Mt. Victory Ridgemont; Derek Shultz, Lima Temple Christian; Easton Elwer, Delphos St. John’s; Tyce McClain, Delphos St. John’s; King Wilson, Jr., Oregon Cardinal Stritch; Hayden Hafner, New Washington Buckeye Central; Jeremiah Fishpaw, New Washington Buckeye Central; Weston Clark, Crestline; Quentin Kapp, Crestline; Aiden Faeth, New Riegel; Parker Jones, New Knoxville; Trenton Heacock, Arlington; Grady Bronston, Arcadia; Tripp Brubaker, Arcadia; Zander South, North Baltimore; Carson Reese, Rawson Cory-Rawson; Jake Cook, Dola Hardin Northern; Austin Inbody, Rawson Cory-Rawson.