Local players named All-Ohio

VW independent sports/submitted information

COLUMBUS — The 2026 Divisions IV, V, VI and VII boys basketball All-Ohio teams were announced Wednesday by the Ohio Prep Sports Media Association. The All-Ohio teams are based on nominations from the seven districts of the OPSMA from regular-season accomplishments.

In Division IV, Van Wert guard Xavier Kelly was named honorable mention All-Ohio. In Division VI, Lincolnview guard Max Hammons named special mention All-Ohio and Crestview guard Hayden Perrott was named honorable mention All-Ohio. In Division VII, Delphos St. John’s guard Cameron Elwer was named Player of the Year and first team All-Ohio, while Andrew Elwer was named second team All-Ohio.

2026 Division IV All-Ohio Boys Basketball Teams

Player of the Year: Gator Nichols, Zanesville Maysville

Coach of the Year: Evan Callihan, Circleville

First Team

Brody Denny, Germantown Valley View, 6-2, jr., 30.0; William Peagler Jr., Kettering Alter, 6-0, fr., 18.4; Keonte Smith, Dayton Northridge, 6-5, so., 18.7; Jordan Kaminsky, Heath, 6-3, sr., 25.0; Carter Myers, Caledonia River Valley, 6-6, sr., 24.6; CJ Ross, Ravenna, 6-4, sr., 24.0; Jace Riccardo, Canfield, 6-7, jr., 15.5; Theo Castro, Cleveland Glenville, 5-11, sr., 16.9; Gator Nichols, Zanesville Maysville, 6-0 sr., 23.6; Brayden DeVito, Shelby, 5-11, sr., 24.1.

Second Team

Jason Caimano, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-0, sr., 22.3; Antwan Hinton, Cincinnati Taft, 6-0, sr., 19.6; Kellen Wiley, Cincinnati Wyoming, 6-3, sr., 18.0; Danny Bentley, Plain City Jonathan Alder, 6-1, so., 19.1; Daeshawn Fiore, Columbus East, 6-0, sr., 22.6; Chase Smith, Caledonia River Valley, 6-1, sr., 19.0; Garrett Carpenter, Cambridge, 6-2, sr., 24.3; Owen Hill, East Liverpool Beaver Local, 6-7, sr., 23.5; Stehl Bates, New Concord John Glenn, 6-2 sr., 20.4; Kole Nungester, Circleville, 6-2, sr., 16.4; Carson Davis, Pomeroy Meigs, 6-8, sr., 23.3.

Third Team

Braydon Songer, Hubbard, 6-3, sr., 20.1; Mason Waechter, Sheffield Brookside, 6-6, jr., 19.9; Donovan Driscal, Cleveland Central Catholic, 6-1, jr., 18.0; Brendan Hernan, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin, 6-6, sr., 17.1; Jordyn Watson, Zanesville Maysville, 6-2 sr., 15.6; Kellen Glass, Sandusky Perkins, 6-6, sr., 13.6; Devin Silva, Tontogany Otsego, 6-3, sr., 21.0; Cardae Brown, Ontario, 6-3, so., 21.5; Blake Fitch, Chillicothe Unioto, 5-11, sr., 15.3.

Special Mention

Isaac Smith, Seville Cloverleaf, 5-10, jr., 21.5; Myles Wolf, Uhrichsville Claymont, 5-11 sr., 14.6; Kage Alexander, Waverly, 6-1, so., 20.0; Peyton Bakos, Kettering Alter, 5-11, jr., 14.8; Devin Evans, Cincinnati Wyoming, 6-3, sr., 15.0; Jonathan Amos, KIPP Columbus, 6-2, sr., 21.2; Dekar Moultrie, Columbus Eastmoor Academy, 6-9, jr., 15.4; Trey Kersten, Norton, 6-1, jr., 16.1; Branden Evans, Peninsula Woodridge, 6-2, sr., 14.3; Jeremiah Thomas, Beloit West Branch, 5-10, sr., 14.1; Stephon Bohannon, Cleveland Benedictine, 6-3, jr., 15.1.; Kaden Brewster, Perry, 6-0, jr., 17.0; Nishon White, Wintersville Indian Creek, 6-7, sr., 18.9; C.J. Dolan, New Concord John Glenn, 6-2, sr., 14.6; Ryker Williams, Gnadenhutten Indian Valley, 6-0, jr., 17.0; Tayvian Johnson, Carrollton, 6-1, so., 15.9; Rowen Hoffee, Minerva, 6-0, sr., 15.7; Logan Markley, Lima Bath, 6-4, sr., 17.8; Preston Snyder, Millbury Lake, 5-10, sr., 15.5; Trindon Flenoury, Ontario, 6-1, so., 18.0; Brody Fortman, Ottawa-Glandorf, 6-4, sr., 16.1.

Honorable Mention

Jakob Hayes, Hubbard, 6-5, sr., 17.3; Ethan Laryea, Streetsboro, 6-1, sr., 7.6; Breylon McDuffie, Orrville, 6-5, sr., 10.8; Ronan Lang, Canton South, 6-3, sr., 15.0; Bryce Roberts, Canfield, 6-2, sr., 8.1; Mason Ventura, Norton, 5-10, fr., 14.8; Carter Maxa, Peninsula Woodridge, 6-5, so., 14.5; Gavin Gregory, Beloit West Branch, 6-7, sr., 11.6; Ty Fritz, Germantown Valley View, 6-6, jr., 15.2; Keion Griffin, Cincinnati Taft, 6-4, jr., 19.0; Grady Lantz, Urbana, 6-2, jr., 16.1; Mason McDermott, Springfield Northwestern, 6-0, jr., 18.2 points; Carter Moss, Bethel-Tate, 5-10, sr., 17.1; Braedan Smart, Brookville, 6-3, sr., 16.1; Drew Woeste, Dayton Oakwood, 6-1, fr., 17.1; Jay’Mal Whitfield, Dayton Dunbar, 6-1, so., 14.9; Chrishod Averette, Dayton Dunbar, 6-4, sr., 9.2; Carlyle Billingsley, Cincinnati Wyoming, 6-8, sr., 13.1; Christian Byrd, St. Bernard Roger Bacon, 5-10, sr., 18.2; Drew Dixon, Urbana, 6-0, so., 14.6; Grant Guess, Kettering Alter, 6-6, sr., 11.1, Owen Hoersting, Dayton Oakwood, 6-2, sr., 14.0; Hudson Kreke, Franklin Bishop Fenwick, 5-11, jr., 11.0; Deonte Smith, Dayton Northridge, 6-2, sr., 15.4; John Eckenrode, Johnstown Monroe, 6-3, sr., 11.0; Mustafa Ibrahim, Columbus Horizon Science, 6-5, sr., 13.0; Zane Hancock, Newark Licking Valley, 6-4, sr., 17.4; Caleb Hinkel, Carroll Bloom-Carroll, 5-10, sr., 12.2; Luke Johnson, London, 5-11, so., 15.4; Matthew Kirkley, Worthington Christian, 6-5, jr., 12.4; Ace Lowery, Johnstown Monroe, 5-11, jr., 13.0; Ayden Fortner, Oberlin Firelands, 6-2, sr., 16.3; George Dzura, Jefferson Area Jefferson, 5-11, sr., 16.8; Joel Navarro, Jefferson Area Jefferson, 6-0, sr., 16.6; Logan Mezak, Ashtabula Edgewood, 5-10, sr., 15.5; Jayden Nellemsbey, Warrensville Heights, 6-3, jr., 10.3; Zeke Lind, Sheffield Brookside, 6-0, so., 17.2; Ryan Miller, Bay Village Bay, 6-1, jr., 14.5; Brayden Davis, New Concord John Glenn, 6-4 sr., 10.9; Kane Roehrig, Zanesville Maysville, 6-5 sr., 11.2; Rusty Trout, Duncan Falls Philo, 5-11 jr., 15.5; Luke Coleman, McConnesville Morgan, 6-4 sr., 12.7; Colt James, Gnadenhutten Indian Valley, 6-3 sr. 16.0; Cam Lauer, Cambridge, 6-1 jr., 12.2; Jayven Johnson, Carrollton, 6-3, sr., 11.4; Nate Sprang, Millersburg West Holmes, 6-2, jr., 15.9; Marcus Brooks, Carrollton, 6-3 jr., 12.3; Mason Gregg, Cambridge, 6-0 sr., 10.5; Jackson Jinks, Uhrichsville Claymont, 6-4 jr., 13.4; Sam Bollinger, Bellevue, 5-10, jr., 12.6; Landon Foltz, Shelby, 6-1, sr., 11.3; Grayson Jones, Port Clinton, 5-8, so., 12.6; Xavier Kelly, Van Wert, 6-0, so., 11.5; Carter Behlmer, Millbury Lake, 5-11, sr., 14.7; Riley Riegsecker, Wauseon, 6-3, jr., 17.2; Jayceon Tucker, Fostoria, 6-6, sr., 21.1; Ike Brown, Bellevue, 6-0, jr., 12.8; Jordan Schumaker, Ottawa-Glandorf, 6-0, so., 11.1; Oscar Webb, Clyde, 6-1, sr., 13.6; JJ Greer, Rossford, 6-7, so., 15.3; Josh Heilman, Upper Sandusky, 6-2, sr., 12.8; Parker Tinch, Galion, 5-11, jr., 11.7; Sam Schweinfurth, Sandusky Perkins, 6-3, sr., 10.7; Ty Reed, Gallia Academy, 6-1, so., 12.1; Josh Montgomery, Vinton County, 6-0, jr., 19.0; Brady Neff, Logan Elm, 6-2, sr., 11.2; Riley Jenkins, Circleville, 6-5, sr., 9.7; Jack Welch, Chillicothe Unioto, 6-0, jr., 11.4; Joe Wray, Westfall, 5-10, sr., 16.6; Asa Kline, Fairfield Union, 6-6, so., 10.2; Noah Haithcock, Washington Court House, 6-6, sr., 13.4.

2026 Division V All-Ohio Boys Basketball Teams

Player of the Year: Jason Singleton, Columbus Academy

Coaches of the Year: Kyle Dack, Sullivan Black River; Drew Stevens, Ironton

First Team

Drake Ahrens, Versailles, 6-3, sr., 16.1; Max Joiner, Cincinnati Summit Country Day, 6-5, so., 18.0; Jason Singleton, Columbus Academy, 6-4, sr., 21.3; Austin Rowe, Leavittsburg LaBrae, 6-4, sr., 19.8; Dylan Zeigler, Cleveland Heights Lutheran East, 6-3, so., 18.1; Liam Goran, LaGrange Keystone, 6-4, jr., 20.3; Griffin Straub, St. Clairsville, 6-7, sr. 23.0; Julian Washington, Castalia Margaretta, 6-4, sr., 24.4; Walter Plantz, Genoa Area, 6-8, sr., 22.4; Ashton Layne, Ironton, 6-3, Jr., 19.1.

Second Team

Dre Chambers, Cincinnati North College Hill, 6-2, sr., 17.6; Gavin Toombs, Fredericktown, 6-5, sr., 16.2; Joshua Smith, Columbus Africentric, 6-5, sr., 15.5; Cohen Richardson, Ravenna Southeast, 6-0, jr., 19.6; Lance Vlacovsky, Canton Central Catholic, 5-11, sr., 13.2; Colt Cowling, LaGrange Keystone, 6-4, so., 23.5; Justin Britton, Andover Pymatuning Valley, 6-3, so., 22.8; Jaxson Hall, Willard, 6-3, so., 21.5; Maddox Kazee, Chesapeake, 6-2, Jr., 18.7; Wes Briggs, Wellston, 6-6, Jr., 21.2.

Third Team

Grady Barber, Williamsburg, 6-4, sr., 14.4; Brodey Reisinger, Lewistown Indian Lake, 6-4, jr., 17.4; Rohaun Harris-Hardy, Columbus Africentric, 6-5, sr., 16.2; Tyler Pappas, Akron Manchester, 6-3, sr., 15.5; Braxton Sloan, Girard, 6-0, so., 21.8; Devin Hardwick, Brooklyn, 6-3, sr., 17.0; Chris Hill, Cleveland Heights Lutheran East, 5-10, jr., 11.1; Will Allen, Fairview Park Fairview, 6-1, sr., 18.6; Devontey Perkins, Cleveland Heights Lutheran East, 6-7, jr., 10.8; Jackson Cabot, Ridgewood, 5-11 sr., 17.8; Elijah Smith, Martins Ferry, 6-3, jr., 18.5; Gunnar McCullough, Chillicothe Zane Trace, 6-3, sr., 17.0.

Special Mention

Isaiah Lantz, Cortland Lakeview, 5-6, sr., 18.6; Braylon Rucker, Wheelersburg, 6-0, sr., 16.9; Chase Pinkerton, Winchester Eastern Brown, 6-2, jr., 11.0; Cameron Ball, Arcanum, 6-1, sr, 13.9; Brody Morton, Camden Preble Shawnee, 6-3, sr., 16.8; Zevin Sesslar, Waynesville, 5-8, sr., 13.3; Ephraim Campbell, Canal Winchester Harvest Prep, 6-4, sr., 13.2; Dainon Lindsey, Richwood North Union, 6-3, jr., 17.4; Evan Wiedmann, Milford Center Fairbanks, 6-0, jr., 14.3; Carmine Tukalo, Poland, 5-9, sr., 20.8; Angelo Dinardo, Mantua Crestwood, 6-4, sr., 15.9; Anthony Booth, Martins Ferry, 6-3, sr., 19.5; Brody Kerns, Belmont Union Local, 6-2, jr, 16.0; Kainan Bradford, Beverly Fort Frye, 6-3, sr. 10.7; Luke Schafer, St. Clairsville, 6-2 so. 16.0; Kyle Porter, Zanesville West Muskingum, 6-4 sr., 16.4; Tavin Bennett, Zanesville West Muskingum, 6-4 sr., 10.4; Bryson Kamarec, Cadiz Harrison Central, 6-5, sr., 18.0; Judah Keller, Castalia Margaretta, 6-0, sr., 13.2; Ryan Routson, Genoa Area, 5-7, sr., 13.4; Brayden Luidhardt, Pemberville Eastwood, 6-2, so., 17.6; Blake Rhonehouse, Paulding, 6-1, sr., 15.3; Jack Badenhop, Liberty Center, 6-4, fr., 14.4; Alex York, Delta, 6-1, sr., 15.2; Tyson Manz, Paulding, 6-6, so., 15.1; Xander Kuckuck, Paulding, 6-3, sr., 13.0; Wyatt Gericke, Archbold, 6-3, so., 12.6; Lincoln Holler, Findlay Liberty-Benton, 6-6, sr., 18.7.

Honorable Mention

Parker Reinhart, Massillon Tuslaw, 6-2, jr., 17.4; Parker Broadsword, Sullivan Black River, 6-1, so., 15.9; Jaxson Gasser, Creston Norwayne, 6-0, jr., 12.8; Johnny Telloni, Doylestown Chippewa, 6-1, sr., 17.7; Jacob Bowling, Canton Central Catholic, 5-9, sr., 14.8; Jalen Hackett, Wooster Triway, 6-5, jr., 14.8; Josiah Morgan, Akron Manchester, 6-2, sr., 10.1; Colton Mayle, Mantua Crestwood, 6-2, so., 17.3; Angelo Melidona, Leavittsburg LaBrae, 6-1, sr., 17.8; Devin Bates, Garrettsville Garfield, 6-1, jr., 17.3; Will Climie, Jamestown Greeneview, 5-10, sr., 17.7; Drew Conger, Carlisle, 6-0, sr., 15.8; Josiah Garrett, Dayton Stivers, 6-4, so., 17.8; Brody Jenkins, St. Paris Graham, 6-1, jr., 18.2; Brayden Kidd, Dayton Christian, 6-2, sr., 12.8; Xander Lake, Sabina East Clinton, 6-5, sr., 22.0; Rhylan Platfoot, Anna, 5-11, jr., 14.4; Brady Schmidt, Clermont Northeastern, 5-10, sr., 15.0; Samir Bland, Norwood, 6-3, sr., 13.6; Bo Deeter, Cincinnati Mariemont, 6-2, sr., 15.0; Brody Foxbower, Camden Preble Shawnee, 6-5, sr., 10.6; Avery Pequignot, Lewistown Indian Lake, 6-3, sr., 13.8; Lucas Rocha, Waynesville, 5-8, sr., 13.7; Tahirou Siby, Cincinnati DePaul Cristo Rey, 6-4, jr., 22.0; Sam Stalzer, Cincinnati Mariemont, 6-2, sr., 13.0; Carson Tenhundfeld, Williamsburg, 6-4, sr., 11.4; Logan Washington, Cincinnati Seven Hills, 6-2, jr., 15.7; Gage Baker, Mount Gilead, 6-4, sr., 17.8; Mike Daniels, Columbus Bishop Ready, 5-9, jr., 14.5; Derron Gray Jr., Columbus Africentric, 6-4, sr., 14.4; Carson Rinehart, Fredericktown, 6-1, sr., 16.4; Evan Sickmiller, Marion Pleasant, 6-7, sr., 14.8; JaJuan Wharton, Canal Winchester Harvest Prep, 6-3, sr., 15.9; Mitch Zumberge, Columbus Academy, 6-8, so., 10.1; Landon Brunicardi, Grove City Christian, 6-0, sr., 14.7; Nickolas Hajjar, Richwood North Union, 5-11, jr., 13.8; Josiah Harmeyer, Grove City Christian, 6-1, sr., 12.2; Zane Luckmeier, Fredericktown, 6-1, sr., 13.3; Hunter McKinney, Utica, 6-1, sr., 17.1; Ty Schroeder, Milford Center Fairbanks, 6-0, fr., 12.2; Marko Small, Columbus Bishop Ready, 5-11, sr., 10.0; Burke Lowry, Fairview Park Fairview, 6-4, sr., 17.3; Jordan Campbell, Garfield Heights Trinity, 6-0, jr., 19.2; Ty Harrison, Cleveland Heights Lutheran East, 5-10, jr., 10.6; Harrison Horvath, Chagrin Falls, 6-5, sr., 10.5; Stanton Powaski, Mentor Lake Catholic, 6-3, sr.; 14.5; Jake Vasko, Chagrin Falls, 6-0, jr., 11.0; Chase Guysinger, Andover Pymatuning Valley, 6-3, sr., 11.7; Quin Bargar, Chagrin Falls, 5-9, sr., 8.0; Brody Bohr, Mentor Lake Catholic, 5-9, sr., 12.7; Eriq Walker, Beachwood, 5-11, jr., 13.2; Bryce Irby, Cleveland Heights Lutheran East, 6-6, fr., 10.3; Luke Stute, Burton Berkshire, 6-0, sr., 9.9; Deakan Wirth, Wellington, 6-1, sr., 14.1; Malik Walker II, Fairview Park Fairview, 6-3, sr., 9.2; Jace Violet, Bellaire, 6-1, jr., 17.0; C.J. Pumneo, Navarre Fairless, 5-9 so., 13.5; Jacob Burris, Meadowbrook, 6-3 sr., 10.2; Noah Morrison, Zanesville West Muskingum, 6-1 so., 13.8; Jaxson Garber, Sugarcreek Garaway, 6-2, sr., 10.0; Bam Porter, Belmont Union Local, 5-8, jr., 11.5; Alex Padgett, Bellaire, 6-0 jr., 8.0; Caleb Deubner, Magnolia Sandy Valley, 6-2 jr., 14.0; Cole Kuykendall, Zoarville Tuscarawas Valley, 6-2 sr., 12.0; Mason Williams, Coshocton, 6-5 so., 13.9; Reid Irwin, Findlay Liberty-Benton, 6-1, sr., 8.7; Cole Leimeister, Milan Edison, 5-10, sr., 20.5; Quentin Conway, Huron, 6-1, sr., 15.9; Zach Hallett, Oak Harbor, 6-1, jr., 15.0; Landon Knapke, Coldwater, 6-1, sr., 12.9; Coltyn Meagrow, Milan Edison, 6-4, sr., 18.1; Morgan Harris, Archbold, 6-4, jr., 11.6; Drew Luidhardt, Pemberville Eastwood, 5-11, sr., 11.7; Avi Hanusz, Toledo Ottawa Hills, 6-1, sr., 11.7; Grady Stewart, Zane Trace, 6-3, sr., 15.3; Justin Jackson, Wellston, 6-1, sr., 13.5; Daequan Woods, Portsmouth, 6-0, sr., 16.0; Connie Thomas, Portsmouth, 5-10, sr., 15.0; Landon McGraw, Wheelerburg, 6-2, sr., 11.6; Denver Clinton, Lynchburg-Clay, 6-3, sr., 15.2; Matthew Dick, Winchester Eastern Brown, 6-5, jr., 12.0; Cameron Sullivan, Nelsonville-York, 6-3, jr., 15.1; Devon Lewis, South Point, 5-8, jr., 12.8; Trevor Lochow, Fairland, 6-0, sr., 19.1; Cliff Fransen, Fairland, 6-3, sr., 18.4; Kaden Perkins, Chesapeake, 5-10, sr., 17.3; Maddix Markel, Ironton, 6-1, sr., 10.0; Brycen Mullins, Ironton, 5-11, sr., 11.8.

2026 Division VI All-Ohio Boys Basketball Teams

Player of the Year: Trey Sagester, New Madison Tri-Village

Coach of the Year: Caleb McClanahan, Portsmouth West

First Team

Trey Sagester, New Madison Tri-Village, 6-3, sr., 25.0; Antonio White, Cincinnati Deer Park, 6-2, sr., 34.0; Boston Pearson, Grandview Heights, 6-5, sr., 16.4; Brennan Piatt, Smithville, 5-11, jr., 16.0; Carter Turk, Orwell Grand Valley, 6-5, jr., 19.0; Dylan Schott, Caldwell, 6-0, sr,, 21.2; Jaleel Vincent, Bridgeport, 6-1, jr., 22.0; Brayden Holt, North Robinson Colonel Crawford, 6-1, sr., 19.7; Jordan Priddy, Lima Central Catholic, 6-2, sr., 27.1; Will Kegley, Portsmouth West, 6-3, sr., 22.1.

Second Team

Duncan Peters, Grandview Heights, 6-6, so., 16.2; A.J. Ramgeet, Lisbon David Anderson, 6-1, sr., 23.7; Chase Moore, Mineral Ridge, 6-2, sr., 17.8; Ben DiFranco, Kirtland, 6-4, sr., 14.6; Lucas Renfro, Kirtland, 6-3, sr., 18.0; Brayden Bendik, Elyria Open Door Christian, 6-0, jr., 24.4; Alex Miller, Berlin Hiland, 5-11, sr., 12.0; Mack Hieber, Hamler Patrick Henry, 6-6, sr., 22.2; Brayden Mescher, Maria Stein Marion Local, 6-2, sr., 13.1; Kee’Ran Stokes, Maumee Valley Country Day, 5-10, jr., 21.2.

Third Team

Dom Black, New Madison Tri-Village, 6-5, jr., 12.0; Riston Taylor, Troy Christian, 6-4, sr., 18.1; Phil Davis, Newton Falls, 6-0, jr., 18.3; Dereon Barber, Richmond Heights, 5-11, so., 14.3; Ryan Zerger, Berlin Hiland, 6-7, so., 13.7; Payne DeGray, North Robinson Colonel Crawford, 6-5, sr., 15.5; Will Sensabaugh, Spencerville, 5-11, jr., 19.9; Luke Mason, Attica Seneca East, 5-9, sr., 17.0; Bo Johnson, Peebles, 5-10, so., 16.4; Colton Lloyd, Meigs Eastern, 6-7, sr., 24.0.

Special Mention

Frankie Hirsch, Chillicothe Huntington, 6-1., jr., 18.0; Boston Webb, Pike Eastern, 6-2, jr., 17.2; Bronx Carpenter, Symmes Valley, 6-0, so., 17.1; Devohn Ealy, Cincinnati Oyler, 5-11, sr., 17.0; Kellen Laird, New Paris National Trail, 5-10, sr., 15.3; Trevor Black, Galion Northmor, 6-2, sr., 14.3; Kaiden Bray, Columbus Tree of Life, 6-1, sr., 14.0; Austin Buescher, West Jefferson, 6-4, sr., 13.7; Will Flinn, Wellington, 6-2, so., 16.8; Cooper Manson, Baltimore Liberty Union, 6-5, sr., 14.8; Jax Riggenbach, Smithville, 6-1, sr., 15.1; Brody Zook, Hartville Lake Center Christian, 6-1, jr., 16.6; Cooper Brown, Columbiana, 6-4, sr, 16.0; Blake Mullaly, Rootstown, 6-3, jr., 16.2; Matty Jirmasek, Independence, 5-9, sr., 18.4; Carmello Williams, Oberlin, 6-3, sr., 15.1; Austin Buchanan, Toronto, 6-2, sr., 17.8; Gavin Smith, Newcomerstown, 6-3, sr., 19.7; Cooper Howell, Woodsfield Monroe Central, 6-2 jr., 17.4; Corbin Farnsworth, Woodsfield Monroe Central, 6-3 jr., 14.7; Kyer Eagon, Lore City Buckeye Trail, 6-2 sr., 14.4; Elian Arick, Lore City Buckeye Trail, 6-10 sr., 11.8; Karter Goon, Ashland Crestview, 6-2, sr., 18.0; Reece Walby, Gibsonburg, 5-11, jr., 18.2; Carson Slates, Elmore Woodmore, 5-9, sr., 18.2; Reid Creager, Hamler Patrick Henry, 6-3, jr., 18.6; Quinten Eisel, Metamora Evergreen, 6-3, sr., 15.5; Dane Ewers, Defiance Ayersville, 6-4, so., 20.4; Jeremiah Peake, Defiance Ayersville, 6-2, jr., 16.2; Max Hammons, Van Wert Lincolnview, 5-9, jr., 17.8.

Honorable Mention

Noah Harper, Hartville Lake Center Christian, 6-1, so., 17.8; Darryl Owens, Louisville St. Thomas Aquinas, 6-5, jr., 15.4; Deion Miller, Youngstown Valley Christian, 6-4, sr., 14.8; Isaac Dyer, New Middletown Springfield, 5-0, fr., 13.0; Blake Hammond, Brookfield, 5-9, so., 16.4; Brady Sidle, Smithville, 6-0, so., 9.0; Owen McCroskey, East Canton, 5-10, sr., 13.3; Jordon Smith, Mogadore, 6-3, sr., 15.0; Brody Barga, Fort Recovery, 6-6, jr., 10.2; Dante Farley, Lockland, sr., 25.0; Noah Finkbine, New Madison Tri-Village, 6-3, sr., 7.0; Terrell Franklin, Cincinnati Oyler, 6-4, sr., 16.6; Nate Hudson, Springfield Emmanuel Christian, 6-4, sr., 16.7; Trent Ray, West Alexandria Twin Valley South, 6-2, jr., 14.9; Brant Angle, Covington, 6-1, so., 15.7; Tayden Blevins, New Paris National Trail, 6-1, sr., 14.5; Hayden Broadwell, Felicity-Franklin, 6-1, sr., 19.7; Noah Fecher, Troy Christian, 6-4, jr., 10.5; Caleb Smith, Springfield Northeastern, 5-10, jr., 14.4; Gianni Zeljo, Cincinnati Country Day, 6-2, jr., 16.0; Brendan Barber, Galion Northmor, 5-10, so., 15.1; Rylan Fiant, Cardington-Lincoln, 5-11, so., 14.9; Jesse Kanu, Columbus Tree of Life, 6-3, sr., 10.7; Quinn Chaney, Baltimore Liberty Union, 6-1, fr., 11.0; Aaden Stromer, Wellington, 6-9, so., 17.9; Evan Switalski, West Jefferson, 6-3, jr., 10.9; Josh Titus, Mechanicsburg, 6-2, sr., 13.9; Logan Menge, Columbia Station Columbia, 5-8, jr., 12.6; Gus Tartara, Cuyahoga Heights, 5-9, fr., 11.7; Solomon Schultz, Orwell Grand Valley, 6-3, so., 16.6; Korrie Freeman, Oberlin, 5-10, sr., 11.3; Dylan Fisher, Columbia Station Columbia, 6-0, jr., 12.5; Lazar Tisma, Willoughby Andrews Osborne, 6-9, jr., 12.0; Alberto Tassani, Willoughby Andrews Osborne, 6-4, jr., 13.0; Javyn Lafferty, Newcomerstown, 6-0 sr., 18.8; Easton Rominger, Lore City Buckeye Trail, 6-3 sr., 9.9; Braxton Barnett, Sarahsville Shenandoah, 6-2 sr, 13.4; Caedyn Silva, Woodsfield Monroe Central, 5-9 sr., 10.9; Colt Joynson, Toronto, 6-1,jr., 12.9; Caleb Yoder, Berlin Hiland, 6-1, sr., 10.5; Guiler Preston, Caldwell, 6-3 sr.,9.2; Jaki Threet, Bridgeport, 6-0, sr., 10.0; Coen Brinker, Bridgeport, 5-10, jr., 9.0; Landon Grimes, Toronto, 6-0 sr., 10.6; Austin Zimmerman, St. Henry, so., 10.6; Trevon Baxter, Columbus Grove, 6-1, sr. 13.8; Kale Ahrens, Maria Stein Marion Local, 6-3, jr., 12.5; Jeybrehm Price, Maumee Valley Country Day, 6-5, jr., 15.2; Drew Stanek, Bucyrus Wynford, 6-3, so., 19.2; Ashton Miller, Bascom Hopewell-Loudon, 6-3, jr., 16.4; Zack Zimmerman, Ada, 6-3, sr., 15.4; Cole Bishop, Van Buren, 5-10, sr., 8.8; Owen Traxler, Bloomdale Elmwood, 5-11, jr., 14.5; Owen Sensabaugh, Spencerville, 5-11, sr., 12.0; Aiden Morant, Gibsonburg, 6-2, sr., 14.5; Jack Huelsman, St. Henry, 6-0, sr., 10.1; Henry Thomas, New London, 5-10, fr., 15.1; Chase Stone, Carey, 6-5, sr., 11.5; Levi Panico, Sherwood Fairview, 6-4, sr., 11.0; Will Rampe, Van Buren, 6-3, sr., 9.7; King Beard, Kansas Lakota, 6-6, sr., 14.0; Lance Maenle, Haviland Wayne Trace, 6-2, sr., 13.1; John DeGray, North Robinson Colonel Crawford, 6-3, jr., 8.4; Hayden Perrott, Convoy Crestview, 6-0, sr., 15.9; Malik Currie, Belpre, 6-0, jr., 19.0; Christian Copen, Lucasville Valley, 6-2, sr., 8.9; Logan McIntire, Portsmouth West, 6-4, sr., 12.5; Joey Francis, Frankfort Adena, 6-0, sr., 15.4; Carson Davis, North Adams, 6-2, so., 14.6; Josh McClary, Peebles, 6-0, jr., 14.2.

2026 Division VII All-Ohio Boys Basketball Teams

Player of the Year: Cameron Elwer, Delphos St. John’s

Coach of the Year: Nick Ramos, Montpelier

First Team

Shane Frantz, Sidney Lehman Catholic, 6-5, jr., 19.4; Austin Helmuth, Plain City Shekinah Christian, 6-3, sr., 17.1; Jackson Kirura, Westerville Genoa Christian, 6-5, jr., 21.9; R.J. Walgate, Medina Christian, 6-7, jr., 18.5; Collin Kalaher, Columbiana Heartland Christian, 5-11, jr., 23.0; Yomar Castellano, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-6, jr., 19.8; Tyler Bernett, Zanesville Rosecrans, 6-5 sr., 18.4; Cameron Elwer, Delphos St. John’s, 6-2, sr., 29.4; CJ Fidler, Montpelier, 6-2, so., 22.4; Reed Brinager, Racine Southern, 6-5, jr., 24.0.

Second Team

Keegan Guenther, Springfield Catholic Central, 6-4, sr., 20.2; Casey Heap, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-3, sr., 15.2; Kris McNeil, South Charleston Southeastern, 6-5, jr., 21.0; Joey Cappuzzello, McDonald, 6-3, sr., 16.4; Connor Cochran, Berlin Center Western Reserve, 6-0, sr., 19.5; Rahim Mitchell, Steubenville Catholic Central, 5-11 so., 19.5; Gage Moore, Strasburg-Franklin, 6-2 sr., 16.0; Jarrett Burrer, Plymouth, 6-4, sr., 19.0; Jack Leppelmeier, Pettisville, 6-2, sr., 22.9; Briggs Gallehue, Edon, 6-4, sr., 20.4; Zaine McMichael, Antwerp, 6-1, sr., 22.3; Andrew Elwer, Delphos St. John’s, 6-2, jr., 15.6.

Third Team

Eli Pitts, Botkins, 6-0, jr., 13.5; Ty Johnston, Millersport, 5-10, sr., 16.5; Lowen Ferguson, Jeromesville Hillsdale, 5-4, so., 18.0; Darrien Davis, Willoughby Cornerstone Christian, 6-5, sr., 18.4; Grady Barkley, Malvern, 5-9 jr., 14.0; Calvin Willow, Arlington, 6-10, sr., 18.8; Brody Smith, Leesburg Fairfield, 6-2, jr., 20.6; Jon Knapp, Franklin Furnace Green, 6-5, sr., 22.6.

Special Mention

Drew Badertscher, Kidron Central Christian, 6-0, sr., 17.4; Delonte Simmons, Malvern, 5-10, jr., 10.3; Jacob Bowersock, New Matamoras Frontier, 6-1, jr.; Brycin McClintic, South Webster, 6-1, sr., 17.8; Parker Hayslip, Manchester, 5-10, sr., 20.1; Lucas Brenner, Pitsburg Franklin Monroe, 6-1, sr., 15.4; Charlie Coffman, Fayetteville-Perry, 6-3, jr., 17.0; Cing Scott, Union City Mississinawa Valley, 6-2, jr., 16.6; Jacob Thompson, Xenia Legacy Christian, 6-9, sr., 17.7; Brayden Trimbach, Cedarville, 6-4, so., 18.0; Dylan Daube, Newark Catholic, 6-0, sr., 13.2; Aidan Mickley, Danville, 6-0, jr., 12.5; Cayden Penha, Lancaster Fairfield Christian, 6-5, sr., 18.5; Jayce Yoder, Plain City Shekinah Christian, 6-4, sr., 9.1; Jan Castellano, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-6, sr., 12.1; Riley Kolbay, North Ridgeville Lake Ridge Academy, 6-2, sr., 18.4; Gus Petros, Ashtabula St. John, 5-10, so., 17.5; Chase Newsome, Ashtabula St. John, 5-9, jr., 15.0; R.J. McCain, Willoughby Cornerstone Christian, 6-2, fr., 12.2; Kam Leftwich, Fairport Harbor Fairport Harding, 6-3, jr., 12.0; Owen Lambert, Zanesville Rosecrans, 6-1 sr., 10.2; Kaden Leggett, Bowerston Conotton Valley, 6-0, jr., 15.5; Ryan Becker, Strasburg-Franklin, 6-3, jr., 12.0; Avery Powell, New Matamoras Frontier, 6-2 sr.; Delonte Simmons, Malvern, 5-10 jr., 10.3; Jacob Bowersock, New Matamoras Frontier, 6-1 jr. 15.5; Cole Perry, Monroeville, 6-6, sr., 12.8; Will Donovan, Stryker, 6-1, sr., 22.4; Zach Whitley, Pioneer North Central, 5-10, jr., 15.8; Cole Albers, Minster, 6-8, sr., 15.7; Isaac Stoner, Arcadia, 6-0, sr., 19.5; Logan Ritzler, Tiffin Calvert, 5-11, sr., 19.1; Ayden Cavinee, Arlington, 6-1, sr., 14.0; Isaac Gallagher, Old Fort, 6-3, sr., 16.1; Landon Fries, Norwalk St. Paul, 5-11, sr., 17.6; Izaya Reynolds, Plymouth, 6-5, so., 14.0; Kody Lawhorn, Crestline, 5-7, jr., 16.1.

Honorable Mention

Sam Dorman, Medina Christian, 6-5, jr., 14.5; Kael Lewis, Jeromesville Hillsdale, 6-3, jr., 16.0; Brody Conaway, Columbiana Heartland Christian, 6-0, jr., 13.0; Ruben Carr, Kidron Central Christian, 6-4, sr., 16.5; Drew Zajack, McDonald, 6-3, sr., 14.5; Tyler McWilliams, Kinsman Badger, 6-2, sr., 16.2; Matt Kolaczek, Windham, 6-3, sr., 11.0; Luke Cornett, Pleasant Hill Newton, 5-10, sr., 16.0; Brody Feldhaus, Fayetteville-Perry, 6-8, sr., 12.1; Carter Klopfenstein, Jackson Center, 6-3, sr., 11.9; Will Monnin, Botkins, 6-2, so., 10.3; C.J. Olding, Sidney Lehman Catholic, 6-0, sr., 16.2; Preston Serr, Jackson Center, 6-2, sr., 11.0; Nate Van Loo, Cedarville, 6-2, sr., 13.3; Rallie Wirrig, Bradford, 6-5, jr., 17.0; Colin Gearding, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-2, sr., 12.6; Rhett Koffer, Pleasant Hill Newton, 5-9, sr., 10.0; Garret Maddy, Fairlawn, 6-2, jr., 13.4; Will Mossing, Cedarville, 6-3, sr., 12.0; Blake Riffle, Pitsburg Franklin Monroe, 6-3, jr., 14.4; Jude Rosen, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-2, sr., 12.5; Cooper Unverferth, Russia, 6-0 sr., 10.4; Owen Zimpfer, Botkins, 6-6, sr., 8.1; Evan Allgood, Genoa Christian, 6-0, so., 13.2; Parker Proper, Danville, 6-3, fr., 12.3; Ayden Salyer, Ridgedale, 6-1, sr., 11.0; Ashton Spaulding, Danville, 6-3, sr., 11.6; Sam Tencza, Fisher Catholic, 6-1, jr., 15.6; Jason Wells, Millersport, 6-0, sr., 15.7; A.J. Yoder, Plain City Shekinah Christian, 6-4, so., 12.1; Luke Thomas, Malvern, 5-10, jr., 7.1; Dylan Dummermuth, New Philadelphia Tuscarawas Central Catholic, 6-0, sr., 8.0; Evan Longwell, Hannibal River, 5-10 jr., 14.2; Crestyn Isaly, Hannibal River, 6-0 so., 14.1; Michael Hendershot, Shadyside, 6-0, sr., 12.0; Kohen Harris, Zanesville Rosecrans, 5-10 sr.. 9.3; Brody Boothe, Zanesville Rosecrans, 5-10 so., 11.4; R.J. Higgenbotham, Bowerston Conotton Valley, 6-3, fr., 14.5; Ashton Miller, Ottoville, 6-2, sr., 18.0; Luke Kern, McComb, 6-1, so., 17.0; Bryan Chaffee, Greenwich South Central, 6-1, sr., 18.0; Cayden Wikel, Sandusky St. Mary Central Catholic, 5-8, jr., 13.6; Beau Sanders, McGuffey Upper Scioto Valley, 6-2, jr., 16.5; Erick Graham, Oregon Cardinal Stritch, 6-1, jr., 14.4; Corbin Chrisman, Edon, 5-11, jr., 14.7; Kenneth Smeltzer, Montpelier, 6-2, sr., 10.7; Calvin Menke, Fort Jennings, 5-10, sr., 14.5; Owen Grime, Kalida, 6-0, so., 10.5; Cole McClurg, Minster, 6-1, sr., 11.4; Bradley Williams, Stryker, 5-10, sr., 14.3; Maverick Myers, Monroeville, 6-2, sr., 14.3; Hunter Caudill, New Washington Buckeye Central, 5-10, sr., 17.1; Kieran Barnett, Crestline, 6-2, sr., 10.8; Xavier Blackman, Oregon Cardinal Stritch, 6-1, sr., 11.9; Henry Beisner, Old Fort, 6-7, sr., 9.8; Grady Otterbacher, Tiffin Calvert, 6-4, jr., 8.4; Camden Verhoff, Pandora-Gilboa, 6-0, sr., 13.1; Owen Roszman, Vanlue, 6-0, sr., 16.3; Carson Stowers, South Gallia, 5-10, so., 13.8; Andre Chandler, Racine Southern; 5-9, sr., 15.3; Evan Rider, Portsmouth Clay, 6-0, so., 15.2; Wyatt McNeil, New Boston Glenwood, 6-1, sr., 18.4; Garrett Barbarits, Portsmouth Notre Dame, 6-2, jr., 12.1; Hunter Barnard, South Webster, 6-0, sr., 13.8; Griffin Friend, Leesburg Fairfield, 6-3, jr., 17.4; Bryce Dorsey, Corning Miller, 6-3, sr., 21.0; Brady Jajczyk, Trimble, 5-11, jr., 20.5; Barrett Waginger, Ironton St Joseph, 5-9, fr., 14.0.