Commissioners honor telecommunicators
The Van Wert County Commissioners have issued a proclamation for Public Safety Telecommunicators Week, which is this week, April 12-18.
Van Wert County telecommunicators:
Van Wert County Sheriff’s Office: Jessica McClellan, Janis Kessler, Mallory Mansfield, Calib Cunningham, Willow Von Stetina, Hannah Turpening, and Faith Clem.
Van Wert City Police Department: Deb Ebert, Gabriel Evans, Kaileigh Gentry, Kyhia Replogle, Rick Spoor, and Makayla Jackman.
Ohio State Highway Patrol Post 81: Pamela Dull, Brittany Free, Katie Klausing, Shannon Shepard, Sandra Steinbrunner, Cherie Fairburn, and Melissa Vermillion.
Shown in the photo (front row, left to right): Faith Clem, Jessica McClellan, Janis Kessler, Calib Cunningham, and Brittany Free. Back row: Van Wert County Commissioner Thad Lichtensteiger, Van Wert County Commissioner Todd Wolfrum, Van Wert Patrol Post Commander Lt. Joseph Sisco, and Van Wert County Commissioner Stan Owens.
POSTED: 04/14/26 at 2:46 pm.