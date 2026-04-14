Tuesday, Apr. 14, 2026

Commissioners honor telecommunicators

Submitted information

The Van Wert County Commissioners have issued a proclamation for Public Safety Telecommunicators Week, which is this week, April 12-18.

Van Wert County telecommunicators:

Van Wert County Sheriff’s Office: Jessica McClellan, Janis Kessler, Mallory Mansfield, Calib Cunningham, Willow Von Stetina, Hannah Turpening, and Faith Clem.

Telecommunicators in Van Wert County are being honored this week. Photo submitted

Van Wert City Police Department: Deb Ebert, Gabriel Evans, Kaileigh Gentry, Kyhia Replogle, Rick Spoor, and Makayla Jackman.

Ohio State Highway Patrol Post 81: Pamela Dull, Brittany Free, Katie Klausing, Shannon Shepard, Sandra Steinbrunner, Cherie Fairburn, and Melissa Vermillion.

Shown in the photo (front row, left to right): Faith Clem, Jessica McClellan, Janis Kessler, Calib Cunningham, and Brittany Free. Back row: Van Wert County Commissioner Thad Lichtensteiger, Van Wert County Commissioner Todd Wolfrum, Van Wert Patrol Post Commander Lt. Joseph Sisco, and Van Wert County Commissioner Stan Owens.

POSTED: 04/14/26 at 2:46 pm.