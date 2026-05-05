Crestview honors high school seniors
CONVOY — Crestview High School recently held its Senior Convocation to recognize its seniors for their academic and athletic accomplishments with awards from the teaching staff, along with scholarships and recognition from various community and school organizations.
High School Principal Mimi Myers began and closed the evening with remarks about the successes of the Class of 2026 and the mark they have left on Crestview High School.
The faculty-presented awards of Academic Achievement and Awards of Merit were distributed first, along with honors plaques presented to the top student of each department. The second portion of the evening was reserved for scholarship and athletic award presentations by administrators and various community members. The evening concluded with the Tom Nelson Citizen of Distinction Award given to a community member who has gone above and beyond in their dedication and service to Crestview Schools. This award was presented to 2013 Crestview graduate Dr. Cody Klinker.
Academic Achievement Awards, Awards of Merit and Department Awards:
Perfect Attendance – Emily Lichtle, Rain Risley
Senior Algebra 2 Achievement – Quintin Adam
Senior Algebra 2 Merit – Emily Adams
Business Math Achievement – Logan Schlemmer, Kenzie Heffner
Business Math Merit – Leah Sowers, Madilynn Springer, Anna Gardner
Personal Finance Achievement – Kenzie Heffner, Lulu Ross
Financial Accounting Merit – Caroline Marks, Madilynn Springer
Honors Calculus Achievement – Brentyn Rodriguez, Jacob Schumm
AP Honors Psychology/Sociology Achievement – Peyton Hoffman
AP Honors Psychology/Sociology Merit – Kenzie Heffner
American Government Achievement – Brentyn Rodriguez
American Government Merit – Rachel Hedden
CCP American Government Achievement – Rain Risley
CCP American Government Merit – Lauren Tracey
Anatomy Merit – Emily Lichtle
Environmental Science Achievement – Rain Risley
Environmental Science Merit – Lauren Tracey
Chemistry 2 Achievement – Rian Risley
Chemistry 2 Merit – Dakota Thornell
Forensic Science Achievement – Rain Risley
Greenhouse Nursery Management/Horticulture Achievement – Emily Lichtle
Greenhouse Nursery Management/Horticulture Merit – John Forwerck
Ag Capstone Achievement – Mathew Dealey
Ag Capstone Merit – Makinzee Williamson
Senior CP English Achievement – Makinzee Williamson
Senior CP English Achievement – Emily Adams
English 12 Achievement – Madilynn Springer
English 12 Merit – William Rupert
Spanish 4 Achievement – Rain Risley
Spanish 4 Merit – Lauren Tracey
Marketing, Design & Sales Merit – John Forwerck
Graphic Design Achievement – Caroline Marks
Graphic Design Merit – Quintin Adam
Ceramics Merit – Makinzee Williamson
Independent Study Art Achievement – Violet Dirr
Independent Study Art Merit – Jyrzee Craft, Andersen Edwards
Beginning Woodshop Merit – Brentyn Rodriguez
Painting Merit – Lauren Tracey, Rain Risley
Healthy Relationships Achievement – Jyrzee Craft
Nutrition & Wellness Merit – Anna Gardner
Band Achievement – Abigail Bigham
Beginning Piano Achievement – Logan Schlemmer
Beginning Piano Merit – Lyndse Reinhart, Braxtyn Couts
Knight Vision Achievement – Emma Marquardt
Knight Vision Merit – Emily Adams
Academic Department Award Winners
Visual/Graphic Arts – Quintin Adam
Business/Technology – Kenzie Heffner
Language Arts – Kenzie Heffner
Science – Rain Risley
Social Studies – Dakota Thornell
Math – Rain Risley
Physical Education – Brentyn Rodriguez
Vocational – Logan Schlemmer
Scholarships and Athletic Awards:
Americanism Test Winners – Rachel Hedden, Logan Schlemmer
Janet Lichtensteiger-Kelly Scholarship – Breanna Shellabarger
Morgan L. Fortney & Mary L. Fortney Memorial Scholarship – Hayden Perrott, Liam Putman
Wren Community Chest Scholarship – Ellie Ward, Huxley Grose
Dan Norris Scholarship – Braxton Leeth, Quintin Adam
Hugh & Evelyn Pugh Memorial Scholarship – Liam Putman
American Red Cross Scholarship – Dakota Thornell
OHSAA Archie Griffin Sportsmanship Award – Mathew Dealey, Ellie Ward
OHSAA Scholar Athlete Award – Jake Heth, Rain Risley
OHSAA Courageous Student Award – Brentyn Rodriguez
JR Dawson Proud To Be A Knight Scholarship – Jake Heth, Peyton Hoffman
4th District Masonic Scholarship – Caroline Marks
Van Wert County Veterans Service Commission – Marissa Gros, William Rupert
Ohio JCI Senate Foundation Scholarship – Caroline Marks
Central Insurance Co. Educational & Charitable Foundation Scholarship – Caroline Marks
Blank Inc. L.G. Purmort Scholastic Achievement Award – Rain Risley
Career Connections Scholarship – Emily Lichtle
CEA Scholarship – Lillie Best, Emily Lichtle, Caroline Marks, Rain Risley, Jacob Schumm, Dakota Thornell, Ellie Ward
Convoy Community Days/Convoy Lions Club Scholarship – Lillie Best, Lulu Ross, Jacob Schumm, Logan Schlemmer
Gary Richey Memorial Scholarship – Caroline Marks
The Trina Langdon Scholarship for PINK Graduates – Ellie Ward
the CHURCH Scholarship – Caroline Marks
Rotary Scholarship – Caroline Marks
Optimist Club of Van Wert Service Award – Lulu Ross, Ellie Ward
Convoy Tastee Freeze Scholarship – Mathew Dealey, Leah Sowers
Melissa & Gary Clay Scholarship – Caroline Marks
Bonnie Jones Education Memorial Scholarship – Makinzee Williamson, Breanna Shellabarger
Convoy Methodist Ladies on a Mission Scholarship – Rain Risley, Anna Gardner
Clair & Nancy Harting Scholarship – Madilynn Springer, Caroline Marks, Emily Lichtle
Pam Kulwicki Scholarship – Logan Schlemmer
Convoy Community Service Scholarship – Caroline Marks
Elizabeth Freck Scholarship – Makinzee Williamson
Ed Hurless Above and Beyond Scholarship – Caroline Marks
Francile & Aaron Sutton Scholarship – Breanna Shellabarger
Stahl, Stoller, Meyer Insurance/Michael & Nancy Meyer Scholarship – Jacob Schumm
Linda Bower Scholarship – Lulu Ross, Lillie Best
Dave & Kendra Smart Family Scholarship – Emily Lichtle, Anna Gardner
Trinity Lutheran Scholarship – Madilynn Springer
Don & Glenda Holloway Scholarship – Violet Dirr
Bob & Carolyn Schumm Family Scholarship – Dakota Thornell, Peyton Hoffman
Gerald Etzler Scholarship – Mathew Dealey
Warren & Marilyn Reed Family Scholarship – Rain Risley, Emma Marquardt
Otto & Clara Knerr Family Scholarship – Kenzie Heffner
POSTED: 05/05/26 at 10:13 pm.