Crestview honors high school seniors

CONVOY — Crestview High School recently held its Senior Convocation to recognize its seniors for their academic and athletic accomplishments with awards from the teaching staff, along with scholarships and recognition from various community and school organizations.

High School Principal Mimi Myers began and closed the evening with remarks about the successes of the Class of 2026 and the mark they have left on Crestview High School.

The faculty-presented awards of Academic Achievement and Awards of Merit were distributed first, along with honors plaques presented to the top student of each department. The second portion of the evening was reserved for scholarship and athletic award presentations by administrators and various community members. The evening concluded with the Tom Nelson Citizen of Distinction Award given to a community member who has gone above and beyond in their dedication and service to Crestview Schools. This award was presented to 2013 Crestview graduate Dr. Cody Klinker.

The Tom Nelson Citizen of Distinction Award was presented to Dr. Cody Klinker for his service to the Crestview community. Klinker is a 2013 graduate of Crestview who serves as Crestview’s team physician while also volunteering his time to give presentations to health and science classes. Photo submitted

Academic Achievement Awards, Awards of Merit and Department Awards:

Perfect Attendance – Emily Lichtle, Rain Risley

Senior Algebra 2 Achievement – Quintin Adam

Senior Algebra 2 Merit – Emily Adams

Business Math Achievement – Logan Schlemmer, Kenzie Heffner

Business Math Merit – Leah Sowers, Madilynn Springer, Anna Gardner

Personal Finance Achievement – Kenzie Heffner, Lulu Ross

Financial Accounting Merit – Caroline Marks, Madilynn Springer

Honors Calculus Achievement – Brentyn Rodriguez, Jacob Schumm

AP Honors Psychology/Sociology Achievement – Peyton Hoffman

AP Honors Psychology/Sociology Merit – Kenzie Heffner

American Government Achievement – Brentyn Rodriguez

American Government Merit – Rachel Hedden

CCP American Government Achievement – Rain Risley

CCP American Government Merit – Lauren Tracey

Anatomy Merit – Emily Lichtle

Environmental Science Achievement – Rain Risley

Environmental Science Merit – Lauren Tracey

Chemistry 2 Achievement – Rian Risley

Chemistry 2 Merit – Dakota Thornell

Forensic Science Achievement – Rain Risley

Greenhouse Nursery Management/Horticulture Achievement – Emily Lichtle

Greenhouse Nursery Management/Horticulture Merit – John Forwerck

Ag Capstone Achievement – Mathew Dealey

Ag Capstone Merit – Makinzee Williamson

Senior CP English Achievement – Makinzee Williamson

Senior CP English Achievement – Emily Adams

English 12 Achievement – Madilynn Springer

English 12 Merit – William Rupert

Spanish 4 Achievement – Rain Risley

Spanish 4 Merit – Lauren Tracey

Marketing, Design & Sales Merit – John Forwerck

Graphic Design Achievement – Caroline Marks

Graphic Design Merit – Quintin Adam

Ceramics Merit – Makinzee Williamson

Independent Study Art Achievement – Violet Dirr

Independent Study Art Merit – Jyrzee Craft, Andersen Edwards

Beginning Woodshop Merit – Brentyn Rodriguez

Painting Merit – Lauren Tracey, Rain Risley

Healthy Relationships Achievement – Jyrzee Craft

Nutrition & Wellness Merit – Anna Gardner

Band Achievement – Abigail Bigham

Beginning Piano Achievement – Logan Schlemmer

Beginning Piano Merit – Lyndse Reinhart, Braxtyn Couts

Knight Vision Achievement – Emma Marquardt

Knight Vision Merit – Emily Adams

Academic Department Award Winners

Visual/Graphic Arts – Quintin Adam

Business/Technology – Kenzie Heffner

Language Arts – Kenzie Heffner

Science – Rain Risley

Social Studies – Dakota Thornell

Math – Rain Risley

Physical Education – Brentyn Rodriguez

Vocational – Logan Schlemmer

Scholarships and Athletic Awards:

Americanism Test Winners – Rachel Hedden, Logan Schlemmer

Janet Lichtensteiger-Kelly Scholarship – Breanna Shellabarger

Morgan L. Fortney & Mary L. Fortney Memorial Scholarship – Hayden Perrott, Liam Putman

Wren Community Chest Scholarship – Ellie Ward, Huxley Grose

Dan Norris Scholarship – Braxton Leeth, Quintin Adam

Hugh & Evelyn Pugh Memorial Scholarship – Liam Putman

American Red Cross Scholarship – Dakota Thornell

OHSAA Archie Griffin Sportsmanship Award – Mathew Dealey, Ellie Ward

OHSAA Scholar Athlete Award – Jake Heth, Rain Risley

OHSAA Courageous Student Award – Brentyn Rodriguez

JR Dawson Proud To Be A Knight Scholarship – Jake Heth, Peyton Hoffman

4th District Masonic Scholarship – Caroline Marks

Van Wert County Veterans Service Commission – Marissa Gros, William Rupert

Ohio JCI Senate Foundation Scholarship – Caroline Marks

Central Insurance Co. Educational & Charitable Foundation Scholarship – Caroline Marks

Blank Inc. L.G. Purmort Scholastic Achievement Award – Rain Risley

Career Connections Scholarship – Emily Lichtle

CEA Scholarship – Lillie Best, Emily Lichtle, Caroline Marks, Rain Risley, Jacob Schumm, Dakota Thornell, Ellie Ward

Convoy Community Days/Convoy Lions Club Scholarship – Lillie Best, Lulu Ross, Jacob Schumm, Logan Schlemmer

Gary Richey Memorial Scholarship – Caroline Marks

The Trina Langdon Scholarship for PINK Graduates – Ellie Ward

the CHURCH Scholarship – Caroline Marks

Rotary Scholarship – Caroline Marks

Optimist Club of Van Wert Service Award – Lulu Ross, Ellie Ward

Convoy Tastee Freeze Scholarship – Mathew Dealey, Leah Sowers

Melissa & Gary Clay Scholarship – Caroline Marks

Bonnie Jones Education Memorial Scholarship – Makinzee Williamson, Breanna Shellabarger

Convoy Methodist Ladies on a Mission Scholarship – Rain Risley, Anna Gardner

Clair & Nancy Harting Scholarship – Madilynn Springer, Caroline Marks, Emily Lichtle

Pam Kulwicki Scholarship – Logan Schlemmer

Convoy Community Service Scholarship – Caroline Marks

Elizabeth Freck Scholarship – Makinzee Williamson

Ed Hurless Above and Beyond Scholarship – Caroline Marks

Francile & Aaron Sutton Scholarship – Breanna Shellabarger

Stahl, Stoller, Meyer Insurance/Michael & Nancy Meyer Scholarship – Jacob Schumm

Linda Bower Scholarship – Lulu Ross, Lillie Best

Dave & Kendra Smart Family Scholarship – Emily Lichtle, Anna Gardner

Trinity Lutheran Scholarship – Madilynn Springer

Don & Glenda Holloway Scholarship – Violet Dirr

Bob & Carolyn Schumm Family Scholarship – Dakota Thornell, Peyton Hoffman

Gerald Etzler Scholarship – Mathew Dealey

Warren & Marilyn Reed Family Scholarship – Rain Risley, Emma Marquardt

Otto & Clara Knerr Family Scholarship – Kenzie Heffner

