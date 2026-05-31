OHSAA softball state tournament pairings
VW independent sports/submitted information
COLUMBUS – The Ohio High School Athletic Association has announced the pairings and schedule for this week’s softball state tournament at Firestone Stadium in Akron. The 48th annual softball state tournament begins Wednesday morning and will crown seven state champions. Lincolnview is one of four teams remaining in Division VI. The Lancers will face West Jefferson in the state semifinals at 3 p.m. Wednesday.
2026 OHSAA Softball State Tournament Pairings
Home team listed first
All games at Firestone Stadium, Akron
Rankings from final OHSFCA state poll
Wednesday, June 3
Division I Semifinal #1 (10 a.m.): No. 1 Austintown-Fitch vs. Lancaster
Division I Semifinal #2 (12:30 p.m.): No. 3 Centerville vs. No. 2 Hilliard Bradley
Division VI Semifinal #1 (3 p.m.): West Jefferson vs. No. 6 Van Wert Lincolnview
Division VI Semifinal #2 (5:30 p.m.): No. 5 Danville vs. Dalton
Thursday, June 4
Division VII Semifinal #1 (10 a.m.): Cortland Maplewood vs. No. 6 South Charleston Southeastern
Division VII Semifinal #2 (12:30 p.m.): No. 2 Sycamore Mohawk vs. No. 3 Portsmouth Notre Dame
Division I Championship (3 p.m.)
Division VI Championship (5:30 p.m.)
Friday, June 5
Division III Semifinal #1 (10 a.m.): Mansfield Madison Comprehensive vs. Louisville
Division III Semifinal #2 (12:30 p.m.): No. 5 Carroll Bloom-Carroll vs. No. 2 Greenville
Division IV Semifinal #1 (3 p.m.): No. 1 Springfield Kenton Ridge vs. Mogadore Field
Division IV Semifinal #2 (5:30 p.m.): No. 3 Bryan vs. No. 2 Newark Licking Valley
Division VII Championship (8 p.m.)
Saturday, June 6
Division V Semifinal #1 (10 a.m.): No. 4 Casstown Miami East vs. No. 2 Wheelersburg
Division V Semifinal #2 (12:30 p.m.): No. 1 Baltimore Liberty-Union vs. No. 10 Canfield South Range
Division II Semifinal #1 (3 p.m.): No. 7 Kings Mills Kings vs. No. 3 Painesville Riverside
Division II Semifinal #2 (5:30 p.m.): No. 6 Westerville Central vs. No. 2 Cuyahoga Falls Walsh Jesuit
Division III Championship (8 p.m.)
Sunday, June 7
Division IV Championship (11 a.m.)
Division V Championship (1:30 p.m.)
Division II Championship (4 p.m.)
POSTED: 05/31/26 at 7:59 am.