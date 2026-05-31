Sunday, May. 31, 2026

OHSAA softball state tournament pairings

VW independent sports/submitted information

COLUMBUS – The Ohio High School Athletic Association has announced the pairings and schedule for this week’s softball state tournament at Firestone Stadium in Akron. The 48th annual softball state tournament begins Wednesday morning and will crown seven state champions. Lincolnview is one of four teams remaining in Division VI. The Lancers will face West Jefferson in the state semifinals at 3 p.m. Wednesday.

Tickets are available at www.OHSAA.org/tickets.

2026 OHSAA Softball State Tournament Pairings

Home team listed first

All games at Firestone Stadium, Akron

Rankings from final OHSFCA state poll

Wednesday, June 3

Division I Semifinal #1 (10 a.m.): No. 1 Austintown-Fitch vs. Lancaster

Division I Semifinal #2 (12:30 p.m.): No. 3 Centerville vs. No. 2 Hilliard Bradley

Division VI Semifinal #1 (3 p.m.): West Jefferson vs. No. 6 Van Wert Lincolnview

Division VI Semifinal #2 (5:30 p.m.): No. 5 Danville vs. Dalton

Thursday, June 4

Division VII Semifinal #1 (10 a.m.): Cortland Maplewood vs. No. 6 South Charleston Southeastern

Division VII Semifinal #2 (12:30 p.m.): No. 2 Sycamore Mohawk vs. No. 3 Portsmouth Notre Dame

Division I Championship (3 p.m.)

Division VI Championship (5:30 p.m.)

Friday, June 5

Division III Semifinal #1 (10 a.m.): Mansfield Madison Comprehensive vs. Louisville

Division III Semifinal #2 (12:30 p.m.): No. 5 Carroll Bloom-Carroll vs. No. 2 Greenville

Division IV Semifinal #1 (3 p.m.): No. 1 Springfield Kenton Ridge vs. Mogadore Field

Division IV Semifinal #2 (5:30 p.m.): No. 3 Bryan vs. No. 2 Newark Licking Valley

Division VII Championship (8 p.m.)

Saturday, June 6

Division V Semifinal #1 (10 a.m.): No. 4 Casstown Miami East vs. No. 2 Wheelersburg

Division V Semifinal #2 (12:30 p.m.): No. 1 Baltimore Liberty-Union vs. No. 10 Canfield South Range

Division II Semifinal #1 (3 p.m.): No. 7 Kings Mills Kings vs. No. 3 Painesville Riverside

Division II Semifinal #2 (5:30 p.m.): No. 6 Westerville Central vs. No. 2 Cuyahoga Falls Walsh Jesuit

Division III Championship (8 p.m.)

Sunday, June 7

Division IV Championship (11 a.m.)

Division V Championship (1:30 p.m.)

Division II Championship (4 p.m.)

POSTED: 05/31/26 at 7:59 am. FILED UNDER: Sports