Crestview sets 2026-27 bus routes
Submitted information
CONVOY — Here is a list of Crestview Local Schools K-12 bus routes to start the 2026-2027 school year. Keep in mind that bus routes may be subject to change at any time during the school year with the approval of Superintendent Matt Dube.
Route No. 1 (Driver: Shane Leeth A.M. and P.M., Bus No. 8)
AM route
Leave Crestview. North on Elm. St. to Tully St. East on Tully St. to Lincoln Hwy. North on Lincoln Hwy. to Convoy Heller Rd. North on Convoy Heller Rd. to Feasby Wisener Rd. East on Feasby Wisener Rd. to Richey Rd. North on Richey Rd. to Elm Sugar Rd. East on Elm Sugar Rd. to Liberty Union Rd. North on Liberty Union Rd., turnaround past 1446 Liberty Union Rd. on the East side of the driveway to the windmill, Continue South on Liberty Union Rd to Convoy Rd. West on Convoy Rd. to Richey Rd. North on Richey Rd. to Dixon Cavett Rd. West on Dixon Cavett Rd to Colwell Rd. South on Colwell Rd. Colwell Rd. to Bowers Rd. East on Bowers Rd. Turnaround at 8493 Bowers Rd. Continue West on Bowers Rd. to Dull Robinson Rd. South on Dull Robinson Rd. to Convoy Rd. West on Convoy Rd. to US 30. West on US 30 to Colwell Rd. North on Colwell Rd. to Pollock Rd. West on Pollock Rd. to Ward Rd. North on Ward Rd. turnaround at 4369 Ward Rd. Continue South on Ward Rd. to Pollock Rd. West on Pollock Rd. to Lincoln Hwy. West on Lincoln Hwy. Turnaround at 5561 Lincoln Hwy. East on Lincoln Hwy. to Franklin St. extended. West on Franklin St. extended to Mentzer St. South on Mentzer St. to the ECC. Transfer bus to main building. Leave ECC. North on Mentzer St. to Franklin St. extended. Northeast on Franklin St. extended to Lincoln Hwy. East on Lincoln Hwy to Tully St. West on Tully St. to Elm St. South on Elm St. to Crestview.
PM route
Leave Crestview. North on Elm. St. to Tully St. East on Tully St. to Lincoln Hwy. North on Lincoln Hwy. Turnaround at 5561 Lincoln Hwy. East on Lincoln Hwy. North on Convoy Heller Rd. to Van Wert-Paulding County Line Rd. East on Van Wert-Paulding County Line Rd. to Dull Robinson Rd. South on Dull Robinson Rd. to Elm Sugar Rd. West on Elm Sugar Rd. to Colwell Rd. South on Colwell Rd. to Feasby Wisener Rd. East on Feasby Wisener Rd. to Richey Rd. North on Richey Rd. to Elm Sugar Rd. East on Elm Sugar Rd to Liberty Union Rd. North on Liberty Union Rd. turnaround past 1446 Liberty Union Rd. on the East side of the driveway to the windmill, Continue South on Liberty Union Rd to Convoy Rd. West on Convoy Rd, turnaround at 8628 Convoy Rd. continue East on Convoy Rd. to Richey Rd. North on Richey Rd. to Dixon Cavett Rd. West on Dixon Cavett Rd to Colwell Rd. South on Colwell Rd. Colwell Rd. to Bowers Rd. East on Bowers Rd. Turnaround at 8493 Bowers Rd. Continue West on Bowers Rd. to Dull Robinson Rd. South on Dull Robinson Rd. to Convoy Rd. West on Convoy Rd. to US 30. West on US 30 to Colwell Rd. North on Colwell Rd. to Pollock Rd. West on Pollock Rd. to Lincoln Hwy. south on Lincoln Hwy. to Convoy Rd. West on Convoy Rd. (which becomes Tully St.) to Elm St. South on Elm St. to Crestview.
Route No. 2 (Driver: Doug Etzler, Bus No. 7)
AM route
Leave Crestview. North on Elm St. to Tully St. East on Tully St. (becomes Convoy Rd.). Northeast on Convoy Rd. to US 30. East on US 30 to Richey Rd. North on Richey Rd. to Convoy Rd. East on Convoy Rd. to John Brown Rd. North on John Brown Rd. to Fife Rd. East on Fife Rd. to US 127. North on US 127 to Dixon Cavett Rd. West on Dixon Cavett Rd. to Dutch John Rd. North on Dutch John Rd. to VW-Paulding County-Line Rd. West on VW- Paulding County Line Rd. to John Brown Rd. South on John Brown Rd. to Feasby Wisener Rd. West on Feasby Wisener Rd. to Liberty Union Rd. South on Liberty Union Rd. to Dixon Cavett Rd. East on Dixon Cavett Rd. to Dutch John Rd. South on Dutch John Rd. to Convoy Rd. East on Convoy Rd. Turn around at 12983 Convoy Rd. West on Convoy Rd. to Dutch John Rd. South on Dutch John Rd. to US 30. West on US 30 to Convoy Rd. South on Convoy Rd. (turns into Tully St.) to Elm St. South on Elm St. to Crestview.
PM route (Driver: Gary Tinnel, Bus No. 7)
Leave Crestview. North on Elm St. to Tully St. East on Tully St. (becomes Convoy Rd.). Northeast on Convoy Rd. to US 30. East on US 30 to Richey Rd. North on Richey Rd. to Convoy Rd. East on Convoy Rd. to John Brown Rd. North on John Brown Rd. to Fife Rd. West on Fife Rd. to Liberty Union Rd. South on Liberty Union Rd. Turn around at 5543 Liberty Union Rd. North on Liberty Union Rd to Fife Rd. East on Fife Rd. to US 127. North on US 127 to Dixon Cavett Rd. West on Dixon Cavett Rd. to Dutch John Rd. North on Dutch John Rd. to VW-Paulding County-Line Rd. West on VW-Paulding County Line Rd. to John Brown Rd. South on John Brown Rd. to Feasby Wisener Rd. West on Feasby Wisener Rd. to Liberty Union Rd. South on Liberty Union Rd. to Dixon Cavett Rd. East on Dixon Cavett Rd. to Dutch John Rd. South on Dutch John Rd. to Convoy Rd. East on Convoy Rd. Turn around at 12983 Convoy Rd. West on Convoy Rd. to Dutch John Rd. South on Dutch John Rd. to US 30. West on US 30 to Convoy Rd. South on Convoy Rd. (turns into Tully St.) to Elm St. South on Elm St. to Crestview.
Route No. 3 (Drivers: Jared Owens A.M., Jeff Helm P.M., Bus No. 4)
AM route (Jared Owens, A.M., Bus No. 4)
Leave Crestview. North on Elm St. to Tully St. East on Tully St. to Lincoln Hwy. Southeast on Lincoln Hwy. to Colwell Rd. North on Colwell Rd to US 30. East on US 30 to Richey Rd. North on Richey Rd. to Convoy Rd. East on Convoy Rd. to Liberty Union Rd. South on Liberty Union Rd. to Union Pleasant Rd. East on Union Pleasant Rd. to Dutch John Rd. South on Dutch John Rd. to US 30. West on US 30 to Richey Rd. South on Richey Rd. Open Enrollment stop at Hat Creek Arena. Continue South on Richey Rd. to Lincoln Hwy. Southwest on Lincoln Hwy. to Wolfcale Rd. West on Wolfcale Rd. to Dull Robinson Rd. South on Dull Robinson Rd. to Monmouth Rd. West on Monmouth Rd. to Bergner Rd. South on Bergner Rd to Harrison Center Rd. West on Harrison Center Rd. to State Route 49. North on State Route 49 to Monmouth Rd. East on Monmouth Rd. to Bergner Rd. North on Bergner Rd. to Lincoln Hwy. Northwest on Lincoln Hwy to Tully St. West on Tully St. to Elm St. South on Elm St. to Crestview.
PM route (Jeff Helm, Bus No. 4)
Leave Crestview. North on Elm St. to Tully St. East on Tully St. to Lincoln Hwy. Northeast on Lincoln Hwy. to Tully Harrison Rd. West on Tully Harrison Rd. Turnaround at 6628 Tully Harrison Rd. East on Tully Harrison Rd. to Lincoln Hwy. Northeast on Lincoln Hwy. to Richey Rd. North on Richey Rd. to Hat Creek Arena. Open Enrollment stop in the parking lot of Hat Creek Arena. North on Richey Rd. to US 30. East on US 30 to Liberty Union Rd. North on Liberty Union Rd. to Union Pleasant Rd. East on Union Pleasant Rd. to Dutch John Rd. North on Dutch John Rd. to Convoy Rd. West on Convoy Rd. to Liberty Union Rd. South on Liberty Union Rd. to US 30. West on US 30 to Convoy Rd. Southeast (immediately) on Dull Robinson Rd. East on Dull Robinson Rd. to Wolfcale Rd. West on Wolfcale Rd. to Bergner Rd. South on Bergner Rd. to Monmouth Rd. East on Monmouth Rd. to Dull Robinson Rd. South on Dull Robinson Rd. to Old Tile Factory. West on Old Tile Factory Rd. to Bergner Rd. South on Bergner Rd. to Harrison Center Rd. West on Harrison Center Rd. to State Route 49. North on State Route 49 to Monmouth Rd. East on Monmouth Rd. to Bergner Rd. North on Bergner Rd. to Lincoln Hwy. Northwest on Lincoln Hwy to Convoy Rd. West on Convoy Rd. (becomes Tully St.) to Elm St. South on Elm St. to Crestview.
Route No. 4: (James Lautzenheiser, Bus No. 12)
AM/PM route
Leave Crestview. North on Elm St. to Tully St. West on Tully St. to State Route 49. South on State Route 49 to US 224. East on US 224 to Bergner Rd. South on Bergner Rd. to German Church Rd. West on German Church Rd. to north/south Glenmore Rd. South on north/south Glenmore Rd. (cross Wren-Landeck Rd. to east/west Glenmore Rd. South on north/south Glenmore Rd. to Front St. in Glenmore. West on Front St. to east/west Glenmore Rd. West on east/west Glenmore Rd. to Schumm Rd. South on Schumm Rd. to Willshire-Ohio City Line Rd. West on Willshire-Ohio City Line Rd. to Clayton Rd. North on Clayton Rd. to Ainsworth Rd. East on Ainsworth Rd. to Harrison-Willshire Rd. North on Harrison-Willshire Rd. to Wren Landeck Rd. East on Wren-Landeck Rd. to Convoy- Heller Rd. North on Convoy-Heller Rd. to White Rd. West on White Rd. to Harrison-Willshire Rd. North on Harrison-Willshire Rd. to German Church Rd. East on German Church Rd. to Convoy-Heller Rd. North on Convoy Heller Rd. to State Route 49. North on St. Rt. 49 to Tully St. East on Tully St. to Elm St. South on Elm St. to Crestview.
Route No. 5: (Leah Lichtensteiger, Bus No. 2)
AM route
Leave Crestview. North on Elm St. to Tully St. West on Tully St. to State Route 49. South on State Route 49 to US 224. Cross US 224 (becomes Convoy Heller Rd.) West on Kreischer Rd. to Harrison Willshire Rd. North on Harrison Willshire Rd. turn around at township hall. South on Harrison Willshire Rd. West on Foster School Rd. South on State Rt. 49. East on Jackson St. (Wren Landeck) South on Clayton Rd. South on Clayton Rd to East/West Glenmore Rd. West on East/West Glenmore Rd. to State Route 49. South of State Route 49 to Ohio City Willshire Line Rd. West on Ohio City Willshire LIne Rd. to Ohio/Indiana State LIne Rd. North on Ohio/Indiana State Line Rd. to Sheets Rd. East on Sheets Rd to State Route 49. South on State Route 49 to grain bins (at curve). Turnaround at grain bins. North on State Route 49 to Sheets Rd. West on Sheets Rd. to Ohio/Indiana State Line Rd. North on Ohio/Indiana State Line Rd. to Wren-Landeck Rd. East on Wren-Landeck Rd (turns into Jackson St. in Wren, then back to Wren- Landeck Rd. once out of town). North on State Route 49. East on US 224 to State Route 49. North on State Route 49 into Convoy. East on Tully St. to Elm St. South on Elm St. to Crestview. Leave Crestview. North on Elm St. to Tully St. East on Tully St. (becomes Convoy Rd.) to Lincoln Hwy. West on Lincoln Hwy. to Franklin St. extended. Southwest on Franklin St. extended to Mentzer Rd. South on Mentzer Rd. to the ECC.
PM route
Leave Crestview. North on Elm St. to Tully St. West on Tully St. to State Route 49. South on State Route 49 to US 224. Cross US 224 (becomes Convoy Heller Rd.) West on Kreischer Rd. to Harrison Willshire Rd. North on Harrison Willshire Rd. Turn around at township hall. South on Harrison Willshire Rd. West on Foster School Rd. South on State Route 49. West on Jackson St. (Wren Landeck). South on State St. North on State Rt. 49. East on Jackson St. (Wren Landeck). Continue to Clayton Rd. South on Clayton Rd. to Glenmore Rd. West on Glenmore Rd. to State Route 49. South on State Route 49 to Ohio City Willshire Line Rd. West on Ohio City Willshire Line Rd to Ohio-Indiana State Line Rd. North on Ohio-Indiana State Line Rd. to Sheets Rd. East on Sheets Rd. to State Route 49. South on State Route 49 to grain bins (at curve). Turnaround at grain bins. North on State Route 49 to Sheets Rd. West on Sheets Rd. to Ohio/Indiana State Line Rd. North on Ohio/Indiana State Line Rd. to Wren-Landeck Rd. East on Wren-Landeck Rd (turns into Jackson St. in Wren) North on State Route 49. East on State Route 224 to State Route 49. North on State Route 49 into Convoy. East on Tully St. to Elm St. South on Elm St. to Crestview.
Route No. 6 (Abigail Ortiz, Bus No. 6)
AM route
Leave Crestview. North on Elm St. to Tully St. West on Tully St. to St. Rt. 49. South on St. Rt. 49 to Harrison Center Rd. West on Harrison Center Rd. to Harrison Willshire Rd. South on Harrison Willshire Rd. to Brittsan Rd. North on Pancake Rd. West in Harrison Center Rd. North Ohio/Indiana Stateline Rd. East on Monmouth Rd. to Kings Church Rd. North on Kings Church Rd. to Wolfcale Rd. West on Wolfcale Rd. to Ohio Indiana State Line Rd. North on OhiovIndiana State Line Rd. to Tully Harrison Rd. East on Tully Harrison to Pancake Rd. South on Pancake Rd. to Monmouth Rd. East on Monmouth to Germann Rd. North on Germann Rd. (Turn around) South On Germann Rd. to Monmouth Rd. East on Monmouth Rd. to St. Rt 49. North on St. Rt 49 to Franklin St. East on Franklin St. to Mentzer St. North on Mentzer St. South on Mentzer St. to Franklin St. West on Franklin St. to St. Rt. 49. South on St. Rt. 49 to Tully St. East on Tully St. to Elm St. South on Elm St. to Crestview LS.
PM route
Leave Crestview. North on Elm St. to Tully St. West on Tully St. to St. Rt. 49. South on St. Rt. 49 to Harrison Center Rd. West on Harrison Center Rd. to Harrison Willshire Rd. South on Harrison Willshire Rd. to Brittsan Rd. West on Brittsan Rd. to Pancake Rd. North on Pancake to Harrison Center Rd. West on Harrison Center Rd. to Ohio/Indiana Stateline Rd. North on Ohio/Indiana Stateline Rd. to Monmouth Rd. East on Monmouth Rd. to Pancake Rd. North on Pancake Rd. to Wolfcale. West on Wolfcale to Ohio/Indiana Stateline Rd. North on Ohio/Indiana Stateline Rd. to Tully Harrison Rd. East on Tully Harrison Rd to Pancake Rd. South on Pancake Rd. to Wolfcale Rd. East on Wolfcale Rd. to Harrison Willshire Rd. South on Harrison Willshire Rd. to Monmouth Rd. East on Monmouth Rd. to Germann Rd. North on Germann Rd. ( Turn around) South on Germann rd. to Monmouth Rd. East on Monmouth Rd. to St. Rt. 49. North on St. Rt. 49. To Tully St. East on Tully St. to Elm St. South on Elm St. to Crestview LS.
Route No. 7: (Judy Perrott, Bus No. 13)
AM route
6:40 A M. Leave Crestview. North on Elm Street. West on Tully Street. South on 49. West on Tully Harrison Road. TA @Stamm Road. East on Tully Harrison Road. South on 49. West on Wolfcale Road. North on Reidenbaugh Road. West on Tully Harrison Road. North on Van Horn Road . TA@6412. South on Van Horn Road. West on Tully Harrison Road. North on Ohio/Indiana State Line. East on Mentzer Road. South on Wermer Road. TA@4560 North on Wermer Road. East on Mentzer Road. North on Mentzer Church Road. TA@4772. South on Mentzer Church Road. East on Mentzer Road. TA@3549. Back into Van Horn Road. West on Mentzer Road. South on Mentzer Church Road. TA@church parking lot. North on Mentzer Church Road. East on Convoy Road. South on Lare Road. TA@6461. North on Lare Road. East on Convoy Road. North on Payne Road. TA@6503. South on Payne Road. East on Convoy Road turns into Tully Street. North on 49. East on Franklin Street to ECC building. West on Franklin Street. South on 49. East on Tully Street. South on Elm Street to bus parking lot.
PM route
Leave at 3:07 P.M. Leave bus lot. South on Elm Street. West on Tully Street. North on Payne Road. TA@6503. South on Payne Road. East on Tully Harrison Road. South on 49. West on Wolfcale Road. North on Reidenbach Road. West on Tully Harrison Road. North on Van Horn Road. West on Convoy Road. South on Mentzer Church Road. West on Tully Harrison Road. North on Ohio/Indiana State Line Road. East on Mentzer Road. South on Wermer Road. TA@4560. North on Wermer Road. East on Mentzer Road. North on Mentzer Church Road. TA@4772. South on Mentzer Church Road. East on Mentzer Road. South on Van Horn Road. East on Convoy Road. South on Elm Street to bus barn.
Route No. 8 (Matt Perkins, Bus No. 1)
AM route
Leave Crestview. North on Elm. St. to Tully St. East on Tully St. to Lincoln Hwy. North on Lincoln Hwy to Mentzer Rd. West on Mentzer Rd. to Payne Rd. South on Payne Rd. Turnaround at 5553 Payne Rd. Then North on Payne Rd. to Mentzer Rd. West on Mentzer Rd. to Lare Rd. North on Lare Rd. to Dixon Cavett Rd. West on Dixon Cavett Rd. to Werner Rd. South on Werner Rd. Turnaround at 4239 Werner Rd. North on Werner. West on Dixon Cavett Rd. to Ohio/Indiana State Line Rd. North on Ohio/Indiana State Line Rd. to Feasby Wisener Rd. East on Feasby Wisener Rd. to Werner Rd. South on Werner Rd. Turnaround at 3367 Werner Rd. North on Werner Rd. to Feasby Wisener Rd. West on Feasby Wisener Rd. to Ohio/Indiana State Line Rd. North on Ohio/Indiana State Line Rd. to US 30. East on US 30 to Klinger Rd. South on Klinger Rd. to Elm Sugar Rd. East on Elm Sugar Rd. to Mentzer Church Rd. South on Mentzer Church Rd. to Dixon Cavett Rd. East on Dixon Cavett Rd. to Payne Rd. North on Payne Rd. to Shaw Rd. West on Shaw Rd. to Lare Rd. South on Lare Rd. to Dixon Cavette. East on Dixon Cavett Rd. to Payne Rd. South on Payne Rd. to Waller Rd. East on Waller Rd. to State Route 49. South on State Route 49. Turnaround at 5445 State Route 49. South on State Route 49 to Tully St. East on Tully St. to Elm St. South on Elm St. to Crestview.
PM route
Leave Crestview. North on Elm St. to Tully St. East on Tully St. to Lincoln Hwy. North on Lincoln Hwy to Franklin St. West on Franklin St. to State Route 49. North on State Route 49 to Mentzer Rd. West on Mentzer Rd. to Payne Rd. North on Payne Rd. to Dixon Cavett Rd. West on Dixon Cavett Rd. to Werner Rd. South on Werner Rd. Turnaround at 4239 Werner Rd. North on Werner. West on Dixon Cavett Rd. to Ohio/Indiana State Line Rd. North on Ohio/Indiana State Line Rd. to Elm Sugar Rd. East on Elm Sugar Rd. to Mentzer Church Rd. North on Mentzer Church Rd. to US 30. East on US 30 to Elm Sugar Rd. Northeast on Elm Sugar to Lare Rd. North on Lare Rd. Turnaround at 1907 Lare Rd. South on Lare Rd. to Mentzer Rd. East on Mentzer Rd. to Payne Rd. South on Payne Rd. Turnaround on 5553 Payne Rd. North on Payne Rd. to Mentzer. East on Mentzer Rd. to Lincoln Hwy. South on Lincoln Hwy to Tully St. West on Tully St. to Elm St. South on Elm St. to Crestview.
Route No. 9: (Kyle Hammons, Bus No. 11)
AM/PM route
Leave Crestview. North on Elm St. to Tully St. West on Tully St. to State Route. 49. South on State Route 49 to Harrison Center Rd. East on Harrison Center Rd. to Bergner Rd. South on Bergner Rd. to US 224. West on US 224 to Ohio/Indiana State Line Rd. South on Ohio/Indiana State Line Rd. to Wren-Landeck Rd. East on Wren Landeck rd until Alexander rd. Head North on Alexander rd. until Harrison Wilshire Rd. East on Harrison Wilshire Rd to State Route 49. Travel North on State Route 49 until US 224. East on US 224 to Balliet Rd. Perform turn around on Balliet Rd. North on State Route 49 to Tully St. East on Tully St. to Elm St. South on Elm St. to Crestview.