Senior Night…
On Senior Night, Lincolnview defeated Delphos Jefferson 203-213 in NWC girls golf action at Willow Bend on Wednesday. The Lancers were led by Grace Custer, who shot a 47, followed by Eme Renner and Avery Zielke (49 each) and Bellamy Miller (58). Delphos Jefferson was led by match medalist Kynlee Geary (42), followed by Brynlee Geary (45), Lani Warnement (52) and Mara Ryan (74). Shown above (left to right) are Lincolnview seniors Eme Renner, Grace Custer, Ellie Mueller, Sophia Brickner, Nevada Seabold and Zoey Osborne. Photo submitted
POSTED: 09/16/26 at 8:26 pm. FILED UNDER: Sports