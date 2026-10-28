Crestview Honor Society…
The Crestview Honor Society inducted 12 new members at a recent ceremony held at the school. The current membership, along with inductees and parents, heard from guest speaker and Crestview alumna Savannah (Smith) Wynn. New members include (left to right): Harold Smazenko, Noah Mosier, Luke Sawmiller, Ian Owens, Delanie Balliet, Alecta Baxter, Kinley Crider, Graylie Grose, Marlee Temple, Jetta Merkle, Xehrya Esparza, Raygan Rockwood. Photo submitted
POSTED: 10/28/26 at 8:16 pm. FILED UNDER: News