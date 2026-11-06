Football Friday Scoreboard Week No. 12
VW independent sports
Here are final scores of area regional quarterfinal playoff football games played on Friday, November 6.
Division II Region 8
Troy 27 Lima Sr. 26
Division III Region 10
Celina 41 Revere 10
St. Marys Memorial 42 Cloverleaf 21
Wapakoneta Parma 14 Padua Franciscan 12
Division IV Region 14
Ottawa-Glandorf 28 Medina Buckeye 14
Division V Region 18
Archbold 49 Bluffton 7
Coldwater 35 Wooster Triway 13
Division VI Region 22
Carey 35 Lima Central Catholic 13
Columbus Grove 22 Patrick Henry 8
Liberty Center 45 Paulding 10
Division VI Region 24
St. Henry 49 Tri-Village 14
Versailles 35 Cincinnati College Prep 10
Division VII Region 28
Marion Local 49 Fort Loramie 0
Minster 49 Fort Recovery 7
New Bremen 27 Ansonia 12
POSTED: 11/06/26 at 10:02 pm. FILED UNDER: Sports