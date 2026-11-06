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Football Friday Scoreboard Week No. 12

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Here are final scores of area regional quarterfinal playoff football games played on Friday, November 6.

Division II Region 8

Troy 27 Lima Sr. 26

Division III Region 10

Celina 41 Revere 10

St. Marys Memorial 42 Cloverleaf 21

Wapakoneta Parma 14 Padua Franciscan 12

Division IV Region 14

Ottawa-Glandorf 28 Medina Buckeye 14

Division V Region 18

Archbold 49 Bluffton 7

Coldwater 35 Wooster Triway 13

Division VI Region 22

Carey 35 Lima Central Catholic 13

Columbus Grove 22 Patrick Henry 8

Liberty Center 45 Paulding 10

Division VI Region 24

St. Henry 49 Tri-Village 14

Versailles 35 Cincinnati College Prep 10

Division VII Region 28

Marion Local 49 Fort Loramie 0

Minster 49 Fort Recovery 7

New Bremen 27 Ansonia 12

POSTED: 11/06/26 at 10:02 pm. FILED UNDER: Sports