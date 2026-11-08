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Monday, Nov. 9, 2026

State volleyball, soccer pairings announced

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COLUMBUS — The Ohio High School Athletic Association has announced the pairings for this week’s soccer and girls volleyball state tournaments.

The soccer state semifinals are Tuesday and Wednesday at sites around Ohio, with the winners advancing to ScottsMiracle-Gro Field in Columbus for the state championship games Friday through Monday.

The girls volleyball state tournament begins Thursday at Wright State University, Wittenberg University and Vandalia Butler High School. It features four MAC schools. Two of them – Parkway and St. Henry will meet in the Division VI state semifinals, guaranteeing a MAC team will play for the state championship. Two others, Coldwater and Versailles, could meet in the Division V state title match.

2026 Girls Volleyball State Tournament Pairings (area teams listed in bold)

Division I

Cincinnati Seton (26-0) vs. Powell Olentangy Liberty (23-3), Thursday, 6 p.m. at Vandalia Butler High School

Cincinnati St. Ursula Academy (18-7) vs. Cleveland St. Joseph (18-8), Thursday, 8 p.m. at Vandalia Butler High School

State Championship: 4 p.m. Friday at Nutter Center, Wright State University

Division II

Kings Mills Kings (22-3) vs. Wadsworth (24-2), Friday, 3 p.m. at Vandalia Butler High School

Rocky River Magnificat (23-3) vs. Sunbury Big Walnut (26-0), Friday, 5 p.m. at Vandalia Butler High School

State Championship: 2:30 p.m. Saturday at Nutter Center, Wright State University

Division III

Chardon Notre Dame-Cathedral Latin (19-7) vs. Cincinnati Archbishop McNicholas (24-3), Friday, 1 p.m. at Vandalia Butler High School

Parma Padua Franciscan (18-8) vs. Carroll Bloom-Carroll (22-4), Friday, 7 p.m. at Vandalia Butler High School

State Championship: 5 p.m. Saturday at Nutter Center, Wright State University

 Division IV

Gallipolis Gallia Academy (26-0) vs. Middletown Bishop Fenwick (25-2), Thursday, Noon at Wright State University

Mentor Lake Catholic (23-4) vs. Ottawa-Glandorf (23-3), Thursday, 2 p.m. at Wright State University

State Championship: Noon Friday at Nutter Center, Wright State University

Division V

Byesville Meadowbrook (25-1) vs. Coldwater (23-4), Friday, 11:30 a.m. at Wittenberg University

Canfield South Range (27-0) vs. Versailles (21-6), Friday, 1:30 p.m. at Wittenberg University

State Championship: noon Saturday at Nutter Center, Wright State University

Division VI

Sugarcreek Garaway (23-4) vs. Dalton (26-1), Thursday, 4 p.m. at Wright State University

St. Henry (23-4) vs. Rockford Parkway (23-3), Thursday, 6 p.m. at Wright State University

State Championship: 2 p.m. Friday at Nutter Center, Wright State University

Division VII

Westerville Northside Christian (25-2) vs. Tiffin Calvert (27-0), Thursday, 6 p.m. at Wittenberg University

Newark Catholic (N/A) vs. Fort Loramie (23-4), Thursday, 8 p.m. at Wittenberg University

State Championship: 6 p.m. Friday at Nutter Center, Wright State University

 2026 Girls Soccer State Tournament Pairings

Division I 

Semifinal #1: Strongsville vs. Upper Arlington, Tuesday, Nov. 10 at Clearfork, 7:15 p.m.

Semifinal #2: Cincinnati Seton vs. Mason, Tuesday, Nov. 10 at Princeton, 7 p.m.

Championship Saturday, Nov. 14 at ScottsMiracle-Gro Field, 1 p.m.

Division II

Semifinal #1: Columbus Bishop Watterson vs. Avon, Tuesday, Nov. 10 at Madison Comprehensive, 7 p.m.

Semifinal #2: Hudson vs. Cincinnati St. Ursula Academy, Tuesday, Nov. 10 at Big Walnut, 7 p.m.

Championship: Saturday, Nov. 14 at ScottsMiracle-Gro Field, 7 p.m.

Division III

Semifinal #1: Cincinnati Indian Hill vs. Bexley, Tuesday, Nov. 10 at Wilmington, 7 p.m.

Semifinal #2: Bay Village Bay vs. Gates Mills Gilmour Academy, Tuesday, Nov. 10 at Twinsburg, 7 p.m.

Championship: Saturday, Nov. 14 at ScottsMiracle-Gro Field, 4 p.m.

Division IV

Semifinal #1: Worthington Christian vs. Findlay Liberty-Benton, Tuesday, Nov. 10 at Marion Harding, 7 p.m.

Semifinal #2: Beloit West Branch vs. Cincinnati Mariemont, Tuesday, Nov. 10 at Heath, 7 p.m.

Championship: Friday, Nov. 13 at ScottsMiracle-Gro Field at noon

Division V

Semifinal #1: Doylestown Chippewa vs. Berlin Hiland, Tuesday, Nov. 10 at Fairless, 7 p.m.

Semifinal #2: Columbus Academy vs. Toledo Ottawa Hills, Tuesday, Nov. 10 at Tiffin, 7 p.m.

Championship: Friday, Nov. 13 at ScottsMiracle-Gro Field, 3 p.m.

Boys Soccer State Tournament Pairings

 Division I

Semifinal #1: Lewis Center Olentangy Orange or Columbus St. Charles (playing tonight) vs. Dublin Jerome, Wednesday, Nov. 11 at TBA, 7 p.m.

Semifinal #2: Strongsville vs. Kettering Fairmont, Wednesday, Nov. 11 at TBA, 7 p.m.

Championship: Sunday, Nov. 15 at ScottsMiracle-Gro Field, 7 p.m.

Division II

Semifinal #1: Toledo St. Francis de Sales vs. Avon, Wednesday, Nov. 11 at Clyde, 7 p.m.

Semifinal #2: Brecksville-Broadview Heights vs. New Albany, Wednesday, Nov. 11 at Clear Fork, 7:15 p.m.

Championship: Monday, Nov. 16 at ScottsMiracle-Gro Field, 7 p.m.

Division III

Semifinal #1: Bexley or Columbus Bishop Watterson (playing tonight) vs. Avon Lake or Cuyahoga Falls CVCA (playing tonight), Wednesday, Nov. 11 at TBA, 7 p.m.

Semifinal #2: Richfield Revere vs. Dayton Archbishop Carroll, Wednesday, Nov. 11 at TBA, 7 p.m.

Championship: Monday, Nov. 16 at ScottsMiracle-Gro Field, 4 p.m.

Division IV

Semifinal #1: Zanesville West Muskingum vs. Worthington Christian, Wednesday, Nov. 11 at Granville, 7 p.m.

Semifinal #2: Bay Village Bay vs. Cincinnati Wyoming, Wednesday, Nov. 11 at TBA, 7 p.m.

Championship: Sunday, Nov. 15 at ScottsMiracle-Gro Field, 1 p.m.

Division V

Semifinal #1: Milford Center Fairbanks vs. Grandview Heights or Xenia Legacy Christian (playing this evening), Wednesday, Nov. 11 at TBA, 7 p.m.

Semifinal #2: Creston Norwayne vs. Rootstown, Wednesday, Nov. 11 at TBA, 7 p.m.

Championship: Sunday, Nov. 15 at ScottsMiracle-Gro Field, 4 p.m.

POSTED: 11/08/26 at 7:21 pm. FILED UNDER: Sports