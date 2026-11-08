State volleyball, soccer pairings announced
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COLUMBUS — The Ohio High School Athletic Association has announced the pairings for this week’s soccer and girls volleyball state tournaments.
The soccer state semifinals are Tuesday and Wednesday at sites around Ohio, with the winners advancing to ScottsMiracle-Gro Field in Columbus for the state championship games Friday through Monday.
The girls volleyball state tournament begins Thursday at Wright State University, Wittenberg University and Vandalia Butler High School. It features four MAC schools. Two of them – Parkway and St. Henry will meet in the Division VI state semifinals, guaranteeing a MAC team will play for the state championship. Two others, Coldwater and Versailles, could meet in the Division V state title match.
2026 Girls Volleyball State Tournament Pairings (area teams listed in bold)
Division I
Cincinnati Seton (26-0) vs. Powell Olentangy Liberty (23-3), Thursday, 6 p.m. at Vandalia Butler High School
Cincinnati St. Ursula Academy (18-7) vs. Cleveland St. Joseph (18-8), Thursday, 8 p.m. at Vandalia Butler High School
State Championship: 4 p.m. Friday at Nutter Center, Wright State University
Division II
Kings Mills Kings (22-3) vs. Wadsworth (24-2), Friday, 3 p.m. at Vandalia Butler High School
Rocky River Magnificat (23-3) vs. Sunbury Big Walnut (26-0), Friday, 5 p.m. at Vandalia Butler High School
State Championship: 2:30 p.m. Saturday at Nutter Center, Wright State University
Division III
Chardon Notre Dame-Cathedral Latin (19-7) vs. Cincinnati Archbishop McNicholas (24-3), Friday, 1 p.m. at Vandalia Butler High School
Parma Padua Franciscan (18-8) vs. Carroll Bloom-Carroll (22-4), Friday, 7 p.m. at Vandalia Butler High School
State Championship: 5 p.m. Saturday at Nutter Center, Wright State University
Division IV
Gallipolis Gallia Academy (26-0) vs. Middletown Bishop Fenwick (25-2), Thursday, Noon at Wright State University
Mentor Lake Catholic (23-4) vs. Ottawa-Glandorf (23-3), Thursday, 2 p.m. at Wright State University
State Championship: Noon Friday at Nutter Center, Wright State University
Division V
Byesville Meadowbrook (25-1) vs. Coldwater (23-4), Friday, 11:30 a.m. at Wittenberg University
Canfield South Range (27-0) vs. Versailles (21-6), Friday, 1:30 p.m. at Wittenberg University
State Championship: noon Saturday at Nutter Center, Wright State University
Division VI
Sugarcreek Garaway (23-4) vs. Dalton (26-1), Thursday, 4 p.m. at Wright State University
St. Henry (23-4) vs. Rockford Parkway (23-3), Thursday, 6 p.m. at Wright State University
State Championship: 2 p.m. Friday at Nutter Center, Wright State University
Division VII
Westerville Northside Christian (25-2) vs. Tiffin Calvert (27-0), Thursday, 6 p.m. at Wittenberg University
Newark Catholic (N/A) vs. Fort Loramie (23-4), Thursday, 8 p.m. at Wittenberg University
State Championship: 6 p.m. Friday at Nutter Center, Wright State University
2026 Girls Soccer State Tournament Pairings
Division I
Semifinal #1: Strongsville vs. Upper Arlington, Tuesday, Nov. 10 at Clearfork, 7:15 p.m.
Semifinal #2: Cincinnati Seton vs. Mason, Tuesday, Nov. 10 at Princeton, 7 p.m.
Championship Saturday, Nov. 14 at ScottsMiracle-Gro Field, 1 p.m.
Division II
Semifinal #1: Columbus Bishop Watterson vs. Avon, Tuesday, Nov. 10 at Madison Comprehensive, 7 p.m.
Semifinal #2: Hudson vs. Cincinnati St. Ursula Academy, Tuesday, Nov. 10 at Big Walnut, 7 p.m.
Championship: Saturday, Nov. 14 at ScottsMiracle-Gro Field, 7 p.m.
Division III
Semifinal #1: Cincinnati Indian Hill vs. Bexley, Tuesday, Nov. 10 at Wilmington, 7 p.m.
Semifinal #2: Bay Village Bay vs. Gates Mills Gilmour Academy, Tuesday, Nov. 10 at Twinsburg, 7 p.m.
Championship: Saturday, Nov. 14 at ScottsMiracle-Gro Field, 4 p.m.
Division IV
Semifinal #1: Worthington Christian vs. Findlay Liberty-Benton, Tuesday, Nov. 10 at Marion Harding, 7 p.m.
Semifinal #2: Beloit West Branch vs. Cincinnati Mariemont, Tuesday, Nov. 10 at Heath, 7 p.m.
Championship: Friday, Nov. 13 at ScottsMiracle-Gro Field at noon
Division V
Semifinal #1: Doylestown Chippewa vs. Berlin Hiland, Tuesday, Nov. 10 at Fairless, 7 p.m.
Semifinal #2: Columbus Academy vs. Toledo Ottawa Hills, Tuesday, Nov. 10 at Tiffin, 7 p.m.
Championship: Friday, Nov. 13 at ScottsMiracle-Gro Field, 3 p.m.
Boys Soccer State Tournament Pairings
Division I
Semifinal #1: Lewis Center Olentangy Orange or Columbus St. Charles (playing tonight) vs. Dublin Jerome, Wednesday, Nov. 11 at TBA, 7 p.m.
Semifinal #2: Strongsville vs. Kettering Fairmont, Wednesday, Nov. 11 at TBA, 7 p.m.
Championship: Sunday, Nov. 15 at ScottsMiracle-Gro Field, 7 p.m.
Division II
Semifinal #1: Toledo St. Francis de Sales vs. Avon, Wednesday, Nov. 11 at Clyde, 7 p.m.
Semifinal #2: Brecksville-Broadview Heights vs. New Albany, Wednesday, Nov. 11 at Clear Fork, 7:15 p.m.
Championship: Monday, Nov. 16 at ScottsMiracle-Gro Field, 7 p.m.
Division III
Semifinal #1: Bexley or Columbus Bishop Watterson (playing tonight) vs. Avon Lake or Cuyahoga Falls CVCA (playing tonight), Wednesday, Nov. 11 at TBA, 7 p.m.
Semifinal #2: Richfield Revere vs. Dayton Archbishop Carroll, Wednesday, Nov. 11 at TBA, 7 p.m.
Championship: Monday, Nov. 16 at ScottsMiracle-Gro Field, 4 p.m.
Division IV
Semifinal #1: Zanesville West Muskingum vs. Worthington Christian, Wednesday, Nov. 11 at Granville, 7 p.m.
Semifinal #2: Bay Village Bay vs. Cincinnati Wyoming, Wednesday, Nov. 11 at TBA, 7 p.m.
Championship: Sunday, Nov. 15 at ScottsMiracle-Gro Field, 1 p.m.
Division V
Semifinal #1: Milford Center Fairbanks vs. Grandview Heights or Xenia Legacy Christian (playing this evening), Wednesday, Nov. 11 at TBA, 7 p.m.
Semifinal #2: Creston Norwayne vs. Rootstown, Wednesday, Nov. 11 at TBA, 7 p.m.
Championship: Sunday, Nov. 15 at ScottsMiracle-Gro Field, 4 p.m.
POSTED: 11/08/26 at 7:21 pm. FILED UNDER: Sports