Football Friday Scoreboard Week No. 13
VW independent sports
Here are final scores of area regional semifinal football games played on Friday, November 13.
Division III Region 10
Ontario 38 St. Marys Memorial 21
Wapakoneta 28 Celina 7
Division IV Region 14
Clear Fork 35 Ottawa-Glandorf 9
Division V Region 18
Coldwater 26 Eastwood 7
Division VI Region 22
Liberty Center 51 Columbus Grove 6
Division VI Region 24
St. Henry 38 Versailles 14
Division VII Region 26
Hopewell-Loudon 33 McComb 0
Leipsic 26 Mohawk 14
Division VII Region 28
Marion Local 27 Minster 9
New Bremen 40 Riverside 33
POSTED: 11/13/26 at 10:13 pm. FILED UNDER: Sports