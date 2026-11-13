The Van Wert County Courthouse

Saturday, Nov. 14, 2026

Football Friday Scoreboard Week No. 13

VW independent sports

Here are final scores of area regional semifinal football games played on Friday, November 13.

Division III Region 10

Ontario 38 St. Marys Memorial 21

Wapakoneta 28 Celina 7

Division IV Region 14

Clear Fork 35 Ottawa-Glandorf 9

Division V Region 18

Coldwater 26 Eastwood 7

Division VI Region 22

Liberty Center 51 Columbus Grove 6 

Division VI Region 24

St. Henry 38 Versailles 14

Division VII Region 26

Hopewell-Loudon 33 McComb 0

Leipsic 26 Mohawk 14

Division VII Region 28

Marion Local 27 Minster 9 

New Bremen 40 Riverside 33

POSTED: 11/13/26 at 10:13 pm. FILED UNDER: Sports